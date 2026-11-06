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Нова ескалация в Близкия изток? Тръмп скоро решава за ударите срещу Иран
  Тема: Иранската криза

Нова ескалация в Близкия изток? Тръмп скоро решава за ударите срещу Иран

6 Ноември, 2026 08:35 882 5

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • centcom-
  • военни операции-
  • ядрена програма

Американският президент заяви, че Вашингтон е постигнал поставените цели, но предстои решение за следващия ход. Междувременно CENTCOM подготвя планове за евентуално възобновяване на операциите

Нова ескалация в Близкия изток? Тръмп скоро решава за ударите срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще реши дали американските военни операции срещу Иран да бъдат подновени. Той направи изявлението пред журналисти в Белия дом след среща със съветниците си по националната сигурност.

„Искаме ли да продължим с атаките, за да гарантираме, че ядрената програма на Иран е унищожена и че подобно нещо никога повече няма да се случи? Предпочитам, ако е възможно, да не разрушавам останалата част от страната, но може би ще се наложи. Скоро ще разберете“, каза Тръмп.

Американският президент заяви още, че САЩ са постигнали „всичко, което са искали да поставят под контрол“ по отношение на Иран. „Сега предстои да вземем решение“, добави той.

Подготовка за евентуално възобновяване на ударите

Обявената от Вашингтон цел на военните действия е да бъде предотвратено разработването на ядрено оръжие от Иран. Американско-израелските удари срещу Техеран започнаха на 28 февруари 2026 г.

Американският новинарски сайт „Аксиос“ цитира представител на САЩ, според когото Централното командване на американските въоръжени сили засилва подготовката за евентуално възобновяване на мащабните военни операции срещу Иран. Към момента обаче CENTCOM не е получило нови заповеди от Вашингтон.

Това означава, че подготовката продължава, но окончателно решение за подновяване на ударите не е обявено. Тръмп не посочи срок, в който ще вземе решението.

Посредници търсят изход чрез преговори

Докато американският президент обмисля следващия си ход, посредници са посетили Техеран няколко пъти през последните дни за разговори. Самият Тръмп наскоро заяви, че може да има напредък в преговорите за прекратяване на конфликта.

Така пред Вашингтон остават два паралелни варианта – да поднови мащабните военни действия или да продължи дипломатическите усилия за споразумение с Иран. Към момента е потвърдено единствено, че американският президент подготвя решение, а военните планове се актуализират без издадена заповед за нова операция.

Източници: axios.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяната

    6 1 Отговор
    Е как така е постигнал целите си, пък ще подновява ударите? САЩински Бойко Борисов!

    08:42 06.11.2026

  • 2 немо

    6 0 Отговор
    Рижавия клоун заминава в канала скоро. Докара я дотам, че хората в САЩ го мразят повече от сенилния Джо Байдън

    08:55 06.11.2026

  • 3 Ццц

    3 0 Отговор
    Тръмп отдавна е решил! Вече официално пристигна и решението му от Тел Авив, за сведение и изпълнение!

    09:06 06.11.2026

  • 4 Тръмп успя да напрви...

    4 0 Отговор
    диктатурата на Иран герой на Близкия Изток и "целия мюсююлмански свят"!!!
    Никой , до момента не е правил такова грандиозно фиаско в" Персия" !!!
    "Персите" му прибраха модерно оръжие, като водни и надземни модерни дронове,
    а също така му унищожиха самолети , ракети , кораби и техника за милиарди долари!
    Да не говорим за човешките жертви в този конфликт!!
    ПРОБЛЕМИТЕ ЗА САУДИТСКА АРАБИЯ И РЕГИОНА ,
    станаха реална ежедневна опастност за петролните шейхове и милиардите им!!!
    Неуспехите му са фатални и видяхме как резултата на Изборите в САЩ го наказа
    с отнемането на Конгреса и "Камарите" от управлението му!
    Следващия сериял , ще се нарича ... "Аста ла виста бейбе"!!!
    По Бъллгарски език , " хвърли кърпата"!
    Цял свят разбра , ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ , че Тръмп няма нищо общо с Александър Македонски,
    като главнокомандващ армията на САЩ!!!

    09:17 06.11.2026

  • 5 Мишел

    3 0 Отговор
    Тръмп загуби войната и не постигна нито една от целите си. Сега опитва да излезе от нея, като се обяви за победител.

    09:23 06.11.2026

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