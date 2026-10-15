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Зеленски призова САЩ да не застават на страната на Русия: „Имаме нужда от честност“

Зеленски призова САЩ да не застават на страната на Русия: „Имаме нужда от честност“

15 Октомври, 2026 14:24 730 45

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  • сащ

Украинският президент отправи апел към съюзниците на Киев на фона на ново напрежение в отношенията с Вашингтон и поиска подкрепа за усилията на Украйна да сложи край на войната.

Зеленски призова САЩ да не застават на страната на Русия: „Имаме нужда от честност“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците на страната си да проявят честност по отношение на войната с Русия и поиска от САЩ да не застават на страната на „агресора“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Апелът му идва на фона на ново напрежение в отношенията между Вашингтон и Киев. Зеленски подчерта, че Украйна очаква партньорите ѝ да подкрепят усилията за защита на населението, прекратяване на войната и гарантиране на сигурността на страната.

„Имаме нужда от ЧЕСТНОСТ от страна на нашите партньори по отношение на тази война: важно е всички в Америка да застанат на страната не на агресора, а на нашите усилия да защитим живота на хората, да сложим край на тази война и да гарантираме сигурността си“, написа украинският президент в социалната мрежа Екс.

Зеленски изписа думата „ЧЕСТНОСТ“ с главни букви, следвайки стила на американския президент Доналд Тръмп.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1234567890

    19 4 Отговор
    Зеленски та Зеленски

    Коментиран от #40

    14:26 15.10.2026

  • 2 иван костов

    13 2 Отговор
    Без коментар

    14:26 15.10.2026

  • 3 Пич

    31 6 Отговор
    Зелю усеща че вече е в тъмницата, и пише молба за помилване до Царя!!!

    Коментиран от #11

    14:27 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 честен ционист

    25 3 Отговор
    Няма честен актьор. Актьорът е лъжец по професия.

    14:27 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Новини от последните минути

    8 10 Отговор
    Отговор
    🇺🇦 Зеленски: Украйна възобновява ударите по руски рафинерии! 🔥

    Президентът на Украйна заяви, че ограниченията за удари по руските рафинерии отпадат, след като според него Москва не спазва постигнатото енергийно примирие. ⚡️

    Зеленски обвини Русия, че не зачита договореностите и думите на американския президент Доналд Тръмп. И че Тръмп не е в позиция да диктува на държава която е жертва на агресия.

    14:27 15.10.2026

  • 8 Тръмп

    8 17 Отговор
    Е руска марионетка, няма как. Време е да изгоним същите и от нашите правителства, но има достатъчно болни мозъци в страната, които да гласуват за тях.

    14:27 15.10.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    7 7 Отговор
    путен държи тръмп за топките с компромати!
    Освен това тръмп иска слаба Европа!
    Конкуренция!

    14:28 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хахахаха

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Мнее. Зеленски агитира американските граждани, да гласуват за демократите. Кой разбрал, разбрал.

    Коментиран от #26

    14:29 15.10.2026

  • 12 Пътин е нокаутиран

    6 13 Отговор
    САЩ го съживяват

    14:29 15.10.2026

  • 13 Признайте си че сте нацисти

    12 4 Отговор
    "Имаме нужда от честност“ !

    14:30 15.10.2026

  • 14 Мечката е дрипава и я ритат в калта

    7 10 Отговор
    Без Узъптяване на Украйна погромът е сигурен

    Коментиран от #33

    14:30 15.10.2026

  • 15 1111

    14 3 Отговор
    Този няма ли да проумее, че колкото повече отлага капитулацията, толкова повече му вли..

    14:31 15.10.2026

  • 16 Стоянчо Пуканката

    3 6 Отговор
    Напудреното носле стриктно се придържа към повелите на...Кремъл! Так держать, Зелю! Молодець!

    14:31 15.10.2026

  • 17 Доротея

    14 4 Отговор
    Никой не иска от теб да капитулираш, младежо! Русия не е някой диктатор, че да се налага с насилие! Просто трябваше да отидеш и съзнателно, съвестно и обективно да признаеш правото на Русия да има право да съществува като хората, а не да слушаш англичанина и Байдън, да се репчиш на Путин, да му се присмиваш, когато ти говори като човек и да се чудиш как да докараш НАТО в руските Крим, Киев и Донбас! Русия се обърне към него с някаква молба, то, вместо да покаже уважение към съседа, вземе, че хукне по зелен потник из държавите да проси оръжия! Веднъж поиска от Макрон да му изпрати всичката налична френска авиация...

