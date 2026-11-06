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Кървава престрелка край Денвър: полицай е убит, трима са ранени

Кървава престрелка край Денвър: полицай е убит, трима са ранени

6 Ноември, 2026 09:46 643 5

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  • лейкууд-
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  • престрелка-
  • денвър

Мъжът, открил огън по служителите в предградие на Денвър, е убит от полицията. Пострадал е и още един човек

Кървава престрелка край Денвър: полицай е убит, трима са ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един полицейски служител загина, а трима негови колеги бяха ранени при престрелка с мъж в Лейкууд, предградие на Денвър в американския щат Колорадо. Мъжът, с когото полицаите са разменили огън, е бил убит от полицията.

Служителите се отзовали на сигнал за подозрително лице, което се опитвало да се качи в автобус на градския транспорт. Говорителят на полицията в Лейкууд Джон Ромеро заяви, че мъжът може да е бил свързан с пътнотранспортно произшествие. По случая се проверява и евентуалното участие на друг човек.

Полицаите пристигнали при автобуса около 18:30 часа местно време на 5 ноември. По думите на Ромеро мъжът открил огън, когато служителите пристигнали на място. Все още не е изяснено дали стрелбата е започнала вътре в автобуса или в непосредствена близост до него.

Трима полицаи са в болница

Ранените служители са настанени в болница, но състоянието им не е оповестено. При престрелката е пострадал и още един човек. Засега няма официална информация как е получил нараняванията си.

Имената на загиналия полицай, на ранените служители и на убития мъж не са съобщени. Полицията в Лейкууд продължава разследването и призова гражданите да избягват района.

Местната транспортна служба изрази дълбоко безпокойство от инцидента. „Наши служители реагираха незабавно на сигнала за инцидента. Оказваме пълно съдействие на полицейското управление в Лейкууд в хода на разследването“, се казва в изявлението ѝ.

Източници: apnews.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Това новина ли е 🐄🐮

    6 0 Отговор
    Това там си е ежедневие

    09:51 06.11.2026

  • 3 ранените в болниците а измрелите

    3 0 Отговор
    са ги погребали по христянски . ако не са мохамедани . сигурно са се гърмели преди да скочи в рейса .

    09:51 06.11.2026

  • 4 Представяте ли си

    1 0 Отговор
    Като му влизат в мозъкаV2K)а полицията ги правят да са над Президента в цял свят!
    Неграмотни и агресивни полицаи над Президента!

    09:58 06.11.2026

  • 5 ДРТ ПРЧ

    2 0 Отговор
    САМОЗАБРАВИЛА СЕ СМАХНАТА НАЦИЯ, КОЯТО СИ МИСЛИ ЧЕ ВСИЧКО И Е ПОЗВОЛЕНО

    10:12 06.11.2026