Президентът на САЩ Доналд Тръмп временно спря прилагането на част от санкциите, ограниченията и митата по новия закон „Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран“. В указа, подписан на 16 октомври, е посочено, че освобождаването от мерките е в национален интерес на САЩ.

Решението беше обявено малко преди първия срок за прилагане на част от закона, който изтича на 18 октомври. Документът не отменя самия закон, а позволява на американската администрация да не въвежда за момента определени ограничения.

Какво предвижда законът

Законът беше подписан от Тръмп на 18 септември 2026 г. и носи името на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм, починал през юли на 71-годишна възраст. Той дава на президента възможност да налага мита до 100% върху стоки от държави, които продължават да купуват руски нефт и природен газ, както и да разширява санкциите срещу руски компании и лица.

Мярката беше приета от Конгреса с двупартийна подкрепа и беше представена като инструмент за засилване на икономическия натиск върху Москва заради войната в Украйна. Американски представители настояха администрацията да приложи закона изцяло, включително срещу руски компании, кораби и лица, свързани със заобикалянето на санкциите.

Реакцията на Москва

Кирил Дмитриев определи решението на Тръмп като „важен исторически момент“. Според него вместо санкции и конфронтация са необходими диалог, взаимноизгодно сътрудничество и споделена отговорност за глобалната стабилност.

„Икономическото сътрудничество между Русия и САЩ отговаря на интересите и на двете държави, допринася за стабилността на световната икономика и създава основа за укрепване на доверието и постигане на траен мир“, заяви Дмитриев.

Той смята, че законът „Греъм“ е можел напълно да спре икономическите контакти между Москва и Вашингтон и да нанесе сериозни щети на американската икономика и световните пазари.

Русия е включила Линдзи Греъм в списъка си на терористи и екстремисти. В САЩ той беше сред най-активните привърженици на по-строги санкции срещу Москва и на мерки срещу държавите, които купуват руски енергоносители.

Засега указът на Тръмп оставя санкционния натиск частично запазен и запазва възможността за бъдещо прилагане на мерките. Американската администрация не е обявила конкретна дата, на която временното освобождаване ще бъде прекратено.

Източници: apnews.com, cbsnews.com