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ЕС приключи срещата в Брюксел без сделка за бюджета ОБОБЩЕНИЕ
  Тема: Украйна

ЕС приключи срещата в Брюксел без сделка за бюджета ОБОБЩЕНИЕ

17 Октомври, 2026 07:13 893 10

  • европейски съюз-
  • среща на върха-
  • украйна-
  • европейски бюджет-
  • енергийни цени

Лидерите потвърдиха подкрепата за Украйна, набелязаха мерки срещу високите цени на енергията и поставиха срок за бюджетен компромис до края на 2026 г

ЕС приключи срещата в Брюксел без сделка за бюджета ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерите на Европейския съюз приключиха двудневната си среща в Брюксел без окончателно споразумение за многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034 г. Европейският съвет постави цел преговорите да завършат до края на 2026 г., за да могат необходимите законодателни актове да бъдат приети през 2027 г., а финансирането да не бъде прекъснато от януари 2028 г.

Ирландското председателство представи обновен преговорен вариант с общ размер 1,62 трилиона евро. Предложението срещна съпротива от държави, които внасят повече в бюджета на ЕС, отколкото получават. Премиерът на Швеция Улф Кристерсон го определи като „прекалено голямо и прекалено скъпо“, а германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че държавите членки не могат да си позволят вноски на такова равнище.

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Енергията остава непосредственият проблем

Европейският съвет определи високите и нестабилни цени на енергията като сериозен натиск върху домакинствата, промишлеността и икономиката. Лидерите призоваха за координирана европейска реакция и подкрепиха намерението на Европейската комисия да удължи временната рамка за държавна помощ за най-засегнатите промишлени сектори.

Комисията трябва да разработи и краткосрочна рамка за по-добро използване на капацитета на рафинериите в ЕС, както и инициативи за доброволно обединяване на търсенето на енергия. Европейският съвет подкрепи предложението за отлагане на определени задължения по регламента за метана и поиска допълнителни мерки, ако цените продължат да растат.

Дългосрочният план остава свързан с намаляване на зависимостта от изкопаеми горива чрез електрификация, възобновяеми и нисковъглеродни енергийни източници, мрежи, съхранение на енергия и по-висока ефективност.

Подкрепа за Украйна и ново финансиране

Украйна остана сред основните теми на срещата. Европейските лидери потвърдиха политическата, финансовата, хуманитарната и военната си подкрепа за Киев и възложиха на Европейската комисия да представи предложение за допълнителните финансови нужди на страната през 2027 г.

„Решимостта ни да застанем до Украйна и нейния народ е по-силна от всякога“, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Той посочи, че подкрепата за мира върви заедно с по-силен натиск върху Русия, тъй като действията ѝ показват ескалация, а не готовност за прекратяване на войната.

На срещата украинският президент Володимир Зеленски поиска допълнителна помощ от 70 милиарда евро за 2027 г. Според „Монд“ Киев очаква недостиг от тази сума, докато вече планираната европейска подкрепа за текущите нужди възлиза на 45 милиарда евро. Лидерите не одобриха нов конкретен пакет, но възложиха проучване на възможните механизми за финансиране, включително използването на замразени руски активи и нов европейски заем.

Миграция, отбрана и разширяване

Антонио Коща заяви, че незаконните преминавания на външните граници на ЕС са на най-ниското си равнище от 2021 г. Въпреки това лидерите призоваха за допълнително подобряване на системата, особено при случаи на използване на миграцията като инструмент за натиск, и изразиха готовност да обсъдят нова извънредна рамка.

Европейският съвет потвърди и курса към изпълнение на стратегията за отбранителна готовност до 2030 г. В заключенията е записано, че хибридните действия срещу държави членки няма да останат без отговор.

По темата за разширяването лидерите подчертаха, че процесът остава основан на изпълнението на конкретни реформи. Те приветстваха работата по договора за присъединяване на Черна гора и намерението на ирландското председателство да придвижи временното приключване на оставащите преговорни глави при изпълнение на необходимите условия.

Следващият политически тест ще бъде свързан с бюджета, енергията и предложението за финансиране на Украйна. Лидерите планират нова неформална среща в началото на февруари 2027 г., посветена на конкурентоспособността и отбраната.

Източници: apnews.com, lemonde.fr


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    3 13 Отговор
    Каквото не достига - давам!

    Коментиран от #8

    07:17 17.10.2026

  • 2 Фен

    11 2 Отговор
    Дрън, дрън, та пляс.

    07:17 17.10.2026

  • 3 Не се разбраха за комисионите

    21 1 Отговор
    Пари няма, действайте! Теглене заеми за Украйна и прибирайте комисионни.

    07:18 17.10.2026

  • 4 Ганьо

    7 0 Отговор
    тръгна с голяма кошница за Брюксел и я върна празна !

    07:39 17.10.2026

  • 5 Тръмп

    6 7 Отговор
    Жалко ,че Радев не се беше родил по времето на Горбачов защото тогава щеше да е идеалният по клисар на Горби! Сега в Брюксел не му се получават нещата тъй като демократите в САЩ ги няма да го подкрепят ! Коя държава в ЕС си носи бюджета в Брюксел ??? Този човек не става за министър ,камо ли за министър председател ! Резил за България !! Йотова и Радев вън от властта!!!

    Коментиран от #6

    07:47 17.10.2026

  • 6 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп":

    Останалите още нямат бюджет!

    07:55 17.10.2026

  • 7 Какво е плещил

    2 1 Отговор
    Нашият ушат райденфунгер?

    08:27 17.10.2026

  • 8 Това което не достига

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Радев":

    Рунтьо не може да даде, защото го няма! А то е мозък!

    08:30 17.10.2026

  • 9 Асен

    1 0 Отговор
    Основна тема Украйна,иначе бюджета на ЕС не е важен! Раздават парите на европейските данъкоплатци на държава извън съюза.До кога този цирк?!

    08:42 17.10.2026

  • 10 ТОЗИ ИЗМИСЛЕН

    1 0 Отговор
    И ПОКВАРЕН СЪЮЗ ИМА ЖИВОТ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 5-6 ГОДИНИ.

    08:45 17.10.2026

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