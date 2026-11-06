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Северна Корея превърна хакерите си в оръжие за милиарди: как Ким Чен Ун изгражда тайна киберармия
  Тема: Киберсигурност

Северна Корея превърна хакерите си в оръжие за милиарди: как Ким Чен Ун изгражда тайна киберармия

6 Ноември, 2026 09:38 629 15

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  • криптовалути

ФБР и Binance свързват кражбата на криптоактиви за 6,3 млрд. долара с групата TraderTraitor. Пхенян отрича и определя обвиненията като политическа провокация

Северна Корея превърна хакерите си в оръжие за милиарди: как Ким Чен Ун изгражда тайна киберармия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна Корея е изградила цяла система за подбор и обучение на хакери, а според американските власти и Binance именно така подготвени специалисти стоят зад кражбата на криптоактиви за около 6,3 млрд. долара от най-голямата криптоборса в света.

Атаката е извършена на 29 октомври и е определяна като най-голямата кражба на криптовалута досега. ФБР посочва групата TraderTraitor като извършител, а Binance също свързва операцията със Северна Корея. Групата е известна и с имената Lazarus и APT38.

Пхенян отхвърля обвиненията. Представителката на севернокорейското ръководство Ким Йо-чен ги определи като „абсурдна реторика“ и политическа провокация, като заяви, че САЩ се опитват да представят страната като „киберпрестъпна държава“. Такава позиция Северна Корея е заемала и при предишни обвинения за кражби на криптовалута.

Подборът започва още в училище

Според Reuters програмата за подготовка на киберкадри започва още в средното училище. Всяка година властите избират около 200 от най-добрите ученици, обикновено на 11 или 12 години, и ги насочват към компютърните науки.

На 17 години най-добрите от тях продължават във водещи университети, където преминават нов подбор. Обучението включва криптовалутни протоколи, обратно инженерство на чужд хардуер, напреднала математика и чужди езици. Малка част от младежите попадат във военните киберзвена, а останалите се насочват към разработване на софтуер и приложения за западни компании чрез дистанционна работа.

„Те са една от тайните оръжия на Ким Чен-ун“, казва Ким Хюн-гуан, севернокорейски дезертьор, обучавал хакери за държавата, преди да избяга в Южна Корея.

Северна Корея създава първото си киберзвено през 1998 г. След идването на Ким Чен-ун на власт то получава по-висок статут. През 2013 г. лидерът определя кибервойната като „универсален меч“, равностоен на ядрените оръжия и ракетите.

Привилегии срещу резултати

Южнокорейската Национална разузнавателна служба оценява числеността на севернокорейските кибероперации на около 8400 души през 2024 г. За най-успешните хакери са предвидени жилища в Пхенян, възможност родителите им да живеят с тях, достъп до управляващата партия и бракове с представители на елита.

Според данните, цитирани от Reuters, военното звено може да получи до 30% от печалбата при успешна операция, а отделни специалисти могат да бъдат възнаградени с твърда валута и жилище с площ до 132 квадратни метра.

Зад тези привилегии обаче стоят тежки условия. Бивши севернокорейски IT работници и правозащитници описват тесни помещения, работни дни от над 10 часа, постоянен контрол и месечни финансови цели. „Натискът да се печели непрекъснато е постоянен, а стресът е огромен“, казва Нам Ба-да, изпълнителен директор на правозащитната организация PSCORE.

Фалшиви интервюта и изкуствен интелект

Binance съобщава, че атаката е започнала с фалшиво интервю за работа и заразен софтуер, скрит в обява. След това хакерите са използвали вътрешен инструмент с изкуствен интелект, за да получат контрол над системи на борсата.

Според анализатора Алек Зебрик от Chainalysis севернокорейските групи все по-често се насочват към големи организации с по-значителни финансови резерви. Той определя подхода като „лов на едър дивеч“ и предупреждава, че по-трудните цели могат да донесат значително по-голяма печалба.

Reuters съобщава още, че севернокорейски IT специалисти използват платени версии на ChatGPT, Claude Code и Cursor за писане на код, промяна на автобиографии и изработване на фалшиви документи и самоличности. През 2025 г. мониторингов екип, съставен от представители на 11 държави от ООН, е установил, че TraderTraitor е използвала акаунти в ChatGPT и DeepSeek.

Източници: reuters.com


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що не

    11 0 Отговор
    им обявите война? Досега плухте Русия, преди това Китай, сега С. Корея. Вие сте най- хубави аФторке.

    Коментиран от #4

    09:41 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Във Франция ползвах

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дръндрън":

    Западна техника, хладилник. Но храната ми се опържи на 50⁰

    09:42 06.11.2026

  • 4 Преди това ,тая

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Що не":

    плюеше и по Иран и САЩ . И на тях да обяви война

    09:43 06.11.2026

  • 5 Дон Дони

    4 2 Отговор
    Нали Ким умря???

    09:44 06.11.2026

  • 6 Дон Дони

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дръндрън":

    Помниш ли едно време не ни позволяваха да купуваме западни стоки, сега руски! Нещата на са се променили още живеем в комунизъм!

    09:46 06.11.2026

  • 7 Отиде биткойно у ряката!

    7 1 Отговор
    Щом започна да се краде. Остава сега да започнат и да го фалшифицират и готово свърши ерата на криптото. .

    09:49 06.11.2026

  • 8 1984

    9 1 Отговор
    Чакайте малко, нали Северна Корея беше в 19ти век, изостанали, комундета, диктатура.... Сега изведнъж хакери и кибер армия. Как стават тия работи???

    09:50 06.11.2026

  • 9 Параной Патологин

    3 1 Отговор
    Тука няма конспирация. Истина е . Виж Епщайн си беше конспиративна теория. Невярна разбира се.

    09:53 06.11.2026

  • 10 Миндич

    4 0 Отговор
    Стига сте ръсили глупости бе.От десетилетия евроатлантиците ни зомбират с информация как в Северна Корея гинат от глад,хрупат трева и водорасли,нямат електричество,а за компютър,интернет и мобилен телефон даже не са чували! И сега какво...хакери,крипто центрове и не знам си какво.За правоверния евроатлантик и петроханец,в Северна Корея живеят като пещерни човеци.

    09:58 06.11.2026

  • 11 това не е сериозно

    2 0 Отговор
    ако беше тайна вие нямаше да сте чували за нея щом е стигнал слуха до жълт весник разбираме койлко е тайна…

    09:59 06.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БАЦЕ ЕООД

    1 0 Отговор
    Въъъъъъъй, тая МеДиЯ тука всеки ден някви световни тайни вадят наяве! и драахти осведомените, агенти в Северна Корея, в Бункера на Путин, в КОСМОСА А,У..!

    10:05 06.11.2026

  • 14 Хихи

    1 0 Отговор
    Ройтерс... УНИАН... Дойчезеле...

    10:06 06.11.2026

  • 15 урсула

    0 0 Отговор
    Така са казали "другарите" от министерството на "истината" значи е така.Слава на ЕСССР,слава на троцкисткия неолиберален болшевизъм

    10:07 06.11.2026

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