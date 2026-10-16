Украйна подготвя нова кампания срещу руски летища с дронове с изкуствен интелект

Украйна разработва нови специализирани дронове с изкуствен интелект като част от подготовката за по-интензивна кампания срещу цели на руска територия. Това съобщава The Atlantic в материал на журналиста Саймън Шустър, който описва плановете за следващ етап от украинските въздушни операции, предава Фокус.

В публикацията се припомня, че от началото на месеца украински безпилотни апарати са поразили центрове за данни на компанията „Яндекс“. През миналата седмица руските власти са отменили 345 полета от московските летища заради въздушна тревога. По думите на журналиста обаче хората, които стоят зад въздушната кампания срещу Русия, смятат, че това е само началото.

Шустър отбелязва, че досега украинските дронове са нарушавали въздушния трафик около руските летища, без да ги атакуват директно. Според The Atlantic президентът Володимир Зеленски все още не е дал разрешение за използването на новите дронове с изкуствен интелект за по-агресивни удари срещу самите летища. Изданието посочва, че операцията носи кодовото име „M&Ms“.

Авторът обяснява, че интегрирането на изкуствен интелект в управлението на безпилотните апарати трябва да им позволи да избягват руската противовъздушна отбрана и да повишат ефективността на атаките. По информация на изданието създателите на новата тактика вече подготвят масово производство на такива машини. Сред обсъжданите планове е едновременното изстрелване на 1000 дрона към руски летища с цел поразяване на терминалите.

The Atlantic припомня и изявление на американския президент Доналд Тръмп, който призова Украйна да не нанася повече удари по руски петролни рафинерии, като същевременно заяви, че има „много други цели“, които могат да бъдат унищожени.

Според изданието от началото на операция „M&Ms“ Москва е засилила бомбардировките срещу цивилни обекти в Украйна, включително жилищни блокове и училища. Саймън Шустър посочва, че тази ескалация има двоен ефект на настоящия етап от войната.

„Без значение какви нови оръжия и тактики използва Украйна, Русия винаги може да отговори с по-голяма бруталност. Тръмп вече не изглежда заинтересован да прекрати тази вълна от насилие. Той промени позицията си от посредник между враждуващите страни към посредник с руснаците, оставяйки Зеленски с тежък избор: да приеме исканията на Тръмп и Владимир Путин за прекратяване на войната при условията на Русия, или да намери нови начини за продължаване на борбата, със или без американска подкрепа“, пише авторът.