Кървава престрелка край Денвър: полицай е убит, трима са ранени

Един полицейски служител загина, а трима негови колеги бяха ранени при престрелка с мъж в Лейкууд, предградие на Денвър в американския щат Колорадо. Мъжът, с когото полицаите са разменили огън, е бил убит от полицията.

Служителите се отзовали на сигнал за подозрително лице, което се опитвало да се качи в автобус на градския транспорт. Говорителят на полицията в Лейкууд Джон Ромеро заяви, че мъжът може да е бил свързан с пътнотранспортно произшествие. По случая се проверява и евентуалното участие на друг човек.

Полицаите пристигнали при автобуса около 18:30 часа местно време на 5 ноември. По думите на Ромеро мъжът открил огън, когато служителите пристигнали на място. Все още не е изяснено дали стрелбата е започнала вътре в автобуса или в непосредствена близост до него.

Трима полицаи са в болница

Ранените служители са настанени в болница, но състоянието им не е оповестено. При престрелката е пострадал и още един човек. Засега няма официална информация как е получил нараняванията си.

Имената на загиналия полицай, на ранените служители и на убития мъж не са съобщени. Полицията в Лейкууд продължава разследването и призова гражданите да избягват района.

Местната транспортна служба изрази дълбоко безпокойство от инцидента. „Наши служители реагираха незабавно на сигнала за инцидента. Оказваме пълно съдействие на полицейското управление в Лейкууд в хода на разследването“, се казва в изявлението ѝ.

Източници: apnews.com