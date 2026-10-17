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"В национален интерес на САЩ": Тръмп спря новите санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

"В национален интерес на САЩ": Тръмп спря новите санкции срещу Русия

17 Октомври, 2026 06:01 1 164 14

  • доналд тръмп-
  • санкции срещу русия-
  • марко рубио-
  • украйна-
  • американски конгрес

Президентът освободи от действие санкции, ограничения и мита по закона „Линдзи О. Греъм“. Решението е без посочен краен срок

"В национален интерес на САЩ": Тръмп спря новите санкции срещу Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп спря прилагането на широк пакет нови санкции, ограничения и мита срещу Русия, предвидени в закон, който самият той подписа преди по-малко от месец. Изпълнителната заповед е издадена на 16 октомври, два дни преди основната част от мерките да влезе в сила.

Документът освобождава от действие санкционните разпоредби на Закона „Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран“ от 2026 г. С него се предвиждаха мерки срещу руски длъжностни лица, банки, компании и танкери от т.нар. сенчест флот, използван за превоз на руски петрол.

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Законът предвиждаше и значително увеличение на митата. Съгласно изпълнителната заповед ставката за стоки от Русия е можела да бъде увеличена с 500 процента. Допълнителни мита от 100 процента бяха предвидени за петте най-големи вносители на руски нефт и природен газ, както и за петте държави, които според американските власти най-много улесняват заобикалянето на санкциите срещу руския петрол.

Няма определен срок за освобождаването

В заповедта Тръмп заявява, че е представил пред Конгреса удостоверение, според което освобождаването от санкциите е „в национален интерес на Съединените щати“. Белият дом не е публикувал допълнително обяснение защо президентът смята, че временното спиране на мерките е необходимо.

Освобождаванията ще останат в сила, докато президентът или държавният секретар Марко Рубио, след консултации с министъра на финансите и търговския представител на САЩ, не преценят, че са нужни нови действия. В документа не е посочен конкретен краен срок, нито е уточнено кога може да бъде взето решение за възстановяване на санкциите.

Заповедта обхваща разпоредби от закона, свързани със санкции, ограничения и мита. Тя обаче изрично уточнява, че не засяга санкциите и другите мерки, наложени с по-ранни изпълнителни заповеди заради определени вредни действия на руското правителство.

Мерките трябваше да започнат да действат на 18 октомври

Тръмп подписа закона на 18 септември. Той беше приет с голямо двупартийно мнозинство – 86 гласа срещу 11 в Сената и 262 срещу 159 в Камарата на представителите. Законът носи името на сенатора от Южна Каролина Линдзи Греъм, който почина през юли и дълго време настояваше за по-твърд икономически натиск срещу Москва.

Според „Асошиейтед прес“ законът имаше за цел да ограничи финансовите ресурси, с които Русия финансира войната си срещу Украйна. Сред приоритетите бяха руските банки, енергийният износ и мрежите, които помагат на Москва да заобикаля западните санкции.

Решението на Тръмп беше обявено само дни след като президентът заяви, че Съединените щати са постигнали договореност с Русия за доставки на дизелово гориво. Ходът предизвика критики както от демократи, така и от републиканци, които го определиха като отстъпление от натиска върху Кремъл. Мерките могат да бъдат активирани отново с решение на Тръмп или на Марко Рубио при условията, посочени в изпълнителната заповед.

Източници: apnews.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак

    23 8 Отговор
    ще скача Зеления престъпник !

    06:08 17.10.2026

  • 2 Като няма

    9 3 Отговор
    Карти таса е. Сам се докара в това положение и защото слуша Биби.

    06:15 17.10.2026

  • 3 Обективни истини

    8 6 Отговор
    Тука може да се каже Браво

    06:30 17.10.2026

  • 4 Русофил

    9 10 Отговор
    Тръмп удължава войната. Всеки път, когато Русия губи, Тръмп се намесва.

    06:32 17.10.2026

  • 5 Фен

    9 10 Отговор
    От Брюксел се носи вой и смрад. Лондон е в шок.

    Коментиран от #13

    06:32 17.10.2026

  • 6 тъжно юрогАйче

    7 6 Отговор
    Ей ся га са оплача на Калас!

    06:36 17.10.2026

  • 7 Спете спокойно деца

    5 7 Отговор
    И без американска помощ Тероборона разби 67 км руска колона и освободи Киев, Суми, Чернигов и Харков.

    06:40 17.10.2026

  • 8 „Тръмп наш“ е срам и позор за Америка

    5 7 Отговор
    Доналд Тръмп не може да забрави че и за първия и втория му мандат когато спечели с малка разлика пред Камала Харис в последния момент, стана Президент на САЩ благодарение помоща на Русия и на руските тайни служби !!!
    Затова и сега преди междините избори, Тръмп постигна договореност с Русия за доставки на дизелово гориво и спря прилагането на широк пакет нови санкции, ограничения и мита срещу Русия, предвидени в закон, който самият той подписа преди по-малко от месец, с надеждата Путин и Русия отново да го силно да го подкрипят да не бъде с Импийчмънт и да запази президентския си пост...!!!

    06:46 17.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дявол

    5 3 Отговор
    Чакай да разбъркам с греблото в казана, че зеленото пак изплува.....

    06:51 17.10.2026

  • 11 Обективни истини

    4 3 Отговор
    Сега може и да превземат Малая Токмачка.Кво мисли по въпроса Копейката Иzмет?

    06:52 17.10.2026

  • 12 Урсула съм

    5 1 Отговор
    Как е на руски капитулация?

    06:54 17.10.2026

  • 13 Верно?

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Явно куфарчето на ботоксовият е преляло.

    06:55 17.10.2026

  • 14 Някой

    3 4 Отговор
    Тромпет е Руско мекере това е ясно, на всичко отгоре е луд. Нанесе огромни щети на света. Путин е самозабавил се диктатор чудовище какво чудо одглуда света

    06:56 17.10.2026