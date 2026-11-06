Бойко Борисов за Вежди Рашидов: Ще ми липсваш, приятелю...

Вежди Рашидов е починал на 74-годишна възраст. Новината е потвърдена от семейството му пред NOVA, а информацията е потвърдена и от пресцентъра на ГЕРБ пред БНТ.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува съболезнование за скулптора, бивш министър на културата и бивш председател на Народното събрание.„Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път“, написа Борисов.
Той определи Рашидов като човек, който е бил много повече от голям творец, министър и общественик.
В съобщението си лидерът на ГЕРБ посочи, че през годините двамата са преживели много заедно, включително трудни моменти и разногласия. По думите му обаче уважението и приятелството между тях никога не са се променяли.
„Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят“, написа още Борисов.
Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Той е сред разпознаваемите български скулптори, а политическата му кариера включва два мандата като министър на културата в правителствата на Бойко Борисов. Бил е и депутат от ГЕРБ, както и председател на 48-ото Народно събрание.
В края на посланието си Борисов написа: „Ще ми липсваш, приятелю! Поклон пред паметта ти!“
В първите съобщения за кончината не е представена официално уточнена причина за смъртта.
Източници: bntnews.bg, nova.bg, bgnes.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт4екър
09:41 06.11.2026
2 Просто човек
09:41 06.11.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕ ОПИТВА ДА СЕ ОТЪРКА
В КРАЧОЛИТЕ НА ГОЛЕМИТЕ :)
09:42 06.11.2026
4 хехе
09:43 06.11.2026
5 Борисов,
09:43 06.11.2026
6 Охо Бохо
ГЕРП (Граждани за европейско развитие на Пеефски)
Коментиран от #14
09:44 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тик-Ток
09:45 06.11.2026
9 Шапкаря
09:47 06.11.2026
10 ЗА МЪРТВИТЕ
09:47 06.11.2026
11 Най-културния
09:51 06.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 майстор
09:52 06.11.2026
14 оня с коня
До коментар #6 от "Охо Бохо":От името на коя партия злобееш срещу ГЕРБ,или ти "идва отвътре" да го правиш срещу Всичко що мърда за забравиш за незавидната си съдба?
09:53 06.11.2026
15 Нафталинка
09:54 06.11.2026
16 Последния Софиянец
09:54 06.11.2026
17 А бе
10:00 06.11.2026