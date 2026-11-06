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Проруски активист избяга от Латвия в Русия, но там го обвиниха в измама и го изпратиха на фронта
  Тема: Украйна

Проруски активист избяга от Латвия в Русия, но там го обвиниха в измама и го изпратиха на фронта

6 Ноември, 2026 08:26 1 287 44

  • сергей муливанов-
  • русия-
  • измама-
  • руско министерство на отбраната-
  • латвия

59-годишният Сергей Муливанов е задържан в Русия, след като според близките му бил използван като преносвач на откраднати пари. Адвокатът му твърди, че не е преминал медицинска комисия преди подписването на договор с руското Министерство на отбраната

Проруски активист избяга от Латвия в Русия, но там го обвиниха в измама и го изпратиха на фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

59-годишният Сергей Муливанов, активист на „Руския съюз на Латвия“, е обвинен в измама в Русия и според негови близки е изпратен към войната срещу Украйна. За случая са разказали адвокатът му, роднини и познати пред „Осторожно, новости“, цитирани от „Медуза“.

Муливанов напуснал Латвия преди около две години заради несъгласие с политиката на страната. Той подкрепял руското нахлуване в Украйна и критикувал латвийските власти за подкрепата им за Киев, сближаването със Запада и ограниченията за използване на руски език. Активистът водел блог и участвал в руски пропагандни платформи, включително като автор на статия за телевизионния канал „Цариград“.

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Обвинение за пренасяне на откраднати пари

След преместването си в Русия Муливанов получил руски паспорт, установил се в Подмосковието и започнал работа като куриер. По твърдения на негови роднини работодателите му били измамници, а той без да знае се превърнал в т.нар. дропер - човек, използван за пренасяне на откраднати пари.

През април Муливанов бил задържан и обвинен в измама. Той не признал вината си. В публикуваната информация не се посочват конкретният размер на предполагаемата щета, точната правна квалификация или етапът на съдебното производство.

Отказал договора, но бил откаран в Ростов

Близките на активиста твърдят, че докато бил в ареста, той бил подведен да подпише договор с руското Министерство на отбраната. В края на октомври станало известно, че се подготвя изпращането му на война.

Заедно с адвоката си Муливанов написал отказ от договора. Според близките му въпреки това бил откаран против волята си в Ростов. От шест дни няма връзка с него, се посочва в информацията, цитирана от „Медуза“. Не е съобщено в коя военна част се намира и дали вече е изпратен в зона на бойни действия.

Адвокатът твърди, че не е имало медицински преглед

Близките на Муливанов твърдят, че той има диабет тип 2 и полиневропатия, а състоянието му се е влошило в ареста. Според адвоката исканията на защитата за медицински преглед, внесени още през лятото, са останали без отговор.

Адвокатът твърди също, че преди подписването на договора Муливанов не е преминал военно-медицинска комисия. От публикуваната информация не става ясно дали руските власти са дали официален отговор по обвиненията на защитата и близките му.

Източници: meduza.io


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 джуджето Путен

    31 17 Отговор
    Много ме е страх, не ходя по голяма нужда без охрана

    Коментиран от #3, #31

    08:29 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Джуджака от Петрохан

    17 23 Отговор

    До коментар #1 от "джуджето Путен":

    Ние петроханските лумпени сме много прости.

    Коментиран от #19

    08:32 06.11.2026

  • 4 Гаварит Масква

    37 16 Отговор
    Трябва и нашите пишман русофили така, заедно с Радев командир и Каракачанов старшина

    Коментиран от #9

    08:33 06.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 зИленски

    18 17 Отговор
    ГОЛЯМА ЛИЧНА ДРАМА
    ЗАСЛУЖАВА СИ ВАШЕТО ВНИМАНИЕ
    НЕ И МОЕТО
    Фейк не четя

    Коментиран от #12

    08:35 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Герги

    15 12 Отговор
    Браво на рускит власти...с предателите.....така.

    Коментиран от #18

    08:36 06.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Читател

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "зИленски":

    Ама я прочете.

    Коментиран от #33

    08:37 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Съдбата на русофила

    22 11 Отговор
    "От шест дни няма връзка с него, се посочва в информацията, цитирана от „Медуза“. Не е съобщено в коя военна част се намира и дали вече е изпратен в зона на бойни действия." - най-вероятно украинците са му "излекували" диабета и са го пратили на концерт на Кобзон.

    08:39 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Герги":

    Леле, леле.
    Явно, не си прочел статията!
    Но, важното е:браво, супер са, само така!

    Коментиран от #22, #41

    08:45 06.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ТТТ

    16 10 Отговор
    Айде и нашите копейки. Чемодан, вокзал СВО.

    08:51 06.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Герги

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "⚒️⚒️⚒️⚒️":

    Напротив,прочетох я много внимателно,само че трябва да четеш между редовете....

    Коментиран от #42

    08:53 06.11.2026

  • 23 Благоевград

    11 7 Отговор

    До коментар #19 от "Я стига ни лъгахте!":

    Може но тези длъжности ще са заети от дачков, карбовски, слави василев ,Волфганг, а за теб билет за концерта на кобзон

    08:54 06.11.2026

  • 24 Сийка

    17 10 Отговор
    Защо ни занимавате с глупости? По скоро предложете на нашите русофили да последват неговия пример и да заминат за Руската федерация ( пак да повторя -държава Русия няма!!!)

    Коментиран от #27, #30

    08:54 06.11.2026

  • 25 Вярно е, на

    10 8 Отговор

    До коментар #19 от "Я стига ни лъгахте!":

    крайцера масква няма нужда от обучение. Даже и концертите на Кобзон са безплатни.

    08:55 06.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Един няма да замине за РФ!

    14 7 Отговор

    До коментар #24 от "Сийка":

    ЕДИН!

    08:57 06.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Копейка

    12 6 Отговор
    Е затова ние родните копейки не заминаваме в руския крепостен рай.
    По добре от сивата панелка да громим Запада.Нали е демокрация можем да си пишем каквото си искаме без да има последствия..Ха ха "фашизма" е в ЕС така ни каза Костя и тьотята от пАсоля ха ха

    09:02 06.11.2026

  • 30 Како Сийке

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "Сийка":

    Последвай заминалите на възродителна екскурзия и отиди при атлантическите си братя по оръжие в Анадола !

    Коментиран от #32, #37

    09:06 06.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 И кво ?

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Како Сийке":

    Плашиш куче със салам ! Те умнокрасивите точно мъжки ласки жадуват . 😀

    Коментиран от #35

    09:08 06.11.2026

  • 33 Нямам думи

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "Читател":

    толкова лъжи на едно място скоро не бях чел ...

    в оригинал статията е за баща и син, които преди седмица се евакуираха от Олешки,
    ама вместо в Русия, където се върнаха повечето хора, решиха да отидат в Украйна,
    където синът веднага е пратен на фронта .... сега бащата чака чувала ...

    09:10 06.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Редовният номер на орките-

    6 2 Отговор
    обвиняват мужика за нещо, вкарат го в ареста, подлъгват го с някакъв договор, пращат го на фронта, без никой да знае къде, утилизират го на втория час, зарязват трупа му по нивите, не получават никакво обещетение за смърт ... близките се чудят защо нямат връзка с него!

    09:18 06.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Герги":

    "Да, четеш между редовете"
    Да, ти имам логиката!!!

    09:29 06.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 зле

    0 0 Отговор
    само това за предателите, веднъж предал ще предаде пак!

    09:58 06.11.2026

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