Украинска атака с дронове предизвика пожар в предприятие край Афипски

Украински безпилотници са атакували Краснодарския край, а в селището Афипски е избухнал пожар на територията на предприятие, съобщи регионалният оперативен щаб. Властите не уточняват името на засегнатия обект, но в Афипски се намира Афипският нефтопреработвателен завод.
По данни на оперативния щаб пожарът е започнал „заради падането на отломки“. Не се съобщава за пострадали. Фрагменти от дрон са повредили и прозорци в един от апартаментите на жилищен блок.
За пожар на територията на Афипския НПЗ съобщават и украински мониторингови канали. Към този момент няма официално уточнение дали именно нефтопреработвателният завод е бил пряко поразен, или пожарът е възникнал в друг обект в селището.
Заводът е бил атакуван няколко пъти
Афипският НПЗ вече нееднократно е попадал в съобщения за атаки с украински дронове. Последните посочени случаи са от 25 август, 14 юли и 10 юни 2026 г.
При атаката през юни регионалният оперативен щаб също съобщи за пожар в завода, който впоследствие е бил потушен. Тогава руското Министерство на отбраната заяви, че над различни руски региони са били прехванати и унищожени 330 украински безпилотника.
Източници: meduza.io
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз съм веган
Коментиран от #3
08:39 06.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Звездоброец
До коментар #1 от "Аз съм веган":Най - добре се смее този , който се смее последен .
08:43 06.11.2026
4 Една Украйна Попиля Русия
Коментиран от #17
08:48 06.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пво-то на Русия е най доброто
Горящите Рафинерий и фабрики са Умишлено оставени да горят за да се виждат дроновете по добре през ноща
08:50 06.11.2026
7 Българският народ Мрази Русия
И така ще бъде
Коментиран от #18
08:52 06.11.2026
8 Русия извърши свещена -
Убити са над 80 деца
Русия ликува и празнува за свещеното нападение
Коментиран от #12
08:55 06.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И това
До коментар #9 от "Оня":Какво общо има с темата?
Впрочем следиш ли графика на Кобзон Експрес?
Коментиран от #14
08:59 06.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Оня
До коментар #11 от "И това":Графика на Бандера е недостижим! А общото с темата е елементарно,но ако ти заработи и втората мозъчна клетка може и да се сетиш!
Коментиран от #19
09:03 06.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Точно обратно
До коментар #7 от "Българският народ Мрази Русия":В България населението е масово с Русия и мрази Бандеро-Украина
09:07 06.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 До редакцията
09:09 06.11.2026
21 Оня
До коментар #19 от "Хммм":Що бе имаш проблем ли?
09:10 06.11.2026
22 Последния софиянец
09:14 06.11.2026