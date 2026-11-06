Проруски активист избяга от Латвия в Русия, но там го обвиниха в измама и го изпратиха на фронта

59-годишният Сергей Муливанов, активист на „Руския съюз на Латвия“, е обвинен в измама в Русия и според негови близки е изпратен към войната срещу Украйна. За случая са разказали адвокатът му, роднини и познати пред „Осторожно, новости“, цитирани от „Медуза“.
Муливанов напуснал Латвия преди около две години заради несъгласие с политиката на страната. Той подкрепял руското нахлуване в Украйна и критикувал латвийските власти за подкрепата им за Киев, сближаването със Запада и ограниченията за използване на руски език. Активистът водел блог и участвал в руски пропагандни платформи, включително като автор на статия за телевизионния канал „Цариград“.
Обвинение за пренасяне на откраднати пари
След преместването си в Русия Муливанов получил руски паспорт, установил се в Подмосковието и започнал работа като куриер. По твърдения на негови роднини работодателите му били измамници, а той без да знае се превърнал в т.нар. дропер - човек, използван за пренасяне на откраднати пари.
През април Муливанов бил задържан и обвинен в измама. Той не признал вината си. В публикуваната информация не се посочват конкретният размер на предполагаемата щета, точната правна квалификация или етапът на съдебното производство.
Отказал договора, но бил откаран в Ростов
Близките на активиста твърдят, че докато бил в ареста, той бил подведен да подпише договор с руското Министерство на отбраната. В края на октомври станало известно, че се подготвя изпращането му на война.
Заедно с адвоката си Муливанов написал отказ от договора. Според близките му въпреки това бил откаран против волята си в Ростов. От шест дни няма връзка с него, се посочва в информацията, цитирана от „Медуза“. Не е съобщено в коя военна част се намира и дали вече е изпратен в зона на бойни действия.
Адвокатът твърди, че не е имало медицински преглед
Близките на Муливанов твърдят, че той има диабет тип 2 и полиневропатия, а състоянието му се е влошило в ареста. Според адвоката исканията на защитата за медицински преглед, внесени още през лятото, са останали без отговор.
Адвокатът твърди също, че преди подписването на договора Муливанов не е преминал военно-медицинска комисия. От публикуваната информация не става ясно дали руските власти са дали официален отговор по обвиненията на защитата и близките му.
Източници: meduza.io
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 джуджето Путен
Коментиран от #3, #31
08:29 06.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Джуджака от Петрохан
До коментар #1 от "джуджето Путен":Ние петроханските лумпени сме много прости.
Коментиран от #19
08:32 06.11.2026
4 Гаварит Масква
Коментиран от #9
08:33 06.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 зИленски
ЗАСЛУЖАВА СИ ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
НЕ И МОЕТО
Фейк не четя
Коментиран от #12
08:35 06.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Герги
Коментиран от #18
08:36 06.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Читател
До коментар #8 от "зИленски":Ама я прочете.
Коментиран от #33
08:37 06.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Съдбата на русофила
08:39 06.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #10 от "Герги":Леле, леле.
Явно, не си прочел статията!
Но, важното е:браво, супер са, само така!
Коментиран от #22, #41
08:45 06.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ТТТ
08:51 06.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Герги
До коментар #18 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":Напротив,прочетох я много внимателно,само че трябва да четеш между редовете....
Коментиран от #42
08:53 06.11.2026
23 Благоевград
До коментар #19 от "Я стига ни лъгахте!":Може но тези длъжности ще са заети от дачков, карбовски, слави василев ,Волфганг, а за теб билет за концерта на кобзон
08:54 06.11.2026
24 Сийка
Коментиран от #27, #30
08:54 06.11.2026
25 Вярно е, на
До коментар #19 от "Я стига ни лъгахте!":крайцера масква няма нужда от обучение. Даже и концертите на Кобзон са безплатни.
08:55 06.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Един няма да замине за РФ!
До коментар #24 от "Сийка":ЕДИН!
08:57 06.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Копейка
По добре от сивата панелка да громим Запада.Нали е демокрация можем да си пишем каквото си искаме без да има последствия..Ха ха "фашизма" е в ЕС така ни каза Костя и тьотята от пАсоля ха ха
09:02 06.11.2026
30 Како Сийке
До коментар #24 от "Сийка":Последвай заминалите на възродителна екскурзия и отиди при атлантическите си братя по оръжие в Анадола !
Коментиран от #32, #37
09:06 06.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 И кво ?
До коментар #30 от "Како Сийке":Плашиш куче със салам ! Те умнокрасивите точно мъжки ласки жадуват . 😀
Коментиран от #35
09:08 06.11.2026
33 Нямам думи
До коментар #12 от "Читател":толкова лъжи на едно място скоро не бях чел ...
в оригинал статията е за баща и син, които преди седмица се евакуираха от Олешки,
ама вместо в Русия, където се върнаха повечето хора, решиха да отидат в Украйна,
където синът веднага е пратен на фронта .... сега бащата чака чувала ...
09:10 06.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
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37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Редовният номер на орките-
09:18 06.11.2026
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40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ⚒️⚒️⚒️⚒️
До коментар #22 от "Герги":"Да, четеш между редовете"
Да, ти имам логиката!!!
09:29 06.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 зле
09:58 06.11.2026