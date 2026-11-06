Русия заграби десетки украински хотели: собственикът поведе битка за милиони

Руската окупационна администрация в Запорожка област е обявила 521 хотела и курортни обекта по крайбрежието на Азовско море за „безстопанствени“. Най-малко 77 от тях вече се контролират от руски компании, а поне 20 са поставени под управлението на руски държавни структури, установи разследване на „Ройтерс“.

Сред засегнатите собственици е украинският предприемач Денис Катюха, изградил хотелския комплекс „Адмирал“ в Кириловка. Той започва строителството през август 2014 г. и постепенно превръща парцел край морето в комплекс със 100 стаи, три бара, ресторант, магазин, басейн и детска водна зона.

През 2021 г. Кириловка е посетена от около 2 милиона туристи. След руската окупация на част от Запорожка област обаче хотелът и други туристически обекти са включени в схема за прехвърляне на собствеността.

Три дни за доказване на собствеността

През септември 2022 г. въоръжени мъже влизат в „Адмирал“ и го обявяват за „безстопанствен“, разказва Катюха. По това време той вече е напуснал Украйна и се е установил в Германия. На баща му, който остава в района, е казано, че има три дни, за да представи документи за собственост.

Според Катюха документите са били предадени, но окупационните власти не са признали украинските паспорти и актове за собственост. „Това са документи от несъществуваща държава“, казали му според разказа на предприемача.

На 28 септември 2022 г. руска комисия назначава нов собственик на „Адмирал“, заедно с над 100 други предприятия, сред които медицински центрове, ферми, пощенски обекти и консервна фабрика. За хотела е посочена държавната структура „Курорти на Запорожка област“, която през април е преименувана на „Агенция за инвестиционно развитие на Запорожка област“.

Съдът присъди 5,1 милиона долара

Катюха започва да изчислява загубите си през 2023 г. Подготовката на иска обхваща около 3000 страници с фактури, банкови извлечения и опис на оборудването. В сметките му влизат дори микровълнова печка за 40 долара, полилей за 41 долара и отварачка за консерви на стойност 20 цента.

След процес, продължил 11 месеца, на 30 април съдия Михайло Смокович присъжда на предприемача 5,1 милиона долара обезщетение. В решението действията на Русия са определени като „фактическа експроприация“. Руската страна не изпраща представител и не участва в делото.

„Засега аз съм жертвата – Дон Кихот, който се бори с вятърни мелници“, казва Катюха.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков защитава руската процедура с думите: „На всеки, който пожелае, беше дадена възможност да пререгистрира имота си по руското законодателство. Имотите, които не бяха пререгистрирани, станаха безстопанствени.“ Окупационните власти в Запорожка област не са отговорили на въпросите на „Ройтерс“.

Искове без гарантиран механизъм за плащане

Катюха е подал и заявление до Регистъра на щетите за Украйна, подкрепян от Европейския съюз. В него вече има над 195 000 заявления, а очакванията са броят им да достигне между 6 и 8 милиона. Засега няма създаден механизъм, чрез който присъдените обезщетения да бъдат изплащани.

Предприемачът признава, че Русия вероятно няма да му плати приживе. Той продължава съдебната битка с надеждата, че присъдата ще остане като доказателство за отнемането на бизнеса му и може да бъде използвана при бъдещ механизъм за компенсации.

Източници: reuters.com