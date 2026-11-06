Пилот: Рискът от бомба на борда е много малък

Вероятността на борда действително да има взривно устройство е много малка, заяви професионалният пилот Марио Бакалов по повод сигналите за бомбени заплахи срещу полети и летища в Европа. Част от тях са засегнали и самолети, пътуващи за България.

Бакалов посочи, че не може да разкрива подробности за процедурите за авиационна сигурност. По думите му обаче всяка подобна заплаха се приема сериозно, а компетентните служби оценяват нейната достоверност. Екипажите действат според конкретната ситуация и установените протоколи.

Екипажите тренират реакция при заплахи

„Днес авиационната сигурност е на изключително високо ниво. Пътниците, ръчният и чекираният багаж преминават през проверки, а въздушното карго подлежи на строги мерки за сигурност. Вероятността на борда действително да попадне взривно устройство е много малка“, заяви Марио Бакалов.

Пилотът допълни, че екипажите редовно упражняват действията си в симулатор, за да могат да реагират спокойно и професионално при извънредни ситуации.

„Сигнал за бомба не означава, че на борда действително има бомба. Разбирам притеснението на пътниците, но искам да знаете, че зад всяко решение стоят обучени професионалисти, за които вашата безопасност е абсолютен приоритет“, каза Бакалов.

Сигналите за заплахи доведоха до засилено внимание към полети и летища в няколко европейски държави. Според информацията, цитирана от ФОКУС, в някои медии се появиха твърдения, че зад тях може да стои руска екстремистка групировка.

В едно от разпространените послания се казва: „Експлозията ще се случи след 60 минути. Днес небето ви ще бъде червено“. Към момента няма потвърждение, че действителните автори на заплахите са членове на посочената групировка.

Проверката на всеки сигнал и последващите действия остават в компетентността на службите за сигурност и авиационните власти. За пътниците това означава, че решенията при конкретен полет се вземат според оценката на риска, а не само по съдържанието на получената заплаха.

Източници: focus-news.net