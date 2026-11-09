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Дрон удари жилищен блок в Харков, петима са ранени
  Тема: Украйна

Дрон удари жилищен блок в Харков, петима са ранени

9 Ноември, 2026 17:33 565 4

  • харков-
  • руски дрон-
  • украйна-
  • олег синегубов-
  • въздушна атака

Сред пострадалите е почти двегодишно момче, което е настанено в реанимация. Повредени са пет автомобила и магазин

Дрон удари жилищен блок в Харков, петима са ранени - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души са пострадали при удар с руски дрон по многоетажна жилищна сграда в Киевския район на Харков. Сред тях е момче на 1 година и 11 месеца, което е настанено в реанимация.

„Двегодишно момче е получило ранения. В момента е в реанимация. Лекарите му оказват необходимата помощ“, съобщи началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

По данни на областната администрация са пострадали още жени на 77 и 70 години и 54-годишен мъж. 46-годишна жена е получила остра реакция на стрес.

В болница се намират двете жени и детето. На всички пострадали се оказва медицинска помощ.

Повредени са автомобили и магазин

Кметът на Харков Игор Терехов съобщи, че дронът е ударил многоетажна жилищна сграда в Киевския район. При атаката са повредени пет автомобила и остъкляването на магазин.

Специалисти отстраняват последиците от удара. Допълнителни подробности за състоянието на пострадалите не са съобщени.

Атаката е част от поредица удари в Харковска област. Вечерта на 8 ноември и сутринта на 9 ноември при руски атаки в региона са пострадали общо девет души, сред които непълнолетни.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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