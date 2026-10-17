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ЕС обсъжда нови средства за Украйна, Бабиш оспори плана
  Тема: Украйна

ЕС обсъжда нови средства за Украйна, Бабиш оспори плана

17 Октомври, 2026 04:38 440 6

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • андрей бабиш-
  • роберт фицо-
  • арктика

Чешкият премиер заяви, че страната му няма да гарантира предложеното финансиране. Словакия отказва участие във военните разходи, а ЕС подготвя програма за наблюдение на Арктика

ЕС обсъжда нови средства за Украйна, Бабиш оспори плана - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз потвърди подкрепата си за Украйна, но срещата на върха в Брюксел показа и нарастващи разногласия за размера и начина на финансиране. Европейският съвет приветства текущото отпускане на заем от 90 млрд. евро за 2026 и 2027 г. и призова за осигуряване на средства за украинските бюджетни и отбранителни нужди.

Паралелно с това лидерите не постигнаха окончателно споразумение по многогодишния бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г. Последният компромисен вариант предвижда около 89 млрд. евро за Украйна, след като първоначалното предложение беше за 100 млрд. евро.

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Чешкият премиер Андрей Бабиш заяви, че Прага няма да гарантира предложеното финансиране. „Не ми харесва, че от европейския бюджет за Украйна са предвидени 100 млрд. евро и че тези пари трябва да бъдат взети чрез заем“, каза той пред журналисти в Брюксел. Бабиш настоя средствата да не бъдат включвани в многогодишната финансова рамка, която според него натоварва държавите членки.

В публичното пространство беше разпространено твърдение, че общата сума на средствата от ЕС за Украйна може да достигне 520 млрд. евро до 2027 г. Тази цифра обаче не се потвърждава от официалните документи на Европейския съвет или от данните на Европейската комисия. Комисията посочва, че общата подкрепа за Украйна и украинците от началото на руската война възлиза на 224,5 млрд. евро. В сумата са включени средства от бюджета на ЕС, военна помощ, подкрепа от държавите членки и приходи от обездвижени руски активи.

Словакия няма да финансира военните разходи

Словашкият премиер Роберт Фицо потвърди, че страната му няма да участва в бъдещи схеми за финансиране на украинските военни разходи. Той заяви, че Братислава няма да подписва гаранции за подобни заеми и няма да предоставя средства за закупуване на оръжия за Киев.

„Словакия няма да участва дори с един цент във финансирането на военните разходи на Украйна“, каза Фицо след заседание на словашкото правителство. По думите му страната ще продължи да оказва хуманитарна помощ, но води „балансирана и суверенна външна политика“.

Спорът за американските оръжия

В отделен анализ за американското списание The American Conservative колумнистът Джъд Русо твърди, че ограничените запаси от боеприпаси и ангажиментите на САЩ в Близкия изток ще затруднят едновременното снабдяване на Украйна и американските сили. Русо посочва, че американската армия няма да жертва собствената си сигурност, за да поддържа доставки за Украйна.

ЕС подготвя наблюдение на Арктика

Европейският съюз планира да стартира през 2027 г. програма за наблюдение на Арктика. Според Bloomberg, която се позовава на проект на новата стратегия на ЕС за региона, системите Copernicus и Galileo ще бъдат използвани за откриване на заплахи по суша и море.

Програмата е представена като инструмент за укрепване на връзките с арктическите държави и за наблюдение на нарастващите стратегически рискове, свързани с Русия и Съединените щати. Новата стратегия се очаква да бъде представена официално следващата седмица.

Източници: kyivindependent.com, newsnow.tasr.sk, en.apa.az


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кая Калас

    0 2 Отговор
    На младини е била много красива, но след прегръдките със зеления гном изглежда се е разболяла от нещо. Заприличала е на бостанско плашило...

    04:58 17.10.2026

  • 3 Дачев

    2 7 Отговор
    Не разбрах!? 500 милиарда евро за кой????? Коя е Украйна ,та трябва да бъхтим цял живот за нея и златните тоалетни на отявлени фашисти? В ЕС ли е????? В НАТО ли е???????
    И къде е Радев??? Защо мълчи? Затова ли го избрахме?

    Коментиран от #4

    04:59 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Откъде накъде?

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кой започна войната?":

    Путин започна война с Украйна, а не с България. Защо за да плащаме на Украйна и Зеленски? Ние сме българи, а не украинци. България на първо място!

    05:11 17.10.2026

  • 6 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кой започна войната?":

    Не наричайте с обидни наименования президента на РФ. Натрупва се омраза, която може да бъде пагубна за България.

    05:13 17.10.2026

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