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Сомалия насрочи президентски избори за 15 май 2027 г
  Тема: Избори

Сомалия насрочи президентски избори за 15 май 2027 г

16 Октомври, 2026 03:46, обновена 16 Октомври, 2026 03:48 517 0

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Парламентарният вот ще се проведе месец по-рано. Датата е обявена на фона на спор за удължения мандат на президента Хасан Шейх Мохамуд

Сомалия насрочи президентски избори за 15 май 2027 г - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сомалия ще проведе президентски избори на 15 май 2027 г., обяви Националната независима избирателна и гранична комисия. Парламентарният вот за двете камари на федералния парламент е насрочен за 15 април, съобщи комисията чрез председателя си Абдикарим Ахмед Хасан.

Изборният график предвижда регистрацията на политически партии и избиратели да бъде възобновена между 1 и 22 ноември 2026 г. Комисията посочи, че президентските избори са определени в съответствие с конституционното правило, според което мандатът на държавния глава е пет години и започва от деня на полагането на клетва. „Президентският мандат е пет години, считано от деня на полагането на клетва“, се казва в изявлението, цитирано от „Ал Джазира“.

Спор за мандата на президента

Насрочването на изборите идва след политически спор около продължителността на мандата на президента Хасан Шейх Мохамуд. Той трябваше да приключи през май 2026 г., но през март парламентът прие конституционни промени, които според „Ройтерс“ позволяват удължаването му с още една година. Опозицията разкритикува решението и заяви, че то е взето едностранно.

На 15 май 2026 г. правителството защити удължаването на мандата, като го обвърза с конституционните промени и с необходимостта да бъде завършен преходът към избори. Опозиционни представители обаче настояваха, че мандатът на президента е изтекъл и че властта трябва да бъде предадена след избори, проведени в първоначално предвидения срок.

Парламентарният вот ще предшества президентския

Преди избора на президент Сомалия ще гласува за членовете на долната и горната камара на федералния парламент. Според Испанската агенция ЕФЕ кампанията по изборния процес започва с регистрацията на партии и избиратели през ноември, а парламентарният вот на 15 април 2027 г. ще бъде последван от президентските избори месец по-късно.

Изборите ще се проведат в сложна обстановка, белязана от продължаващия конфликт с „Аш Шабаб“ – групировка, свързана с „Ал Кайда“. По данни на „Ройтерс“ сомалийската армия, подкрепяна от мисията на Африканския съюз, е отблъснала бойците от част от позициите им, но групировката продължава да контролира обширни селски райони и да извършва нападения в големите населени места.

Източници: efe.com, internazionale.it, aljazeera.com


Сомалия
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