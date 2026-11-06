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Бойко Борисов за Вежди Рашидов: Ще ми липсваш, приятелю...
  Тема: Известни личности

Бойко Борисов за Вежди Рашидов: Ще ми липсваш, приятелю...

6 Ноември, 2026 09:40 547 17

  • вежди рашидов-
  • бойко борисов-
  • скулптор-
  • министър на културата-
  • герб

Лидерът на ГЕРБ определи скулптора и бивш министър като човек с огромно сърце, силен характер и талант

Бойко Борисов за Вежди Рашидов: Ще ми липсваш, приятелю... - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вежди Рашидов е починал на 74-годишна възраст. Новината е потвърдена от семейството му пред NOVA, а информацията е потвърдена и от пресцентъра на ГЕРБ пред БНТ.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува съболезнование за скулптора, бивш министър на културата и бивш председател на Народното събрание.

„Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път“, написа Борисов.

Той определи Рашидов като човек, който е бил много повече от голям творец, министър и общественик.

„За мен той беше приятел. Човек с огромно сърце, силен характер и талант, който не се побираше в никакви рамки“, заяви Борисов.

В съобщението си лидерът на ГЕРБ посочи, че през годините двамата са преживели много заедно, включително трудни моменти и разногласия. По думите му обаче уважението и приятелството между тях никога не са се променяли.

„Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят“, написа още Борисов.

Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Той е сред разпознаваемите български скулптори, а политическата му кариера включва два мандата като министър на културата в правителствата на Бойко Борисов. Бил е и депутат от ГЕРБ, както и председател на 48-ото Народно събрание.

В края на посланието си Борисов написа: „Ще ми липсваш, приятелю! Поклон пред паметта ти!“

В първите съобщения за кончината не е представена официално уточнена причина за смъртта.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, bgnes.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт4екър

    11 0 Отговор
    Спомних си че Боко и ППетроханци изхвърлиха Веждито от НС!

    09:41 06.11.2026

  • 2 Просто човек

    2 0 Отговор
    🤮😠😳🤮😫

    09:41 06.11.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 2 Отговор
    БОЙКАТА КАТО УЛИЧНО КОТЕ ПАК
    СЕ ОПИТВА ДА СЕ ОТЪРКА
    В КРАЧОЛИТЕ НА ГОЛЕМИТЕ :)

    09:42 06.11.2026

  • 4 хехе

    9 2 Отговор
    Приятел му бил, а кой го натири от парламент затова, че каза истината за едни жени.

    09:43 06.11.2026

  • 5 Борисов,

    12 2 Отговор
    А дано скоро и ти да ни липсваш, "приятелю"...

    09:43 06.11.2026

  • 6 Охо Бохо

    6 1 Отговор
    ГЕРП се топи като пролетен сняг!
    ГЕРП (Граждани за европейско развитие на Пеефски)

    Коментиран от #14

    09:44 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тик-Ток

    5 2 Отговор
    Веждито беше голям българин

    09:45 06.11.2026

  • 9 Шапкаря

    4 0 Отговор
    А ти на нас въобще няма да ни липсваш.

    09:47 06.11.2026

  • 10 ЗА МЪРТВИТЕ

    2 0 Отговор
    ИЛИ ДОБРО ИЛИ НИЩО А ТИ ДРАГИМИ БОРИСОВ НАЙ МАЛКО ИМАШ ПРАВО ДА ПРИКАЗВАШ ЗАБРАВИЛИ ЧЕ ВИ ОХЛАДНЯ ДРУГАРУВАНЕТО ИЛИ ДА ТИ ПРИПОМНЯ.

    09:47 06.11.2026

  • 11 Най-културния

    0 0 Отговор
    от всички културни министри до сега. А някои бивши политици с дълги криминални досиета, като нищо могат да умрат в затвора.

    09:51 06.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 майстор

    0 0 Отговор
    Лека му пръст на човека! Отиде си един голям културен талант!

    09:52 06.11.2026

  • 14 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Охо Бохо":

    От името на коя партия злобееш срещу ГЕРБ,или ти "идва отвътре" да го правиш срещу Всичко що мърда за забравиш за незавидната си съдба?

    09:53 06.11.2026

  • 15 Нафталинка

    2 0 Отговор
    И господ греши понякога , на мястото на Рашидов трябваше да е БОЙКО БОРИСОВ, а ма нищо ще почакаме

    09:54 06.11.2026

  • 16 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Убиецът!?

    09:54 06.11.2026

  • 17 А бе

    2 0 Отговор
    върви върви сикаджииска герб магнитска мутро и го настигниии

    10:00 06.11.2026

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