Северна Корея превърна хакерите си в оръжие за милиарди: как Ким Чен Ун изгражда тайна киберармия

Северна Корея е изградила цяла система за подбор и обучение на хакери, а според американските власти и Binance именно така подготвени специалисти стоят зад кражбата на криптоактиви за около 6,3 млрд. долара от най-голямата криптоборса в света.

Атаката е извършена на 29 октомври и е определяна като най-голямата кражба на криптовалута досега. ФБР посочва групата TraderTraitor като извършител, а Binance също свързва операцията със Северна Корея. Групата е известна и с имената Lazarus и APT38.

Пхенян отхвърля обвиненията. Представителката на севернокорейското ръководство Ким Йо-чен ги определи като „абсурдна реторика“ и политическа провокация, като заяви, че САЩ се опитват да представят страната като „киберпрестъпна държава“. Такава позиция Северна Корея е заемала и при предишни обвинения за кражби на криптовалута.

Подборът започва още в училище

Според Reuters програмата за подготовка на киберкадри започва още в средното училище. Всяка година властите избират около 200 от най-добрите ученици, обикновено на 11 или 12 години, и ги насочват към компютърните науки.

На 17 години най-добрите от тях продължават във водещи университети, където преминават нов подбор. Обучението включва криптовалутни протоколи, обратно инженерство на чужд хардуер, напреднала математика и чужди езици. Малка част от младежите попадат във военните киберзвена, а останалите се насочват към разработване на софтуер и приложения за западни компании чрез дистанционна работа.

„Те са една от тайните оръжия на Ким Чен-ун“, казва Ким Хюн-гуан, севернокорейски дезертьор, обучавал хакери за държавата, преди да избяга в Южна Корея.

Северна Корея създава първото си киберзвено през 1998 г. След идването на Ким Чен-ун на власт то получава по-висок статут. През 2013 г. лидерът определя кибервойната като „универсален меч“, равностоен на ядрените оръжия и ракетите.

Привилегии срещу резултати

Южнокорейската Национална разузнавателна служба оценява числеността на севернокорейските кибероперации на около 8400 души през 2024 г. За най-успешните хакери са предвидени жилища в Пхенян, възможност родителите им да живеят с тях, достъп до управляващата партия и бракове с представители на елита.

Според данните, цитирани от Reuters, военното звено може да получи до 30% от печалбата при успешна операция, а отделни специалисти могат да бъдат възнаградени с твърда валута и жилище с площ до 132 квадратни метра.

Зад тези привилегии обаче стоят тежки условия. Бивши севернокорейски IT работници и правозащитници описват тесни помещения, работни дни от над 10 часа, постоянен контрол и месечни финансови цели. „Натискът да се печели непрекъснато е постоянен, а стресът е огромен“, казва Нам Ба-да, изпълнителен директор на правозащитната организация PSCORE.

Фалшиви интервюта и изкуствен интелект

Binance съобщава, че атаката е започнала с фалшиво интервю за работа и заразен софтуер, скрит в обява. След това хакерите са използвали вътрешен инструмент с изкуствен интелект, за да получат контрол над системи на борсата.

Според анализатора Алек Зебрик от Chainalysis севернокорейските групи все по-често се насочват към големи организации с по-значителни финансови резерви. Той определя подхода като „лов на едър дивеч“ и предупреждава, че по-трудните цели могат да донесат значително по-голяма печалба.

Reuters съобщава още, че севернокорейски IT специалисти използват платени версии на ChatGPT, Claude Code и Cursor за писане на код, промяна на автобиографии и изработване на фалшиви документи и самоличности. През 2025 г. мониторингов екип, съставен от представители на 11 държави от ООН, е установил, че TraderTraitor е използвала акаунти в ChatGPT и DeepSeek.

Източници: reuters.com