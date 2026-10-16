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Без сделка за бюджета след първия ден на срещата на ЕС ОБЗОР
  Тема: Икономика

Без сделка за бюджета след първия ден на срещата на ЕС ОБЗОР

16 Октомври, 2026 04:44 521 4

  • европейски съюз-
  • европейски съвет-
  • бюджет на ес-
  • енергийни цени-
  • единен пазар

Лидерите потвърдиха плановете за по-конкурентен единен пазар и обсъдиха мерки срещу високите цени на енергията. Антониу Коща ще търси нов компромис за бюджета за 2028-2034 г

Без сделка за бюджета след първия ден на срещата на ЕС ОБЗОР - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първият ден от срещата на Европейския съвет в Брюксел приключи без споразумение за дългосрочния бюджет на Европейския съюз за периода 2028-2034 г. Лидерите потвърдиха ангажимента си към ускоряване на реформите за конкурентоспособност, обсъдиха временни мерки срещу високите цени на енергията и оставиха най-трудните решения за бюджета за следващите седмици.

Нов компромис за бюджета

Ирландското председателство предложи бюджет от 1,62 трилиона евро, което е с 141 милиарда евро по-малко от първоначалното предложение на Европейската комисия. Въпреки това предложението срещна съпротива от държави, които са нетни вносители в бюджета на ЕС.

„Това е прекалено голямо и прекалено скъпо“, заяви шведският премиер Улф Кристерсон. По думите му предложението би увеличило нетната вноска на Швеция с близо 60 процента.

Германският канцлер Фридрих Мерц също настоя за значително намаляване на общия бюджет. Испанският премиер Педро Санчес от своя страна определи предложението като недостатъчно и защити запазването на средствата за общата селскостопанска политика и кохезионните фондове.

След продължителните разногласия председателят на Европейския съвет Антониу Коща пое подготовката на нов компромисен текст. Той трябва да бъде представен преди специалната бюджетна среща, планирана за 26 ноември. Сред спорните въпроси остават и новите собствени ресурси на ЕС, включително идеите за общоевропейски данъци.

Енергията и конкурентоспособността

По време на обсъждането на конкурентоспособността Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия потвърдиха пътната карта „Една Европа, един пазар“. Целта е до края на 2027 г. да бъдат премахнати част от оставащите бариери пред свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора.

Сред посочените мерки са единна електронна декларация при временно командироване на работници, по-лесно признаване на професионални квалификации, европейски бизнес портфейл и принципът документите да се подават само веднъж пред публичните администрации. Предвиждат се и действия за опростяване на правилата и ускоряване на процедурите за планиране и издаване на разрешителни.

Лидерите обсъдиха и краткосрочни мерки заради ръста на цените на вносните изкопаеми горива. Предложени бяха инструменти за намаляване на цените на електроенергията, ограничаване на прекомерните колебания и временно облекчаване на последиците за домакинствата и бизнеса.

Най-спорен се оказа въпросът за системата ETS2, която разширява търговията с емисии към сградите и автомобилния транспорт. Италия, Унгария, Словакия, Чехия и Полша настояха въвеждането ѝ да бъде отложено до 2030 г., като се позоваха на променената енергийна и геополитическа обстановка. Други държави, сред които Швеция, се противопоставиха.

Украйна и останалите теми

Разговорите за Украйна, европейската сигурност, Близкия изток и миграцията са предвидени за втория ден. Украинският президент Володимир Зеленски ще участва в заседанията на лидерите и ще проведе двустранни срещи с представители на държави членки.

Първият ден завърши без окончателно решение и по разширяването на ЕС. Лидерите проведоха стратегическа дискусия по темата, но конкретните следващи стъпки ще бъдат изяснявани в рамките на продължаващите преговори.

Източници: euronews.com, apnews.com


Белгия
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    КАКБВИ СА ТЕЯ НЕАДЕКВАТНИ ПСИХОПАТНИ ЮМРУЧНИ ЖЕТСОВЕ МА ЧЧУМО ?? КАКВИ ЗНАЦИ И НА КОГО ГИ ПРАВИШ МА ИИДИОТ !! ППСИХОПАТНАТА ЦАРИЦА НА ФФАШМАФИОТСТАКАТА УПРАВА НЕЩО Е ВЪЗБУДЕНА !! ЗЗАТВОРА , ЗЗАТВОРА ТЕ ЗОВЕ , САМО ЗА ТАМ СИ !!

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