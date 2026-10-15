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Кремъл: Украинските удари по руската енергетика противоречат на усилията на САЩ за мир

Кремъл: Украинските удари по руската енергетика противоречат на усилията на САЩ за мир

15 Октомври, 2026 14:54 608 38

  • песков-
  • кремъл-
  • русия-
  • украйна-
  • енергетика-
  • мир-
  • сащ-
  • усилия за мир

Дмитрий Песков заяви, че Москва не е очаквала Киев да спазва енергийното примирие, обявено от Доналд Тръмп. Междувременно Русия съобщава за възобновяване на износа на дизелово гориво към световните пазари.

Кремъл: Украинските удари по руската енергетика противоречат на усилията на САЩ за мир - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че ударите по руската енергийна инфраструктура противоречат на усилията на САЩ за постигане на мир. Повод за коментара е украинската атака с дронове срещу петролна рафинерия в руския град Рязан през нощта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че Русия не е приемала за даденост, че Украйна ще спазва обявеното в края на миналата седмица от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие.

Киев съобщи, че украинските сили са преустановили подобни удари за три дни, но са ги възобновили, след като Русия е продължила атаките срещу енергийния сектор на Украйна.

Междувременно Песков заяви, че руското дизелово гориво за износ вече започва да достига до световните пазари. По думите му това се очаква да има положителен ефект, но няма да доведе до пълното им стабилизиране.

Говорителят на Кремъл посочи, че напрежението на международните енергийни пазари се дължи на редица фактори, включително ограниченията пред Русия да изнася големи количества петрол и петролни продукти.

Ройтерс припомня, че Доналд Тръмп е постигнал споразумение с руския президент Владимир Путин за износ на руско дизелово гориво към американския и световния пазар.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    10 12 Отговор
    бой на Зеления гущер !

    14:57 15.10.2026

  • 2 Мишел

    10 11 Отговор
    🇺🇸 Бившият вицепрезидент на САЩ от администрацията на Тръмп, Майк Пенс:

    Решението на президента Тръмп да отмени санкциите върху руските горива, на фона на продължаващите брутални атаки на Путин срещу цивилни обекти в Украйна, е лишено от логика и предава наследството и лидерството на покойния сенатор Линдзи Греъм.

    Докато Украйна се бори за оцеляването си, военната машина на Путин продължава да води терористична война срещу цивилното население, а невинни украинци загиват всеки ден.

    Съединените щати отменят санкциите върху руските енергийни ресурси, като по този начин подхранват военната машина на Путин.

    Както видях лично в Украйна миналия месец, Путин губи тази война. Украйна спря настъплението на руските сили и промени начина на водене на война, използвайки дронове за удари в самото сърце на Русия.

    Америка не бива да подава спасителен пояс на военната машина на Путин. Сега е моментът твърдо да се противопоставим на руската агресия, точно както направихме по време на първия мандат на администрацията на Тръмп.

    Путин не иска мир. Путин иска Украйна. Нямам съмнение, че ако Путин завземе Украйна, ще бъде само въпрос на време руските войски да пресекат границата и нашите собствени сили да трябва да се изправят срещу него. Америка е лидерът на свободния свят. В името на нашата национална сигурност и сигурността на нашите съюзници в Европа – и по-специално Украйна – президентът Тръмп трябва незабавно да се откаже от това решение и да се върне към

    Коментиран от #8

    14:57 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    7 8 Отговор
    "Нямаш карти Дончо": Русия призна, че руска рафинерия гори след като Зеленски каза почваме пак
    15 октомври 2026, 14:19 часа
    Снимка: Getty Images
    Отломки от безпилотни летателни апарати са предизвикали пожар на територията на Рязанската рафинерия - това признава руското военно министерство в публикация в официалния си канал в Телеграм. Потвърждението идва, след като още сутринта имаше данни за успешна украинска атака и тя стана, след като украинският президент Володимир Зеленски каза пред Financial Times в интервю при вчерашното си посещение във Великобритания, че Украйна пак почва с ударите по руските рафинерии.

    Коментиран от #15

    14:58 15.10.2026

  • 5 Значи, САЩ трябва

    5 9 Отговор
    да насочи усилията си в обратната посока: да спре руските удари. Близко до акъла, но Тръмп е путинист.

    Излишни кремълски лакърдии.

    14:58 15.10.2026

  • 6 мъка

    7 7 Отговор
    Дори и Тръмп не може да защити Русия от оня, дето играе без карти!

    14:59 15.10.2026

  • 7 Айде бе!

    9 6 Отговор
    Но пък Руските удари не противоречат, така ли?

    14:59 15.10.2026

  • 8 Точен е бившият вицепрезидент Майк Пенс

    10 9 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Както видях лично в Украйна миналия месец, Путин губи тази война. Украйна спря настъплението на руските сили и промени начина на водене на война, използвайки дронове за удари в самото сърце на Русия.

