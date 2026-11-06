Украинска атака с дронове предизвика пожар в предприятие край Афипски

Украински безпилотници са атакували Краснодарския край, а в селището Афипски е избухнал пожар на територията на предприятие, съобщи регионалният оперативен щаб. Властите не уточняват името на засегнатия обект, но в Афипски се намира Афипският нефтопреработвателен завод.

По данни на оперативния щаб пожарът е започнал „заради падането на отломки“. Не се съобщава за пострадали. Фрагменти от дрон са повредили и прозорци в един от апартаментите на жилищен блок.

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За пожар на територията на Афипския НПЗ съобщават и украински мониторингови канали. Към този момент няма официално уточнение дали именно нефтопреработвателният завод е бил пряко поразен, или пожарът е възникнал в друг обект в селището.

Заводът е бил атакуван няколко пъти

Афипският НПЗ вече нееднократно е попадал в съобщения за атаки с украински дронове. Последните посочени случаи са от 25 август, 14 юли и 10 юни 2026 г.

При атаката през юни регионалният оперативен щаб също съобщи за пожар в завода, който впоследствие е бил потушен. Тогава руското Министерство на отбраната заяви, че над различни руски региони са били прехванати и унищожени 330 украински безпилотника.

Източници: meduza.io