Зеленски призова САЩ да не застават на страната на Русия: „Имаме нужда от честност“

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците на страната си да проявят честност по отношение на войната с Русия и поиска от САЩ да не застават на страната на „агресора“, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Апелът му идва на фона на ново напрежение в отношенията между Вашингтон и Киев. Зеленски подчерта, че Украйна очаква партньорите ѝ да подкрепят усилията за защита на населението, прекратяване на войната и гарантиране на сигурността на страната.
„Имаме нужда от ЧЕСТНОСТ от страна на нашите партньори по отношение на тази война: важно е всички в Америка да застанат на страната не на агресора, а на нашите усилия да защитим живота на хората, да сложим край на тази война и да гарантираме сигурността си“, написа украинският президент в социалната мрежа Екс.
Зеленски изписа думата „ЧЕСТНОСТ“ с главни букви, следвайки стила на американския президент Доналд Тръмп.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1234567890
Коментиран от #40
14:26 15.10.2026
2 иван костов
14:26 15.10.2026
3 Пич
Коментиран от #11
14:27 15.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 честен ционист
14:27 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Новини от последните минути
🇺🇦 Зеленски: Украйна възобновява ударите по руски рафинерии! 🔥
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14:27 15.10.2026
8 Тръмп
14:27 15.10.2026
9 Ганя Путинофила
Освен това тръмп иска слаба Европа!
Конкуренция!
14:28 15.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хахахаха
До коментар #3 от "Пич":Мнее. Зеленски агитира американските граждани, да гласуват за демократите. Кой разбрал, разбрал.
Коментиран от #26
14:29 15.10.2026
12 Пътин е нокаутиран
14:29 15.10.2026
13 Признайте си че сте нацисти
14:30 15.10.2026
14 Мечката е дрипава и я ритат в калта
Коментиран от #33
14:30 15.10.2026
15 1111
14:31 15.10.2026
16 Стоянчо Пуканката
14:31 15.10.2026
17 Доротея
Коментиран от #28
14:31 15.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Признайте си че сте нацисти
14:33 15.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тръмп се страхува, че путен
14:34 15.10.2026
24 6769867565476
14:34 15.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пич
До коментар #11 от "Хахахаха":Единственото за разбиране е, че Зелю не знае къде се намира!!!
Няма кой да го чака до изборите.
Относно изборите - накрая винаги командват ционистите, а не републиканци или демократи!!!
Кой разбрал - разбрал!!!
Коментиран от #34
14:34 15.10.2026
27 Хитър Петър
Коментиран от #31
14:35 15.10.2026
28 Хахахаха
До коментар #17 от "Доротея":Незнам дали сте наясно, че Зеленски има по-високо образование от тупин. Прочетете какво са учили и завършили двамата, преди да пишете глупости.
Коментиран от #32, #38
14:35 15.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хахахаха
14:37 15.10.2026
31 Хахахаха
До коментар #27 от "Хитър Петър":Европа сама вижда, кой започна и води войната срещу нея.
14:38 15.10.2026
32 Доротея
До коментар #28 от "Хахахаха":Те образованите ги правят войните! А ги водят необразованите! Виж какво казва по тази тема Ханс Рудел! Допускам, че го зърнах веднъж на живо.
14:39 15.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Констатация
14:40 15.10.2026
36 партньорите ѝ
14:40 15.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 хахаха
До коментар #28 от "Хахахаха":такааааа...зеленски е завършил право в киевски икономически университет, Путин е завършил право в Ленинградския университет...зеленски става клоун, защото юридическото му образование е афиф работа, путин става подполковник в КГБ...
14:43 15.10.2026
39 Шмъркан Зеленски
14:43 15.10.2026
40 Европеец
До коментар #1 от "1234567890":Да наистина писна ми от тоя зелен просяк милионера.... Избягвам да го коментирам, но мога да кажа, че изглежда жалък ..... Дали пък кухата му глава е разбрала вече, че е в ролята на ,"камилчето".... Според мен мило за него не трябва да има, защото разруши страната си и намес е много вреди на украински и руския народ.... Съдбата му е много неясна, но предполагам си е договорил да живея в някои от именията си по света, което разбира се няма да бъде справедливо....
14:43 15.10.2026
41 стоян георгиев
14:43 15.10.2026
42 Честност ли ?
Страната им има ангажименти за изплащане на външните си кредити чак до 2061 година....
14:43 15.10.2026
43 Пич
До коментар #34 от "Карлуково":Съжалявам че сте толкова невъзпитана и простовата!!!
Това че нямате капацитет да оспорите по същество не е повод да се излагате пред всички!!!
14:43 15.10.2026
44 ДрайвингПлежър
Ако е за честност си за в затвора, че и по! И сте за изтриване от картата!
14:44 15.10.2026
45 стоян георгиев
14:44 15.10.2026