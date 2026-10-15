Кремъл: Украинските удари по руската енергетика противоречат на усилията на САЩ за мир

Кремъл заяви, че ударите по руската енергийна инфраструктура противоречат на усилията на САЩ за постигане на мир. Повод за коментара е украинската атака с дронове срещу петролна рафинерия в руския град Рязан през нощта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Русия не е приемала за даденост, че Украйна ще спазва обявеното в края на миналата седмица от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие.
Киев съобщи, че украинските сили са преустановили подобни удари за три дни, но са ги възобновили, след като Русия е продължила атаките срещу енергийния сектор на Украйна.
Междувременно Песков заяви, че руското дизелово гориво за износ вече започва да достига до световните пазари. По думите му това се очаква да има положителен ефект, но няма да доведе до пълното им стабилизиране.
Говорителят на Кремъл посочи, че напрежението на международните енергийни пазари се дължи на редица фактори, включително ограниченията пред Русия да изнася големи количества петрол и петролни продукти.
Ройтерс припомня, че Доналд Тръмп е постигнал споразумение с руския президент Владимир Путин за износ на руско дизелово гориво към американския и световния пазар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само
14:57 15.10.2026
2 Мишел
Решението на президента Тръмп да отмени санкциите върху руските горива, на фона на продължаващите брутални атаки на Путин срещу цивилни обекти в Украйна, е лишено от логика и предава наследството и лидерството на покойния сенатор Линдзи Греъм.
Докато Украйна се бори за оцеляването си, военната машина на Путин продължава да води терористична война срещу цивилното население, а невинни украинци загиват всеки ден.
Съединените щати отменят санкциите върху руските енергийни ресурси, като по този начин подхранват военната машина на Путин.
Както видях лично в Украйна миналия месец, Путин губи тази война. Украйна спря настъплението на руските сили и промени начина на водене на война, използвайки дронове за удари в самото сърце на Русия.
Америка не бива да подава спасителен пояс на военната машина на Путин. Сега е моментът твърдо да се противопоставим на руската агресия, точно както направихме по време на първия мандат на администрацията на Тръмп.
Путин не иска мир. Путин иска Украйна. Нямам съмнение, че ако Путин завземе Украйна, ще бъде само въпрос на време руските войски да пресекат границата и нашите собствени сили да трябва да се изправят срещу него. Америка е лидерът на свободния свят. В името на нашата национална сигурност и сигурността на нашите съюзници в Европа – и по-специално Украйна – президентът Тръмп трябва незабавно да се откаже от това решение и да се върне към
Коментиран от #8
14:57 15.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
15 октомври 2026, 14:19 часа
Снимка: Getty Images
Отломки от безпилотни летателни апарати са предизвикали пожар на територията на Рязанската рафинерия - това признава руското военно министерство в публикация в официалния си канал в Телеграм. Потвърждението идва, след като още сутринта имаше данни за успешна украинска атака и тя стана, след като украинският президент Володимир Зеленски каза пред Financial Times в интервю при вчерашното си посещение във Великобритания, че Украйна пак почва с ударите по руските рафинерии.
Коментиран от #15
14:58 15.10.2026
5 Значи, САЩ трябва
Излишни кремълски лакърдии.
14:58 15.10.2026
6 мъка
14:59 15.10.2026
7 Айде бе!
14:59 15.10.2026
8 Точен е бившият вицепрезидент Майк Пенс
До коментар #2 от "Мишел":Както видях лично в Украйна миналия месец, Путин губи тази война. Украйна спря настъплението на руските сили и промени начина на водене на война, използвайки дронове за удари в самото сърце на Русия.
Америка не бива да подава спасителен пояс на военната машина на Путин
14:59 15.10.2026
9 Цвете
15:00 15.10.2026
10 мъка
До коментар #3 от "Последния Софиянец":хахахаха1
Ако отидеш на Шипченски проход, ще видиш 80 антени за старлинк на едно място! А в България има и по-големи инсталации!
15:00 15.10.2026
11 Няма по нагли
15:03 15.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Само Русия има Право да Бомбандира
Украйня няма право да Бомбандира
Коментиран от #21
15:04 15.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И. САЩ няма да могат да ви съживят
15:05 15.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ха ха ха
15:08 15.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 това
15:08 15.10.2026
21 Пръц
До коментар #13 от "Само Русия има Право да Бомбандира":Украйна трябва да обяви война на Русия за да има право на военни действия на нейна територия .В противен случай е тероризъм.
Коментиран от #30
15:08 15.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 да..
15:10 15.10.2026
24 Всичко от московия е лъжа и измама !
Трябва да си с умствени проблеми да ги слушаш след толкова доказани лъжи и измами.
Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)
"Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"
Песков 20 февруари 2022 г.
"Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."
Лавров 10 февруари 2022 г.
"Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."
Путин 15 февруари 2022 г.
"Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."
15:10 15.10.2026
25 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ
До коментар #22 от "Много смешно":Не можеш да се справиш.
Коментиран от #33
15:10 15.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Добри новини
Коментиран от #38
15:11 15.10.2026
28 Хахахаха
15:11 15.10.2026
29 Хахахаха
Коментиран от #34, #35
15:12 15.10.2026
30 Тероризъм
До коментар #21 от "Пръц":Е убийството на 20 000 цивилни в Мариопул.
15:13 15.10.2026
31 13675
15:13 15.10.2026
32 Още добри новини
Също така спецназовците от ГУР унищожиха и мястото за настаняване на офицерския състав на окупаторите, включително руските инструктори, които се занимаваха с подготовката на вражески диверсионни групи от 18-а армия.
Коментиран от #36
15:13 15.10.2026
33 Как си, онкоболен?
До коментар #25 от "ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ":Ще ти запаля довечера една свещ в църквата, но където се слагат долу за умрелите.
15:14 15.10.2026
34 Как си, онкоболен?
До коментар #29 от "Хахахаха":Ще ти запаля довечера една свещ в църквата, но където се слагат долу за умрелите.
15:15 15.10.2026
35 Как си, онкоболен?
До коментар #29 от "Хахахаха":Ще ти запаля довечера една свещ в църквата, но където се слагат долу за умрелите.
15:15 15.10.2026
36 Цеко
До коментар #32 от "Още добри новини":И там измре много руска смрадт.
15:15 15.10.2026
37 Боко
15:15 15.10.2026
38 Как си, онкоболен?
До коментар #27 от "Добри новини":Ще ти запаля довечера една свещ в църквата, но където се слагат долу за умрелите.
15:15 15.10.2026