Кремъл: Украинските удари по руската енергетика противоречат на усилията на САЩ за мир

Кремъл заяви, че ударите по руската енергийна инфраструктура противоречат на усилията на САЩ за постигане на мир. Повод за коментара е украинската атака с дронове срещу петролна рафинерия в руския град Рязан през нощта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Русия не е приемала за даденост, че Украйна ще спазва обявеното в края на миналата седмица от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие.

Киев съобщи, че украинските сили са преустановили подобни удари за три дни, но са ги възобновили, след като Русия е продължила атаките срещу енергийния сектор на Украйна.

Междувременно Песков заяви, че руското дизелово гориво за износ вече започва да достига до световните пазари. По думите му това се очаква да има положителен ефект, но няма да доведе до пълното им стабилизиране.

Говорителят на Кремъл посочи, че напрежението на международните енергийни пазари се дължи на редица фактори, включително ограниченията пред Русия да изнася големи количества петрол и петролни продукти.

Ройтерс припомня, че Доналд Тръмп е постигнал споразумение с руския президент Владимир Путин за износ на руско дизелово гориво към американския и световния пазар.