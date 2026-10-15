Зеленски призова САЩ да не застават на страната на Русия: „Имаме нужда от честност“

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците на страната си да проявят честност по отношение на войната с Русия и поиска от САЩ да не застават на страната на „агресора“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Апелът му идва на фона на ново напрежение в отношенията между Вашингтон и Киев. Зеленски подчерта, че Украйна очаква партньорите ѝ да подкрепят усилията за защита на населението, прекратяване на войната и гарантиране на сигурността на страната.

„Имаме нужда от ЧЕСТНОСТ от страна на нашите партньори по отношение на тази война: важно е всички в Америка да застанат на страната не на агресора, а на нашите усилия да защитим живота на хората, да сложим край на тази война и да гарантираме сигурността си“, написа украинският президент в социалната мрежа Екс.

Зеленски изписа думата „ЧЕСТНОСТ“ с главни букви, следвайки стила на американския президент Доналд Тръмп.