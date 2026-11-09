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ЕС дава на Румъния сателитни данни за Черно море
  Тема: Украйна

ЕС дава на Румъния сателитни данни за Черно море

9 Ноември, 2026 17:39, обновена 9 Ноември, 2026 17:40 640 2

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  • украйна

Урсула фон дер Лайен обяви и допълнителни 50 милиона евро за Морския център за сигурност в Черно море

ЕС дава на Румъния сателитни данни за Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз ще предостави на Румъния допълнителни сателитни данни за наблюдение на Черно море и защита на маршрутите за доставки към Украйна. Мярката беше обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на пресконференция в Букурещ.

„Черно море е ключова артерия за Украйна. Затова свободата на корабоплаването трябва да бъде възстановена“, заяви фон дер Лайен. Тя посочи, че сателитното разузнаване ще даде на Румъния допълнителна информация за обстановката по морските маршрути и рисковете за търговското корабоплаване.

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Подкрепа срещу дезинформацията

Освен сателитни данни Европейската комисия ще окаже подкрепа на Румъния за противодействие на чуждестранната дезинформация в информационното пространство. В тази работа ще участва Европейският център за демократична устойчивост, който започна работа в Брюксел през февруари 2026 г. и координира експертиза и обмен на информация срещу опити за манипулиране на обществения дебат.

Европейската комисия вече съобщи, че предоставя сателитни изображения на румънските и българските власти след атаки срещу плавателни съдове в Черно море. Подкрепата е част от усилията за поддържане на износа от Украйна и за изграждане на алтернативни транспортни маршрути при продължаващи атаки срещу украински пристанища и инфраструктура.

Центърът за морска сигурност ще бъде разширен

Фон дер Лайен заяви, че Европейската комисия ще работи с Румъния и България за пълното въвеждане в действие на Европейския морски център за сигурност в Черно море. Планът предвижда Турция да бъде включена по-активно в дейността му.

Центърът е замислен като цивилен механизъм за обмен и анализ на различни данни, наблюдение на морската обстановка и защита на критична инфраструктура. Румъния и България разработват концепцията му съвместно, като инициативата трябва да допълва, а не да заменя съществуващите дейности на НАТО.

Председателят на Европейската комисия обеща и допълнително финансиране от 50 милиона евро за работата на центъра. От изявлението ѝ не става ясно кога точно ще бъде отпусната сумата и по какъв финансов инструмент ще бъде осигурена.

Посещението на фон дер Лайен в Букурещ се проведе на фона на нарастващите рискове за корабоплаването в Черно море и атаките срещу плавателни съдове и пристанищна инфраструктура, свързани с войната на Русия срещу Украйна. На 10 ноември председателят на Европейската комисия трябва да посети България, където темата за морската сигурност също е сред основните акценти.

Източници: romania-actualitati.ro, digi24.ro, 2eu.brussels


Румъния
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  • 1 Факти

    0 0 Отговор
    ЕССР дава на Румъния сателитни данни за Черно море

    18:24 09.11.2026

  • 2 Те и Украйна

    0 0 Отговор
    Дават данни... Нищо ново.. ЕС заприличва на жена, която не е дала само на този дет не си е поискал!

    18:43 09.11.2026

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