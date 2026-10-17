"В национален интерес на САЩ": Тръмп спря новите санкции срещу Русия

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп спря прилагането на широк пакет нови санкции, ограничения и мита срещу Русия, предвидени в закон, който самият той подписа преди по-малко от месец. Изпълнителната заповед е издадена на 16 октомври, два дни преди основната част от мерките да влезе в сила.

Документът освобождава от действие санкционните разпоредби на Закона „Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран“ от 2026 г. С него се предвиждаха мерки срещу руски длъжностни лица, банки, компании и танкери от т.нар. сенчест флот, използван за превоз на руски петрол.

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Законът предвиждаше и значително увеличение на митата. Съгласно изпълнителната заповед ставката за стоки от Русия е можела да бъде увеличена с 500 процента. Допълнителни мита от 100 процента бяха предвидени за петте най-големи вносители на руски нефт и природен газ, както и за петте държави, които според американските власти най-много улесняват заобикалянето на санкциите срещу руския петрол.

Няма определен срок за освобождаването

В заповедта Тръмп заявява, че е представил пред Конгреса удостоверение, според което освобождаването от санкциите е „в национален интерес на Съединените щати“. Белият дом не е публикувал допълнително обяснение защо президентът смята, че временното спиране на мерките е необходимо.

Освобождаванията ще останат в сила, докато президентът или държавният секретар Марко Рубио, след консултации с министъра на финансите и търговския представител на САЩ, не преценят, че са нужни нови действия. В документа не е посочен конкретен краен срок, нито е уточнено кога може да бъде взето решение за възстановяване на санкциите.

Заповедта обхваща разпоредби от закона, свързани със санкции, ограничения и мита. Тя обаче изрично уточнява, че не засяга санкциите и другите мерки, наложени с по-ранни изпълнителни заповеди заради определени вредни действия на руското правителство.

Мерките трябваше да започнат да действат на 18 октомври

Тръмп подписа закона на 18 септември. Той беше приет с голямо двупартийно мнозинство – 86 гласа срещу 11 в Сената и 262 срещу 159 в Камарата на представителите. Законът носи името на сенатора от Южна Каролина Линдзи Греъм, който почина през юли и дълго време настояваше за по-твърд икономически натиск срещу Москва.

Според „Асошиейтед прес“ законът имаше за цел да ограничи финансовите ресурси, с които Русия финансира войната си срещу Украйна. Сред приоритетите бяха руските банки, енергийният износ и мрежите, които помагат на Москва да заобикаля западните санкции.

Решението на Тръмп беше обявено само дни след като президентът заяви, че Съединените щати са постигнали договореност с Русия за доставки на дизелово гориво. Ходът предизвика критики както от демократи, така и от републиканци, които го определиха като отстъпление от натиска върху Кремъл. Мерките могат да бъдат активирани отново с решение на Тръмп или на Марко Рубио при условията, посочени в изпълнителната заповед.

Източници: apnews.com