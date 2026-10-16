Украйна подготвя нова кампания срещу руски летища с дронове с изкуствен интелект

Украйна разработва нови специализирани дронове с изкуствен интелект като част от подготовката за по-интензивна кампания срещу цели на руска територия. Това съобщава The Atlantic в материал на журналиста Саймън Шустър, който описва плановете за следващ етап от украинските въздушни операции, предава Фокус.
В публикацията се припомня, че от началото на месеца украински безпилотни апарати са поразили центрове за данни на компанията „Яндекс“. През миналата седмица руските власти са отменили 345 полета от московските летища заради въздушна тревога. По думите на журналиста обаче хората, които стоят зад въздушната кампания срещу Русия, смятат, че това е само началото.
Шустър отбелязва, че досега украинските дронове са нарушавали въздушния трафик около руските летища, без да ги атакуват директно. Според The Atlantic президентът Володимир Зеленски все още не е дал разрешение за използването на новите дронове с изкуствен интелект за по-агресивни удари срещу самите летища. Изданието посочва, че операцията носи кодовото име „M&Ms“.
Авторът обяснява, че интегрирането на изкуствен интелект в управлението на безпилотните апарати трябва да им позволи да избягват руската противовъздушна отбрана и да повишат ефективността на атаките. По информация на изданието създателите на новата тактика вече подготвят масово производство на такива машини. Сред обсъжданите планове е едновременното изстрелване на 1000 дрона към руски летища с цел поразяване на терминалите.
The Atlantic припомня и изявление на американския президент Доналд Тръмп, който призова Украйна да не нанася повече удари по руски петролни рафинерии, като същевременно заяви, че има „много други цели“, които могат да бъдат унищожени.
Според изданието от началото на операция „M&Ms“ Москва е засилила бомбардировките срещу цивилни обекти в Украйна, включително жилищни блокове и училища. Саймън Шустър посочва, че тази ескалация има двоен ефект на настоящия етап от войната.
„Без значение какви нови оръжия и тактики използва Украйна, Русия винаги може да отговори с по-голяма бруталност. Тръмп вече не изглежда заинтересован да прекрати тази вълна от насилие. Той промени позицията си от посредник между враждуващите страни към посредник с руснаците, оставяйки Зеленски с тежък избор: да приеме исканията на Тръмп и Владимир Путин за прекратяване на войната при условията на Русия, или да намери нови начини за продължаване на борбата, със или без американска подкрепа“, пише авторът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Укритие пак ще реват после!
Коментиран от #3, #19, #30
07:57 16.10.2026
2 Буздуган
07:58 16.10.2026
3 Във Франция
До коментар #1 от "Някой":ИИ изпържи всички храни от хладилните камери на хранителните магазини на + 50⁰. Нали видя какви ги свърши ИИ.
07:59 16.10.2026
4 зелен пън
08:00 16.10.2026
5 Пич
Ще смаляват Украйна още...
08:01 16.10.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
КОГА КИЕВ ЩЕ СТАНЕ НЕПРИГОДЕН ЗА ЖИВЕЕНЕ
- ПРЕДИ НОВА ГОДИНА ИЛИ СЛЕД
ПРАВОСЛАВНАТА КОЛЕДА ?:)
08:08 16.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Подледната укра
Коментиран от #13
08:15 16.10.2026
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Отец Дионисий
До коментар #7 от "Отговорът":Идва ти времето чадо.
08:23 16.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 така, така
Тия вопли на наркомана са поредната ПР акция. Много шум за нищо.
Господарите на Украйна следва да помислят какво ще правят, ако руснака реши да бъде по-твърд и тотално занули енергийната система на подмандатната им територия. Виж това е много по-лесно и напълно изпълнимо, стига Путин да го реши. Няма да има пропаганда в подобни изявления, а горчива реалност.
08:36 16.10.2026
16 Баа Гицка
08:36 16.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дано и ти се загрижиш
До коментар #17 от "Антирашист 4541":за истината, а да не изглеждаш така!
08:39 16.10.2026
19 Анонимен
До коментар #1 от "Някой":Да, пак ще има "Олеле-е-е, мамо!"
08:44 16.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 и какъв
Коментиран от #29, #31
08:54 16.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хахахах
09:04 16.10.2026
27 Как, тя нали Украйна победи
09:06 16.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 И на теб ли ти е кеф...
До коментар #23 от "и какъв":да си под секкретното Путинско робство???
09:20 16.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 реално
До коментар #23 от "и какъв":на западняците не им пука за хората в Украйна или Русия. Покойния Греъм вече се изказа, че тази война е най-добрата инвестиция за САЩ. Подобно е отношението на ЕС - виждат в сънищата как руските ресурси спасяват окаяното състояние на европейските банки.
Прав си, че в един момент всички оцениха безсмислието на начинанието си. Обаче вече разпиляха и присвоиха огромни средства, до степен, че не могат да оправдаят разходите си само през "справедливост, солидарност и върховенство на правилата им". Затънаха прекалено дълбоко и запазването на присвоеното преминава през задържане във властта или поне намиране на удобни за тях нови властимащи. Тия се набутаха в една порочна спирала, от която няма да излязат скоро, еле пък, че и Русия не бърза да им сложи точката.
Войната за ресурси вече е изгубена, сега е за оцеляване на европейския елит. И както вечее отбелязох, никога не им е пукало за хората - то за своите им е все тая, камо ли за славяни.
09:55 16.10.2026