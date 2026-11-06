Нова ескалация в Близкия изток? Тръмп скоро решава за ударите срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще реши дали американските военни операции срещу Иран да бъдат подновени. Той направи изявлението пред журналисти в Белия дом след среща със съветниците си по националната сигурност.

„Искаме ли да продължим с атаките, за да гарантираме, че ядрената програма на Иран е унищожена и че подобно нещо никога повече няма да се случи? Предпочитам, ако е възможно, да не разрушавам останалата част от страната, но може би ще се наложи. Скоро ще разберете“, каза Тръмп.

Американският президент заяви още, че САЩ са постигнали „всичко, което са искали да поставят под контрол“ по отношение на Иран. „Сега предстои да вземем решение“, добави той.

Подготовка за евентуално възобновяване на ударите

Обявената от Вашингтон цел на военните действия е да бъде предотвратено разработването на ядрено оръжие от Иран. Американско-израелските удари срещу Техеран започнаха на 28 февруари 2026 г.

Американският новинарски сайт „Аксиос“ цитира представител на САЩ, според когото Централното командване на американските въоръжени сили засилва подготовката за евентуално възобновяване на мащабните военни операции срещу Иран. Към момента обаче CENTCOM не е получило нови заповеди от Вашингтон.

Това означава, че подготовката продължава, но окончателно решение за подновяване на ударите не е обявено. Тръмп не посочи срок, в който ще вземе решението.

Посредници търсят изход чрез преговори

Докато американският президент обмисля следващия си ход, посредници са посетили Техеран няколко пъти през последните дни за разговори. Самият Тръмп наскоро заяви, че може да има напредък в преговорите за прекратяване на конфликта.

Така пред Вашингтон остават два паралелни варианта – да поднови мащабните военни действия или да продължи дипломатическите усилия за споразумение с Иран. Към момента е потвърдено единствено, че американският президент подготвя решение, а военните планове се актуализират без издадена заповед за нова операция.

Източници: axios.com