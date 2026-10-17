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Москва за спирането на закона "Греъм": Исторически момент!

Москва за спирането на закона "Греъм": Исторически момент!

17 Октомври, 2026 07:48 2 136 45

  • доналд тръмп-
  • русия-
  • съединени щати-
  • санкции-
  • линдси греъм

Американският президент освободи Москва от част от новите ограничения, позовавайки се на националния интерес на САЩ. Кирил Дмитриев коментира решението

Москва за спирането на закона "Греъм": Исторически момент! - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп временно спря прилагането на част от санкциите, ограниченията и митата по новия закон „Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран“. В указа, подписан на 16 октомври, е посочено, че освобождаването от мерките е в национален интерес на САЩ.

Решението беше обявено малко преди първия срок за прилагане на част от закона, който изтича на 18 октомври. Документът не отменя самия закон, а позволява на американската администрация да не въвежда за момента определени ограничения.

Какво предвижда законът

Законът беше подписан от Тръмп на 18 септември 2026 г. и носи името на покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм, починал през юли на 71-годишна възраст. Той дава на президента възможност да налага мита до 100% върху стоки от държави, които продължават да купуват руски нефт и природен газ, както и да разширява санкциите срещу руски компании и лица.

Мярката беше приета от Конгреса с двупартийна подкрепа и беше представена като инструмент за засилване на икономическия натиск върху Москва заради войната в Украйна. Американски представители настояха администрацията да приложи закона изцяло, включително срещу руски компании, кораби и лица, свързани със заобикалянето на санкциите.

Реакцията на Москва

Кирил Дмитриев определи решението на Тръмп като „важен исторически момент“. Според него вместо санкции и конфронтация са необходими диалог, взаимноизгодно сътрудничество и споделена отговорност за глобалната стабилност.

„Икономическото сътрудничество между Русия и САЩ отговаря на интересите и на двете държави, допринася за стабилността на световната икономика и създава основа за укрепване на доверието и постигане на траен мир“, заяви Дмитриев.

Той смята, че законът „Греъм“ е можел напълно да спре икономическите контакти между Москва и Вашингтон и да нанесе сериозни щети на американската икономика и световните пазари.

Русия е включила Линдзи Греъм в списъка си на терористи и екстремисти. В САЩ той беше сред най-активните привърженици на по-строги санкции срещу Москва и на мерки срещу държавите, които купуват руски енергоносители.

Засега указът на Тръмп оставя санкционния натиск частично запазен и запазва възможността за бъдещо прилагане на мерките. Американската администрация не е обявила конкретна дата, на която временното освобождаване ще бъде прекратено.

Източници: apnews.com, cbsnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бахтимир

    14 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Като те кръстят със женско име...виж какво става :) Линдзи Вон е друго нещо

    08:00 17.10.2026

  • 4 “ТРЪМП наш“ е срам и позор за Америка

    15 25 Отговор
    Доналд Тръмп не може да забрави че и за първия и втория му мандат когато спечели с малка разлика пред Камала Харис в последния момент, стана Президент на САЩ благодарение помоща на Русия и на руските тайни служби !!!
    Затова и сега преди междините избори, Тръмп постигна договореност с Русия за доставки на дизелово гориво и спря прилагането на широк пакет нови санкции, ограничения и мита срещу Русия, предвидени в закон, който самият той подписа преди по-малко от месец, с надеждата Путин и Русия отново силно да го подкрепят да не бъде с Импийчмънт и да запази президентския си пост...!!!

    Коментиран от #20, #43, #44

    08:00 17.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    13 6 Отговор
    Ся последно ,на Линдзито Греъма успяха ли да му открият главата 🎃 и да я репатрират за Сащ ?

    Коментиран от #24

    08:01 17.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Роналд

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Рейгън и той

    08:02 17.10.2026

  • 10 Варненец

    17 8 Отговор
    Зелката в луда истерия 😂😂😂😂

    Коментиран от #17

    08:02 17.10.2026

  • 11 Какъв чай пи

    15 6 Отговор
    Какво му стана на този Линзи Греяния че пукна така рязко?

    Коментиран от #13

    08:03 17.10.2026

  • 12 уйко Урдьо

    13 13 Отговор
    Двама мерзавци заради които страда целия свят.

    08:07 17.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 5 Отговор
    СИ ЦЗИНПИН ПОДКОКОРОСА БАЙ ДОНЬО
    ТРИМАТА ГОЛЕМИ
    ДА СИ ПОДЕЛЯТ СВЕТА НА ИКОНОМИЧЕСКИ ЗОНИ НА СРЕЩАТА В ШАНХАЙ
    .... :)
    .... ТАКА ДЕ, ЗА КАКВО ТРЯБВА ВСИЧКИ ДА УМРЕМ ЗАРАДИ ЕДИН ЗЕЛЕН ПИНГВИН ?

