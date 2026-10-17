Москва за спирането на закона "Греъм": Исторически момент!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп временно спря прилагането на част от санкциите, ограниченията и митата по новия закон „Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран“. В указа, подписан на 16 октомври, е посочено, че освобождаването от мерките е в национален интерес на САЩ.
Решението беше обявено малко преди първия срок за прилагане на част от закона, който изтича на 18 октомври. Документът не отменя самия закон, а позволява на американската администрация да не въвежда за момента определени ограничения.
Какво предвижда законът
Законът беше подписан от Тръмп на 18 септември 2026 г. и носи името на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм, починал през юли на 71-годишна възраст. Той дава на президента възможност да налага мита до 100% върху стоки от държави, които продължават да купуват руски нефт и природен газ, както и да разширява санкциите срещу руски компании и лица.
Мярката беше приета от Конгреса с двупартийна подкрепа и беше представена като инструмент за засилване на икономическия натиск върху Москва заради войната в Украйна. Американски представители настояха администрацията да приложи закона изцяло, включително срещу руски компании, кораби и лица, свързани със заобикалянето на санкциите.
Реакцията на Москва
Кирил Дмитриев определи решението на Тръмп като „важен исторически момент“. Според него вместо санкции и конфронтация са необходими диалог, взаимноизгодно сътрудничество и споделена отговорност за глобалната стабилност.
„Икономическото сътрудничество между Русия и САЩ отговаря на интересите и на двете държави, допринася за стабилността на световната икономика и създава основа за укрепване на доверието и постигане на траен мир“, заяви Дмитриев.
Той смята, че законът „Греъм“ е можел напълно да спре икономическите контакти между Москва и Вашингтон и да нанесе сериозни щети на американската икономика и световните пазари.
Русия е включила Линдзи Греъм в списъка си на терористи и екстремисти. В САЩ той беше сред най-активните привърженици на по-строги санкции срещу Москва и на мерки срещу държавите, които купуват руски енергоносители.
Засега указът на Тръмп оставя санкционния натиск частично запазен и запазва възможността за бъдещо прилагане на мерките. Американската администрация не е обявила конкретна дата, на която временното освобождаване ще бъде прекратено.
Източници: apnews.com, cbsnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Бахтимир
До коментар #2 от "Пич":Като те кръстят със женско име...виж какво става :) Линдзи Вон е друго нещо
08:00 17.10.2026
4 “ТРЪМП наш“ е срам и позор за Америка
Затова и сега преди междините избори, Тръмп постигна договореност с Русия за доставки на дизелово гориво и спря прилагането на широк пакет нови санкции, ограничения и мита срещу Русия, предвидени в закон, който самият той подписа преди по-малко от месец, с надеждата Путин и Русия отново силно да го подкрепят да не бъде с Импийчмънт и да запази президентския си пост...!!!
Коментиран от #20, #43, #44
08:00 17.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #24
08:01 17.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Роналд
До коментар #2 от "Пич":Рейгън и той
08:02 17.10.2026
10 Варненец
Коментиран от #17
08:02 17.10.2026
11 Какъв чай пи
Коментиран от #13
08:03 17.10.2026
12 уйко Урдьо
08:07 17.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ТРИМАТА ГОЛЕМИ
ДА СИ ПОДЕЛЯТ СВЕТА НА ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ НА СРЕЩАТА В ШАНХАЙ
.... :)
.... ТАКА ДЕ, ЗА КАКВО ТРЯБВА ВСИЧКИ ДА УМРЕМ ЗАРАДИ ЕДИН ЗЕЛЕН ПИНГВИН ?
Коментиран от #16, #21
08:10 17.10.2026
16 Адрес 4000
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Аха
Сега духът от Анкъридж ще бъде духът на Шанхай
Няма такова малоумие
Коментиран от #19
08:16 17.10.2026
17 На 3-ти ноември ще гледам сеир.
До коментар #10 от "Варненец":Заредил съм се с чипс и бира. Русофилите ще са в траур.
Коментиран от #25
08:17 17.10.2026
18 Урсула
08:17 17.10.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #16 от "Адрес 4000":ИЛОНК МЪСК НЕ МОЖЕ ДА ФАЛИРА
ЗАРАДИ ЗЕЛЕНАТА МАЙМУНА
.....
ВСЯКА ОВЧИЦА СИ ПЛАЧЕ ЗА НЕЙНАТА НОЖИЦА
08:19 17.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ти на джуджето в бункера
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Голям ли му викаш.....
:):):)
Коментиран от #27
08:20 17.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 БАЙ ---ХОЙ
СТО. ПЪРИ. ЩЕ. ГО. ПРОКЪЛНЕ,ТРЪМП. СЕ. ИЗГАВРИ. С. ПАМЕТТА. НА. ТОЗИ. ГОЛЯМ
ПОЛИТИК.
08:21 17.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Зевзек
До коментар #17 от "На 3-ти ноември ще гледам сеир.":"Русофилите ще са в траур"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - защо ли цялата ви пропаганда е в бъдеще време - да не би да са ви водили на врачка. Сменете врачката че тази нищо не познава.
Коментиран от #42
08:23 17.10.2026
26 Ксаниба
Коментиран от #30
08:24 17.10.2026
27 Зевзек
До коментар #21 от "Ти на джуджето в бункера":Е по-голям е от зеления
Коментиран от #37
08:24 17.10.2026
28 копейка с чалма
Коментиран от #33
08:24 17.10.2026
29 "Ианки" ли написа бе,
До коментар #24 от "Хи хи хи":чyкyнgyp такъв!
08:24 17.10.2026
30 Запознат
До коментар #26 от "Ксаниба":Тя цялата война е да се унищожи ЕС и американците с помощта на нашите безмозъчни евролиберали го постигнаха.
08:26 17.10.2026
31 Също и "Тиа" и "обяват"
До коментар #24 от "Хи хи хи":либе?
Може ли в два реда да направиш толкова грешки? Ти си представителна извадка за българските русофили
08:27 17.10.2026
32 Урдула
08:28 17.10.2026
33 Натаняхо
До коментар #28 от "копейка с чалма":Не е ваш а е наш
08:29 17.10.2026
34 Тръмп
Коментиран от #35
08:30 17.10.2026
35 Зевзек
До коментар #34 от "Тръмп":На зеления времето изтече преди това на Тръмп
08:31 17.10.2026
36 Васил
08:34 17.10.2026
37 С него ли го сравняваш?
До коментар #27 от "Зевзек":Но комент....
08:36 17.10.2026
38 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
08:37 17.10.2026
39 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #40, #45
08:38 17.10.2026
40 Зеления
До коментар #39 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":те почват работа от 09:30
08:40 17.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 "Ще, ще" върви от 5 години по Ру Тв.
До коментар #25 от "Зевзек":Моето "ще" можеш да го видиш по социологическите проучвания в САЩ и паниката обзела Тръмп и републиканците.
08:43 17.10.2026
43 Да Да
До коментар #4 от "“ТРЪМП наш“ е срам и позор за Америка":312 за Тръмп срещу 226 за Камала е малка преднина, нали атлантически лицемер
08:43 17.10.2026
44 Тръмпист
До коментар #4 от "“ТРЪМП наш“ е срам и позор за Америка":Ми дано Тръмп да спечели отново с помощ от могъщата Русия, която върти изборите в целия свят. Промит
08:45 17.10.2026
45 А ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
До коментар #39 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":ИЗВЕДНЪЖ ЗАОБИЧАХА
ПЕДОФИЛА ТРЪМП.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
08:46 17.10.2026