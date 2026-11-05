Цензурира ли БНТ филм за "Българския Чернобил"?

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"Цензурата се завърна с пълна сила", написа на 2 ноември режисьорът и сценарист Веселин Диманов. Причината е отмяната на участието на Калоян Николов, режисьора на "Хроники за неудобната истина", и Димитър Иванов, монтажист на документалния филм, в предаването "Култура.бг" от днес за утре.

"Хроники за неудобната истина" вече повече от три седмици е най-касовият български филм. Той разказва за аварията в Чернобил през 1986 година и реакцията на българските власти.

Българската национална телевизия отрича участието да е отменено. "Не е добре да се лъже, когато човек пише постове във Фейсбук", заяви в ефир водещият на "Култура.бг" Димитър Стоянович на 3 октомври. "Няма такова нещо. Другата седмица имаме разговор, уговорен по темата за този най-вероятно много хубав документален филм. Фактът, че те са гостували няколко дни преди нашето гостуване тук в "Култура.БГ" при "100% будни", беше причината те да бъдат отложени с няколко дни."

Търсене на сензация или тревога за свободата на медиите - какво стои зад този скандал? ДВ потърси Калоян Николов, Веселин Диманов и екипа на "Култура.бг".

"Разговорът продължи 40 секунди"

От "Култура.БГ" препратиха въпросите ни към пиар екипа на БНТ. Оттам ни изпратиха линк към днешното предаване и потвърдиха позицията, изказана от Димитър Стоянович и Евгения Атанасова.

Няколко дни след като са гостували в "100% будни" на 14 октомври, а предаването е било излъчено по БНТ 4, тъй като по БНТ е имало парламентарен контрол, екипът на "Хроники за неудобната истина" получава обаждане от културното предаване с покана, разказва Калоян Николов. Следва пращане на кадри и допълнително уговаряне до 2 ноември - денят преди планираното гостуване. "Обадиха ни се и ни казаха: "Отгоре ни спуснаха, че не може, защото темата се е изтъркала, тъй като сте били в друго предаване." Това беше. Разговорът приключи. Той продължи 40 секунди", твърди Николов.

"Покана към времето, в което публикувах поста си, нямаше", твърди и Веселин Диманов. Той казва, че заради това е реагирал остро и е написал, че "очаква ръководството на БНТ да изясни ситуацията".

Калоян Николов потвърждава хронологията. "Няколко часа след поста ни се обадиха и ни казаха: "Станало е голямо недоразумение. Можем да направим включване и да направим предаване по темата. Изберете си ден." Екипът зад "Хроники за неудобната истина" обсъжда въпроса и решава все пак да приеме. "Обадих се по-късно и казах: Преглъщаме си егото, нямаме интерес да спорим с телевизии. Вие сте направили грешка, извинили сте се, благодарение на обществения натиск. Приемаме да изберем дата и да направим интервюто."

Дали интервю ще има обаче не е ясно. Конкретна дата не е уговорена, а темата предизвика буря от реакции в социалните мрежи.

БНТ и спорните решения на медията

Подобно на Николов, много потребители виждат рискове, свързани с политическата конюнктура. "Вчера минаха изборите и днес резултатите вече дават своето отражение върху "свободата" на медиите ни", написа монтажистът Даниел Иванов, който също е трябвало да гостува в предаването. Засега подобни подозрения остават само спекулация, но е факт, че в последните месеци редица решения на новото ръководство на обществената медия предизвикаха критики.

Сред тях е свалянето от ефир на силно критичния към комунистическото минало на България водещ на "История.бг" Георги Ангелов и спирането на онлайн новините на украински език. Потребители в социалните мрежи припомнят и до днес един епизод от 1995 година, когато покойният Милен Цветков, герой на предишния филм на Веселин Диманов, напуска обществената телевизия, оплаквайки се от цензура. Тогава директорка на "Новини и актуални предавания" в медията е настоящата президентка Илияна Йотова.

От пресцентъра на БНТ посочват пред ДВ, че темата за Чернобил е отразявана и в предишни предавания на медията. "През месец май 2026 г., Българската национална телевизия излъчи филма "Основания за безпокойство - архивите за българския Чернобил". Сценарист и режисьор на филма е Мая Димитрова, оператор е Димитър Атанасов, редактор - Мария Митева, а изпълнителен продуцент - Мария Чернева. Целият филм е ", посочват от медията. И дават още един пример: "Изпращам Ви и линк към последното предаване, в което е разглеждана темата за Чернобил в предаването "Култура.БГ" - и представянето на книгата "Българският Чернобил. Археология на моралната нищета" през месец юни 2026 г."

Филм за дезинформацията, премълчаването и отговорността

"Хроники за неудобната истина" поглежда към един от най-травматичните моменти от историята на Народна република България - аварията в Чернобил и последвалото мълчание на българските власти. На същата тема са и филмът на Мая Димитрова, и книгата на проф. Димитър Вацов. "Това, че ни лъгаха след Чернобил, е широкоизвестно - почти всяко семейство у нас има травматичен спомен за тази лъжа. Ала втората основна причина за лъчевото натоварване на българите - за печалното ни първо място - не е публично известна", обясни през април в интервю за ДВ проф. Димитър Вацов, автор на книгата "Българският Чернобил. Археология на моралната нищета". "Тя е, че една година след аварията българите са поели ново огромно количество радиация през храните", казва университетският преподавател. Година по-късно властите съзнателно и въпреки предупрежденията на радиолози пускат фуражи, които са радиоактивни. "Без да им мигне окото, изтравят населението", подчертава проф. Вацов.

Много от травмите от събитията тогава не изглеждат излекувани и днес, както си личи и по широкоразпространеното недоверие към властите, съда и медиите. "Хората масово в България от цялата репресия на комунизма, мутренските години и лъжите на политиците в толкова много направления са загубили желанието да говорят и да споделят", коментира Диманов. Според него филмът на Калоян Николов разбива тази стигма.

"Темата на филма е дезинформацията и истината. Темата на филма не ни позволява да крием истината и сега", обобщава режисьорът Калоян Николов. Каква е истината за интервюто на Николов и Иванов и колко "неудобна" е тя, трудно може да бъде потвърдено. Но бурната обществена реакция и интереса показват ясно - травмата и комплексът "Чернобил" са все така живи и днес.

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