Дипломатически скандал удари Украйна: южнокорейска компания спря военен проект

Южнокорейската отбранителна компания Newtype Industries е прекратила сътрудничеството си с украински военни подразделения по проект за софтуер с изкуствен интелект за артилерия. Компанията е разработвала системата Barbara и я е изпитвала в Украйна, съобщава The Diplomat.
Главният изпълнителен директор на Newtype Industries Сенгвон Чо е получил указание да спре цялата работа с украинските подразделения в средата на октомври. Официална причина не му е била посочена, но той свързва решението с дипломатическия конфликт между двете държави.
Barbara е предназначена да улеснява предаването на информация и определянето на цели от артилерийски части. Военнослужещият може да продиктува доклад в смартфон, а системата да го преобразува в структуриран текст за офицера, който управлява огъня. Софтуерът може също да сигнализира за потенциално грешни координати и за цели, разположени в граждански райони. Решението дали да бъде открит огън остава за човек.
Newtype Industries е установила контакт с две украински подразделения с посредничеството на канадската консултантска компания Reaktion Group. По думите на Чо военните са оценили положително възможностите на системата, а изпитанията е трябвало да приключат до края на 2026 г.
След средата на октомври обаче комуникацията с украинските партньори е прекъсната. Отменени или отложени за неопределено време са планираните изпитания, обменът на обратна информация от военнослужещите и разговорите за евентуално внедряване на технологията.
Министерството на външните работи на Украйна е отказало коментар, като е уточнило, че не се произнася по частни инициативи. Към момента няма официално потвърждение, че прекратяването на проекта е пряко причинено от дипломатическия спор.
Според The Diplomat подобни проекти разчитат основно на лични контакти с военни, тъй като за южнокорейски стартъпи няма изградени специални механизми за подкрепа в Украйна. „На практика почти всички партньорства и местната мрежа от контакти, които изградихме, престанаха да функционират“, казва Чо.
Как започна спорът между Киев и Сеул
Дипломатическото напрежение се изостри през септември, след като украинският президент Володимир Зеленски съобщи пред Общото събрание на ООН, че Киев е предал на Южна Корея двама севернокорейски военнопленници, заловени по време на боевете в Курска област.
Южнокорейската страна заяви, че Украйна е нарушила договореност за конфиденциалност. Киев отрече да е съществувало такова споразумение, а украинският външен министър Андрий Сибига обясни разминаването с различно тълкуване на етапите, в които е трябвало да се пази информацията.
На 8 октомври Сеул отзова посланика си от Киев, а в края на октомври изтегли и осем дипломати. Newtype Industries засега не планира да възобновява работата си в Украйна и допуска промяна на решението едва след нормализиране на отношенията между двете държави.
Източници: unian.net, thediplomat.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 осраински
20:36 05.11.2026
2 Пич
20:36 05.11.2026
3 осраински
20:38 05.11.2026
4 Кина
Коментиран от #9
20:38 05.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Въх, забравих
До коментар #5 от "Слава на украйнната":Слава и на Баберон.
Коментиран от #10
20:44 05.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Търновец
До коментар #4 от "Кина":Много сте далеч от реалността в Източна Украйна разрушенията са огромни и в няколко страни от ЕС вече има постепенна промяна към войната започвайки с Италия. А по статията - аз бих се въздържал от тази Корейска система - аз съм дипломиран гаубичар офицер от запаса и имам резерви към приложенията на компютрите - компютърните програми означават стандартизирана процедура създадена от други хора и една слабост е че не позволява творчество и собствено мнение - а често битките се печелят от талантливи хора.
Коментиран от #12
20:52 05.11.2026
10 И още
До коментар #7 от "Въх, забравих":Слава и на Сорос. Имаме общи предци, и аз и той и Чикатило и иии.
Коментиран от #11
20:52 05.11.2026
11 Пиша на инат
До коментар #10 от "И още":Да пробвам свободата на словото, демокрацията и либералния дух. Либерален ама не дух а таласъм или гоблин.
21:05 05.11.2026
12 Буздуган
До коментар #9 от "Търновец":Колкото и да е талантлив един човек като няма лист и молив е кръгла нула..
21:06 05.11.2026