    Коментиран от #28

    14:31 15.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Признайте си че сте нацисти

    10 2 Отговор
    Ние не сме ви партньори ! От страна на вашите партньори по отношение на тази война и те не са ни партньори ! Кредитори са ви а не партньори как па не го разбрахте най на края !

    14:33 15.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тръмп се страхува, че путен

    3 7 Отговор
    ще загуби войната и тогава в Русия ще настане хаос!

    14:34 15.10.2026

  • 24 6769867565476

    3 1 Отговор
    гащи долу

    14:34 15.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пич

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    Единственото за разбиране е, че Зелю не знае къде се намира!!!
    Няма кой да го чака до изборите.
    Относно изборите - накрая винаги командват ционистите, а не републиканци или демократи!!!
    Кой разбрал - разбрал!!!

    Коментиран от #34

    14:34 15.10.2026

  • 27 Хитър Петър

    7 6 Отговор
    Кой моли за честност? Този, който излъга Русия за минските споразумения, този, който излъга за Буча, този който лъже Еропа и целия свят непрекъснато за да получава подаяния за корумпираната си паплач.

    Коментиран от #31

    14:35 15.10.2026

  • 28 Хахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #17 от "Доротея":

    Незнам дали сте наясно, че Зеленски има по-високо образование от тупин. Прочетете какво са учили и завършили двамата, преди да пишете глупости.

    Коментиран от #32, #38

    14:35 15.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хахахаха

    3 4 Отговор
    Просто тръмп избра куция кон. А американците подкрепят Украйна.

    14:37 15.10.2026

  • 31 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хитър Петър":

    Европа сама вижда, кой започна и води войната срещу нея.

    14:38 15.10.2026

  • 32 Доротея

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    Те образованите ги правят войните! А ги водят необразованите! Виж какво казва по тази тема Ханс Рудел! Допускам, че го зърнах веднъж на живо.

    14:39 15.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Констатация

    2 0 Отговор
    Ха..., "ново 20"!!!! -)))) Вчера Клоуна прати Бай Дончу "за лук в гората", днеска му пада у краката!? -)))))

    14:40 15.10.2026

  • 36 партньорите ѝ

    3 0 Отговор
    да подкрепят усилията за защита на населението като го вземат цялото за роби ! Трябват ни роби и ще ги храним даже с картофи ама от старата реколта

    14:40 15.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 хахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    такааааа...зеленски е завършил право в киевски икономически университет, Путин е завършил право в Ленинградския университет...зеленски става клоун, защото юридическото му образование е афиф работа, путин става подполковник в КГБ...

    14:43 15.10.2026

  • 39 Шмъркан Зеленски

    1 0 Отговор
    Неговата съдба ще бъде като на Бенито Мусолини.

    14:43 15.10.2026

  • 40 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1234567890":

    Да наистина писна ми от тоя зелен просяк милионера.... Избягвам да го коментирам, но мога да кажа, че изглежда жалък ..... Дали пък кухата му глава е разбрала вече, че е в ролята на ,"камилчето".... Според мен мило за него не трябва да има, защото разруши страната си и намес е много вреди на украински и руския народ.... Съдбата му е много неясна, но предполагам си е договорил да живея в някои от именията си по света, което разбира се няма да бъде справедливо....

    14:43 15.10.2026

  • 41 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Пак ли се моли и проси?

    14:43 15.10.2026

  • 42 Честност ли ?

    0 0 Отговор
    През настоящата 2026 г. Украйна трябва да изплати общо 4,86 милиарда долара на чуждестранните си кредитори, сред които най-големият отделен получател е Международният валутен фонд (МВФ). Само лихви по дълга !
    Страната им има ангажименти за изплащане на външните си кредити чак до 2061 година....

    14:43 15.10.2026

  • 43 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Карлуково":

    Съжалявам че сте толкова невъзпитана и простовата!!!
    Това че нямате капацитет да оспорите по същество не е повод да се излагате пред всички!!!

    14:43 15.10.2026

  • 44 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Зеле... не искай честност! Искай снизхождение!
    Ако е за честност си за в затвора, че и по! И сте за изтриване от картата!

    14:44 15.10.2026

  • 45 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Украйна сама ли воюва или ?

    14:44 15.10.2026

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