    Америка не бива да подава спасителен пояс на военната машина на Путин

    14:59 15.10.2026

  • 9 Цвете

    6 4 Отговор
    ТОЛКОВА СТЕ ЛЪЖОВНИ ,ЧЕ И САМИ НЕ СИ ВЯРВАТЕ ,КАТО КАК ЩЕ ОПРАВДАЕТЕ ДЕЙСТВИЯТА СИ ОТ СТАРТА НА 24 ФЕВРУАРИ 2022 Г.ТО НЕ БЯХА СРЕЩИ ,ПРЕГОВОРИ И ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ .ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КОРУМПИРАНА Е СИСТЕМАТА ПРИ ВАС ОТ ГОДИНИ. ЗАСРАМЕТЕ СЕ НАЙ ПОСЛЕ И СЕ ВЗЕМЕТЕ СЕРИОЗНО ,ЗАЩОТО ДЕМАГОГИЯТА ВИ Е ПРИКЛЮЧИЛА.

    15:00 15.10.2026

  • 10 мъка

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    хахахаха1
    Ако отидеш на Шипченски проход, ще видиш 80 антени за старлинк на едно място! А в България има и по-големи инсталации!

    15:00 15.10.2026

  • 11 Няма по нагли

    4 6 Отговор
    от москвичите!

    15:03 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Само Русия има Право да Бомбандира

    4 2 Отговор
    Енергийни цели в Украйна

    Украйня няма право да Бомбандира

    Коментиран от #21

    15:04 15.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И. САЩ няма да могат да ви съживят

    6 5 Отговор
    Русия е Мъртва

    15:05 15.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха ха ха

    1 3 Отговор
    Киев за три дня......

    15:08 15.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 това

    0 3 Отговор
    Това, което Тръмп иска от Зелински, винаги да обмисляйте какво казва Тръмп, но е точно обратното. Уж Не бомбардиране на Русия, а напротив, за нанасяне на още по-силни точни удари върху Русия, защото и разузнавателна информация се предоставя. А ако Съединетните щати не са имали нужда от Зеленски, тогава той или е отвлечен като Мадуро, или ликвидиран преди много време.

    15:08 15.10.2026

  • 21 Пръц

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Само Русия има Право да Бомбандира":

    Украйна трябва да обяви война на Русия за да има право на военни действия на нейна територия .В противен случай е тероризъм.

    Коментиран от #30

    15:08 15.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 да..

    0 2 Отговор
    Песков и компания продължават да мълчат защо украинците бомбят по руската енергийна инфраструктура.Защо го правят? Някаква причина трябва да има.Това винаги го подминават.

    15:10 15.10.2026

  • 24 Всичко от московия е лъжа и измама !

    1 2 Отговор
    И кой ще обърне внимание на брътвежите на Кремъл?!
    Трябва да си с умствени проблеми да ги слушаш след толкова доказани лъжи и измами.

    Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)

    "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"

    Песков 20 февруари 2022 г.
    "Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."

    Лавров 10 февруари 2022 г.
    "Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."

    Путин 15 февруари 2022 г.
    "Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."

    15:10 15.10.2026

  • 25 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Много смешно":

    Не можеш да се справиш.

    Коментиран от #33

    15:10 15.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Добри новини

    0 3 Отговор
    ВСУ унищожиха във Воронежка област на Русия с "дълъг Нептун" 4 броя Су-34, а 2 броя Су-34 бяха поразени

    Коментиран от #38

    15:11 15.10.2026

  • 28 Хахахаха

    0 3 Отговор
    Тупин - Уаааа Уаааа, бият мааааа!

    15:11 15.10.2026

  • 29 Хахахаха

    1 2 Отговор
    Зеленски обясни, че тръмп вече не е фактор в тези преговори.

    Коментиран от #34, #35

    15:12 15.10.2026

  • 30 Тероризъм

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Пръц":

    Е убийството на 20 000 цивилни в Мариопул.

    15:13 15.10.2026

  • 31 13675

    0 2 Отговор
    Сега, рафинерии, скоро и жилища да усетите какво направихте. Никакъв, петрол от вас мръсни завоеватели

    15:13 15.10.2026

  • 32 Още добри новини

    1 0 Отговор
    Бойци от спецподразделението на ГУР към МО на Украйна „Шаманбат“, съвместно с 426-и отделен полк за безпилотни системи от Корпуса на морската пехота на ВМС на ВСУ, проведоха уникална операция на временно окупираната територия на Херсонска област - унищожиха учебен център за оператори на дронове от 18-а общовойскова армия на въоръжените сили на РФ, разположен в населеното място Хорли.

    Също така спецназовците от ГУР унищожиха и мястото за настаняване на офицерския състав на окупаторите, включително руските инструктори, които се занимаваха с подготовката на вражески диверсионни групи от 18-а армия.

    Коментиран от #36

    15:13 15.10.2026

  • 33 Как си, онкоболен?

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ":

    Ще ти запаля довечера една свещ в църквата, но където се слагат долу за умрелите.

    15:14 15.10.2026

  • 34 Как си, онкоболен?

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    Ще ти запаля довечера една свещ в църквата, но където се слагат долу за умрелите.

    15:15 15.10.2026

  • 35 Как си, онкоболен?

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    Ще ти запаля довечера една свещ в църквата, но където се слагат долу за умрелите.

    15:15 15.10.2026

  • 36 Цеко

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Още добри новини":

    И там измре много руска смрадт.

    15:15 15.10.2026

  • 37 Боко

    0 0 Отговор
    Занулете ги 🧨💣🔥🍄‍🟫🪦 и готово👌

    15:15 15.10.2026

  • 38 Как си, онкоболен?

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Добри новини":

    Ще ти запаля довечера една свещ в църквата, но където се слагат долу за умрелите.

    15:15 15.10.2026

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