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Украинска атака с дронове предизвика пожар в предприятие край Афипски
  Тема: Украйна

Украинска атака с дронове предизвика пожар в предприятие край Афипски

6 Ноември, 2026 08:37 796 22

  • афипски нпз-
  • краснодарски край-
  • украйна-
  • дронове-
  • пожар

Пожар е избухнал заради падането на отломки, съобщи регионалният оперативен щаб. Няма данни за пострадали, а прозорци на апартамент са били повредени

Украинска атака с дронове предизвика пожар в предприятие край Афипски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински безпилотници са атакували Краснодарския край, а в селището Афипски е избухнал пожар на територията на предприятие, съобщи регионалният оперативен щаб. Властите не уточняват името на засегнатия обект, но в Афипски се намира Афипският нефтопреработвателен завод.

По данни на оперативния щаб пожарът е започнал „заради падането на отломки“. Не се съобщава за пострадали. Фрагменти от дрон са повредили и прозорци в един от апартаментите на жилищен блок.

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За пожар на територията на Афипския НПЗ съобщават и украински мониторингови канали. Към този момент няма официално уточнение дали именно нефтопреработвателният завод е бил пряко поразен, или пожарът е възникнал в друг обект в селището.

Заводът е бил атакуван няколко пъти

Афипският НПЗ вече нееднократно е попадал в съобщения за атаки с украински дронове. Последните посочени случаи са от 25 август, 14 юли и 10 юни 2026 г.

При атаката през юни регионалният оперативен щаб също съобщи за пожар в завода, който впоследствие е бил потушен. Тогава руското Министерство на отбраната заяви, че над различни руски региони са били прехванати и унищожени 330 украински безпилотника.

Източници: meduza.io


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    11 9 Отговор
    Зеленски направо направи хаяско за смях.

    Коментиран от #3

    08:39 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Звездоброец

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм веган":

    Най - добре се смее този , който се смее последен .

    08:43 06.11.2026

  • 4 Една Украйна Попиля Русия

    9 9 Отговор
    Украйна Нокаутира Путин и неговата прогнила русия

    Коментиран от #17

    08:48 06.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пво-то на Русия е най доброто

    9 6 Отговор
    Не е железен щит а Платинен

    Горящите Рафинерий и фабрики са Умишлено оставени да горят за да се виждат дроновете по добре през ноща

    08:50 06.11.2026

  • 7 Българският народ Мрази Русия

    7 9 Отговор
    България мрази Русия
    И така ще бъде

    Коментиран от #18

    08:52 06.11.2026

  • 8 Русия извърши свещена -

    8 5 Отговор
    Терористична атака срещу Училище със три Бомби

    Убити са над 80 деца

    Русия ликува и празнува за свещеното нападение

    Коментиран от #12

    08:55 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И това

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Оня":

    Какво общо има с темата?
    Впрочем следиш ли графика на Кобзон Експрес?

    Коментиран от #14

    08:59 06.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Оня

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "И това":

    Графика на Бандера е недостижим! А общото с темата е елементарно,но ако ти заработи и втората мозъчна клетка може и да се сетиш!

    Коментиран от #19

    09:03 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Точно обратно

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българският народ Мрази Русия":

    В България населението е масово с Русия и мрази Бандеро-Украина

    09:07 06.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 До редакцията

    5 1 Отговор
    Навеждането пред Бандера води до болки в кръста!

    09:09 06.11.2026

  • 21 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хммм":

    Що бе имаш проблем ли?

    09:10 06.11.2026

  • 22 Последния софиянец

    2 2 Отговор
    Бункерния терорист ще изгние в Хага.

    09:14 06.11.2026

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