Проруски активист избяга от Латвия в Русия, но там го обвиниха в измама и го изпратиха на фронта

59-годишният Сергей Муливанов, активист на „Руския съюз на Латвия“, е обвинен в измама в Русия и според негови близки е изпратен към войната срещу Украйна. За случая са разказали адвокатът му, роднини и познати пред „Осторожно, новости“, цитирани от „Медуза“.

Муливанов напуснал Латвия преди около две години заради несъгласие с политиката на страната. Той подкрепял руското нахлуване в Украйна и критикувал латвийските власти за подкрепата им за Киев, сближаването със Запада и ограниченията за използване на руски език. Активистът водел блог и участвал в руски пропагандни платформи, включително като автор на статия за телевизионния канал „Цариград“.

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Обвинение за пренасяне на откраднати пари

След преместването си в Русия Муливанов получил руски паспорт, установил се в Подмосковието и започнал работа като куриер. По твърдения на негови роднини работодателите му били измамници, а той без да знае се превърнал в т.нар. дропер - човек, използван за пренасяне на откраднати пари.

През април Муливанов бил задържан и обвинен в измама. Той не признал вината си. В публикуваната информация не се посочват конкретният размер на предполагаемата щета, точната правна квалификация или етапът на съдебното производство.

Отказал договора, но бил откаран в Ростов

Близките на активиста твърдят, че докато бил в ареста, той бил подведен да подпише договор с руското Министерство на отбраната. В края на октомври станало известно, че се подготвя изпращането му на война.

Заедно с адвоката си Муливанов написал отказ от договора. Според близките му въпреки това бил откаран против волята си в Ростов. От шест дни няма връзка с него, се посочва в информацията, цитирана от „Медуза“. Не е съобщено в коя военна част се намира и дали вече е изпратен в зона на бойни действия.

Адвокатът твърди, че не е имало медицински преглед

Близките на Муливанов твърдят, че той има диабет тип 2 и полиневропатия, а състоянието му се е влошило в ареста. Според адвоката исканията на защитата за медицински преглед, внесени още през лятото, са останали без отговор.

Адвокатът твърди също, че преди подписването на договора Муливанов не е преминал военно-медицинска комисия. От публикуваната информация не става ясно дали руските власти са дали официален отговор по обвиненията на защитата и близките му.

Източници: meduza.io