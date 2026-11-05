Дипломатически скандал удари Украйна: южнокорейска компания спря военен проект

Южнокорейската отбранителна компания Newtype Industries е прекратила сътрудничеството си с украински военни подразделения по проект за софтуер с изкуствен интелект за артилерия. Компанията е разработвала системата Barbara и я е изпитвала в Украйна, съобщава The Diplomat.

Главният изпълнителен директор на Newtype Industries Сенгвон Чо е получил указание да спре цялата работа с украинските подразделения в средата на октомври. Официална причина не му е била посочена, но той свързва решението с дипломатическия конфликт между двете държави.

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„Главната причина за прекратяването на сътрудничеството е дипломатическият конфликт между Южна Корея и Украйна“, заявява Чо.

Barbara е предназначена да улеснява предаването на информация и определянето на цели от артилерийски части. Военнослужещият може да продиктува доклад в смартфон, а системата да го преобразува в структуриран текст за офицера, който управлява огъня. Софтуерът може също да сигнализира за потенциално грешни координати и за цели, разположени в граждански райони. Решението дали да бъде открит огън остава за човек.

Newtype Industries е установила контакт с две украински подразделения с посредничеството на канадската консултантска компания Reaktion Group. По думите на Чо военните са оценили положително възможностите на системата, а изпитанията е трябвало да приключат до края на 2026 г.

След средата на октомври обаче комуникацията с украинските партньори е прекъсната. Отменени или отложени за неопределено време са планираните изпитания, обменът на обратна информация от военнослужещите и разговорите за евентуално внедряване на технологията.

Министерството на външните работи на Украйна е отказало коментар, като е уточнило, че не се произнася по частни инициативи. Към момента няма официално потвърждение, че прекратяването на проекта е пряко причинено от дипломатическия спор.

Според The Diplomat подобни проекти разчитат основно на лични контакти с военни, тъй като за южнокорейски стартъпи няма изградени специални механизми за подкрепа в Украйна. „На практика почти всички партньорства и местната мрежа от контакти, които изградихме, престанаха да функционират“, казва Чо.

Как започна спорът между Киев и Сеул

Дипломатическото напрежение се изостри през септември, след като украинският президент Володимир Зеленски съобщи пред Общото събрание на ООН, че Киев е предал на Южна Корея двама севернокорейски военнопленници, заловени по време на боевете в Курска област.

Южнокорейската страна заяви, че Украйна е нарушила договореност за конфиденциалност. Киев отрече да е съществувало такова споразумение, а украинският външен министър Андрий Сибига обясни разминаването с различно тълкуване на етапите, в които е трябвало да се пази информацията.

На 8 октомври Сеул отзова посланика си от Киев, а в края на октомври изтегли и осем дипломати. Newtype Industries засега не планира да възобновява работата си в Украйна и допуска промяна на решението едва след нормализиране на отношенията между двете държави.

Източници: unian.net, thediplomat.com