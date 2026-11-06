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Русия заграби десетки украински хотели: собственикът поведе битка за милиони
  Тема: Украйна

Русия заграби десетки украински хотели: собственикът поведе битка за милиони

6 Ноември, 2026 09:20 1 486 20

  • украйна-
  • русия-
  • запорожка област-
  • кириловка-
  • хотели

Най-малко 77 хотела вече са под контрола на руски компании. Украинският собственик на комплекс в Кириловка получи съдебно обезщетение от 5,1 милиона долара

Русия заграби десетки украински хотели: собственикът поведе битка за милиони - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската окупационна администрация в Запорожка област е обявила 521 хотела и курортни обекта по крайбрежието на Азовско море за „безстопанствени“. Най-малко 77 от тях вече се контролират от руски компании, а поне 20 са поставени под управлението на руски държавни структури, установи разследване на „Ройтерс“.

Сред засегнатите собственици е украинският предприемач Денис Катюха, изградил хотелския комплекс „Адмирал“ в Кириловка. Той започва строителството през август 2014 г. и постепенно превръща парцел край морето в комплекс със 100 стаи, три бара, ресторант, магазин, басейн и детска водна зона.

През 2021 г. Кириловка е посетена от около 2 милиона туристи. След руската окупация на част от Запорожка област обаче хотелът и други туристически обекти са включени в схема за прехвърляне на собствеността.

Три дни за доказване на собствеността

През септември 2022 г. въоръжени мъже влизат в „Адмирал“ и го обявяват за „безстопанствен“, разказва Катюха. По това време той вече е напуснал Украйна и се е установил в Германия. На баща му, който остава в района, е казано, че има три дни, за да представи документи за собственост.

Според Катюха документите са били предадени, но окупационните власти не са признали украинските паспорти и актове за собственост. „Това са документи от несъществуваща държава“, казали му според разказа на предприемача.

На 28 септември 2022 г. руска комисия назначава нов собственик на „Адмирал“, заедно с над 100 други предприятия, сред които медицински центрове, ферми, пощенски обекти и консервна фабрика. За хотела е посочена държавната структура „Курорти на Запорожка област“, която през април е преименувана на „Агенция за инвестиционно развитие на Запорожка област“.

Съдът присъди 5,1 милиона долара

Катюха започва да изчислява загубите си през 2023 г. Подготовката на иска обхваща около 3000 страници с фактури, банкови извлечения и опис на оборудването. В сметките му влизат дори микровълнова печка за 40 долара, полилей за 41 долара и отварачка за консерви на стойност 20 цента.

След процес, продължил 11 месеца, на 30 април съдия Михайло Смокович присъжда на предприемача 5,1 милиона долара обезщетение. В решението действията на Русия са определени като „фактическа експроприация“. Руската страна не изпраща представител и не участва в делото.

„Засега аз съм жертвата – Дон Кихот, който се бори с вятърни мелници“, казва Катюха.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков защитава руската процедура с думите: „На всеки, който пожелае, беше дадена възможност да пререгистрира имота си по руското законодателство. Имотите, които не бяха пререгистрирани, станаха безстопанствени.“ Окупационните власти в Запорожка област не са отговорили на въпросите на „Ройтерс“.

Искове без гарантиран механизъм за плащане

Катюха е подал и заявление до Регистъра на щетите за Украйна, подкрепян от Европейския съюз. В него вече има над 195 000 заявления, а очакванията са броят им да достигне между 6 и 8 милиона. Засега няма създаден механизъм, чрез който присъдените обезщетения да бъдат изплащани.

Предприемачът признава, че Русия вероятно няма да му плати приживе. Той продължава съдебната битка с надеждата, че присъдата ще остане като доказателство за отнемането на бизнеса му и може да бъде използвана при бъдещ механизъм за компенсации.

Източници: reuters.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    32 10 Отговор
    Този защо не воюва за хотелите си "Адмирал"? Ама редника на бойното поле, а милионера адмирал в Германия се пече.

    Коментиран от #18

    09:25 06.11.2026

  • 2 И тук

    35 9 Отговор
    украинците присвоиха нашите хотели.

    09:25 06.11.2026

  • 3 Малко му е

    12 11 Отговор
    заслужил си го е

    09:27 06.11.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 7 Отговор
    ЧУДЕСНИ ДЕТСКИ ПОЧИВНИ СТАНЦИИ ЗА ДЕЦАТА НА ДОНБАС:)

    09:28 06.11.2026

  • 5 Очаквайте

    26 4 Отговор
    България заграби украинския град Баба Алино:) Собственика не искал да го регистрира според българските закони...

    09:31 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Балкани

    6 16 Отговор
    Във Варна копейки и путинисти искат да съборят украинските къщи построенни законно в баба Алено

    09:35 06.11.2026

  • 8 Паунов

    7 5 Отговор
    Споко бе, Европа плаща. Може да получиш и 10-15 декара на нашето Черноморие и да построиш каквото ти душа иска. Има място за всички мераклии.

    09:36 06.11.2026

  • 9 Българин 🇧🇬

    5 3 Отговор
    Остап Бендер " Труден е животът на съветския милионер ! “ 😜

    09:36 06.11.2026

  • 10 Любопитен

    9 3 Отговор
    На колко години е украинският предприемач Денис Катюха и защо не е на фронта?

    09:37 06.11.2026

  • 11 Ццц

    9 3 Отговор
    Хотелите са незаконни така или иначе! Нямат учредено право на строеж от собственикът на земята! 🤣🤣🤣

    09:37 06.11.2026

  • 12 стоян

    2 4 Отговор
    Другаре гледали ли сте по ютуб пътя от Мелитопол за Крим - на всеки 300 метра гори или изгорял камион - с хотелите е същото защото се ползват от рузките военни - по руската няма да видите

    09:38 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Герги

    2 3 Отговор
    ...и нека краденето да продължи...

    09:43 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сър Пичук

    0 4 Отговор
    Едиственото което руснаците умеят е да заграбват!

    09:46 06.11.2026

  • 17 Значи

    2 0 Отговор
    заради това има толкова много украинци по нашите хотели по морето?

    09:48 06.11.2026

  • 18 Ще стане както

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    с тракийските имоти у нас, ще имат да взимат..

    09:51 06.11.2026

  • 19 Руский мир

    0 0 Отговор
    Скоро и у нас.

    09:52 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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