    Коментиран от #16, #21

    08:10 17.10.2026

  • 16 Адрес 4000

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Аха
    Сега духът от Анкъридж ще бъде духът на Шанхай
    Няма такова малоумие

    Коментиран от #19

    08:16 17.10.2026

  • 17 На 3-ти ноември ще гледам сеир.

    6 11 Отговор

    До коментар #10 от "Варненец":

    Заредил съм се с чипс и бира. Русофилите ще са в траур.

    Коментиран от #25

    08:17 17.10.2026

  • 18 Урсула

    8 1 Отговор
    Лошо ми е

    08:17 17.10.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Адрес 4000":

    ИЛОНК МЪСК НЕ МОЖЕ ДА ФАЛИРА
    ЗАРАДИ ЗЕЛЕНАТА МАЙМУНА
    .....
    ВСЯКА ОВЧИЦА СИ ПЛАЧЕ ЗА НЕЙНАТА НОЖИЦА

    08:19 17.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ти на джуджето в бункера

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Голям ли му викаш.....
    :):):)

    Коментиран от #27

    08:20 17.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 БАЙ ---ХОЙ

    5 10 Отговор
    АКО. ГРЕЪМ. РАЗБЕРА. ЗА. ТАЗИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА. ДИВОТИЯ. НА. ТРЪМП,
    СТО. ПЪРИ. ЩЕ. ГО. ПРОКЪЛНЕ,ТРЪМП. СЕ. ИЗГАВРИ. С. ПАМЕТТА. НА. ТОЗИ. ГОЛЯМ
    ПОЛИТИК.

    08:21 17.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Зевзек

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "На 3-ти ноември ще гледам сеир.":

    "Русофилите ще са в траур"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли пропагандата - защо ли цялата ви пропаганда е в бъдеще време - да не би да са ви водили на врачка. Сменете врачката че тази нищо не познава.

    Коментиран от #42

    08:23 17.10.2026

  • 26 Ксаниба

    5 3 Отговор
    Дони предаде ЕС в полза на лудия диктатор.

    Коментиран от #30

    08:24 17.10.2026

  • 27 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ти на джуджето в бункера":

    Е по-голям е от зеления

    Коментиран от #37

    08:24 17.10.2026

  • 28 копейка с чалма

    4 1 Отговор
    Тръмп наш

    Коментиран от #33

    08:24 17.10.2026

  • 29 "Ианки" ли написа бе,

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи хи":

    чyкyнgyp такъв!

    08:24 17.10.2026

  • 30 Запознат

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ксаниба":

    Тя цялата война е да се унищожи ЕС и американците с помощта на нашите безмозъчни евролиберали го постигнаха.

    08:26 17.10.2026

  • 31 Също и "Тиа" и "обяват"

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи хи":

    либе?
    Може ли в два реда да направиш толкова грешки? Ти си представителна извадка за българските русофили

    08:27 17.10.2026

  • 32 Урдула

    4 2 Отговор
    Ние ще помагаме докато е нужно и докато фалираме...пък после ще изземем жилищата на нашите граждани и ще им дадем еврооблигации че не са загубени за демокрацията 💙💛

    08:28 17.10.2026

  • 33 Натаняхо

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "копейка с чалма":

    Не е ваш а е наш

    08:29 17.10.2026

  • 34 Тръмп

    6 2 Отговор
    Вие не разбирате, времето ми изтича, ще направя всички Демократите да не се завърнат. Спечелят ли тези избори става лошо за мен, не искам да ме съдят за Педо

    Коментиран от #35

    08:30 17.10.2026

  • 35 Зевзек

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "Тръмп":

    На зеления времето изтече преди това на Тръмп

    08:31 17.10.2026

  • 36 Васил

    4 2 Отговор
    Целувка между диктатори.

    08:34 17.10.2026

  • 37 С него ли го сравняваш?

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Зевзек":

    Но комент....

    08:36 17.10.2026

  • 38 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    2 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    08:37 17.10.2026

  • 39 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    3 3 Отговор
    Как коментира тази новина?

    Коментиран от #40, #45

    08:38 17.10.2026

  • 40 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    те почват работа от 09:30

    08:40 17.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 "Ще, ще" върви от 5 години по Ру Тв.

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Зевзек":

    Моето "ще" можеш да го видиш по социологическите проучвания в САЩ и паниката обзела Тръмп и републиканците.

    08:43 17.10.2026

  • 43 Да Да

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "“ТРЪМП наш“ е срам и позор за Америка":

    312 за Тръмп срещу 226 за Камала е малка преднина, нали атлантически лицемер

    08:43 17.10.2026

  • 44 Тръмпист

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "“ТРЪМП наш“ е срам и позор за Америка":

    Ми дано Тръмп да спечели отново с помощ от могъщата Русия, която върти изборите в целия свят. Промит

    08:45 17.10.2026

  • 45 А ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    ИЗВЕДНЪЖ ЗАОБИЧАХА

    ПЕДОФИЛА ТРЪМП.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    08:46 17.10.2026