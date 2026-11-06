Бойко Борисов за Вежди Рашидов: Ще ми липсваш, приятелю...

Вежди Рашидов е починал на 74-годишна възраст. Новината е потвърдена от семейството му пред NOVA, а информацията е потвърдена и от пресцентъра на ГЕРБ пред БНТ.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува съболезнование за скулптора, бивш министър на културата и бивш председател на Народното събрание.

„Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път“, написа Борисов.

Той определи Рашидов като човек, който е бил много повече от голям творец, министър и общественик.

„За мен той беше приятел. Човек с огромно сърце, силен характер и талант, който не се побираше в никакви рамки“, заяви Борисов.

В съобщението си лидерът на ГЕРБ посочи, че през годините двамата са преживели много заедно, включително трудни моменти и разногласия. По думите му обаче уважението и приятелството между тях никога не са се променяли.

„Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят“, написа още Борисов.

Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Той е сред разпознаваемите български скулптори, а политическата му кариера включва два мандата като министър на културата в правителствата на Бойко Борисов. Бил е и депутат от ГЕРБ, както и председател на 48-ото Народно събрание.

В края на посланието си Борисов написа: „Ще ми липсваш, приятелю! Поклон пред паметта ти!“

В първите съобщения за кончината не е представена официално уточнена причина за смъртта.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, bgnes.bg