ЕС приключи срещата в Брюксел без сделка за бюджета ОБОБЩЕНИЕ

Лидерите на Европейския съюз приключиха двудневната си среща в Брюксел без окончателно споразумение за многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034 г. Европейският съвет постави цел преговорите да завършат до края на 2026 г., за да могат необходимите законодателни актове да бъдат приети през 2027 г., а финансирането да не бъде прекъснато от януари 2028 г.

Ирландското председателство представи обновен преговорен вариант с общ размер 1,62 трилиона евро. Предложението срещна съпротива от държави, които внасят повече в бюджета на ЕС, отколкото получават. Премиерът на Швеция Улф Кристерсон го определи като „прекалено голямо и прекалено скъпо“, а германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че държавите членки не могат да си позволят вноски на такова равнище.

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Енергията остава непосредственият проблем

Европейският съвет определи високите и нестабилни цени на енергията като сериозен натиск върху домакинствата, промишлеността и икономиката. Лидерите призоваха за координирана европейска реакция и подкрепиха намерението на Европейската комисия да удължи временната рамка за държавна помощ за най-засегнатите промишлени сектори.

Комисията трябва да разработи и краткосрочна рамка за по-добро използване на капацитета на рафинериите в ЕС, както и инициативи за доброволно обединяване на търсенето на енергия. Европейският съвет подкрепи предложението за отлагане на определени задължения по регламента за метана и поиска допълнителни мерки, ако цените продължат да растат.

Дългосрочният план остава свързан с намаляване на зависимостта от изкопаеми горива чрез електрификация, възобновяеми и нисковъглеродни енергийни източници, мрежи, съхранение на енергия и по-висока ефективност.

Подкрепа за Украйна и ново финансиране

Украйна остана сред основните теми на срещата. Европейските лидери потвърдиха политическата, финансовата, хуманитарната и военната си подкрепа за Киев и възложиха на Европейската комисия да представи предложение за допълнителните финансови нужди на страната през 2027 г.

„Решимостта ни да застанем до Украйна и нейния народ е по-силна от всякога“, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Той посочи, че подкрепата за мира върви заедно с по-силен натиск върху Русия, тъй като действията ѝ показват ескалация, а не готовност за прекратяване на войната.

На срещата украинският президент Володимир Зеленски поиска допълнителна помощ от 70 милиарда евро за 2027 г. Според „Монд“ Киев очаква недостиг от тази сума, докато вече планираната европейска подкрепа за текущите нужди възлиза на 45 милиарда евро. Лидерите не одобриха нов конкретен пакет, но възложиха проучване на възможните механизми за финансиране, включително използването на замразени руски активи и нов европейски заем.

Миграция, отбрана и разширяване

Антонио Коща заяви, че незаконните преминавания на външните граници на ЕС са на най-ниското си равнище от 2021 г. Въпреки това лидерите призоваха за допълнително подобряване на системата, особено при случаи на използване на миграцията като инструмент за натиск, и изразиха готовност да обсъдят нова извънредна рамка.

Европейският съвет потвърди и курса към изпълнение на стратегията за отбранителна готовност до 2030 г. В заключенията е записано, че хибридните действия срещу държави членки няма да останат без отговор.

По темата за разширяването лидерите подчертаха, че процесът остава основан на изпълнението на конкретни реформи. Те приветстваха работата по договора за присъединяване на Черна гора и намерението на ирландското председателство да придвижи временното приключване на оставащите преговорни глави при изпълнение на необходимите условия.

Следващият политически тест ще бъде свързан с бюджета, енергията и предложението за финансиране на Украйна. Лидерите планират нова неформална среща в началото на февруари 2027 г., посветена на конкурентоспособността и отбраната.

Източници: apnews.com, lemonde.fr