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Един загинал и 40 ранени при руски атаки в Херсон
  Тема: Украйна

Един загинал и 40 ранени при руски атаки в Херсон

17 Октомври, 2026 18:45 475 24

  • херсон-
  • украйна-
  • руски атаки-
  • обстрел-
  • жертви

Сред пострадалите са три деца и двама медицински работници. Загинал е шофьор на линейка, ударена повторно

Един загинал и 40 ранени при руски атаки в Херсон - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а 40 са ранени при руските атаки в Херсон и Херсонска област. Сред пострадалите са три деца, съобщи Херсонската областна прокуратура. По данни на институцията към 17:30 часа в самия Херсон са ранени 37 души, а още трима са пострадали в други населени места.

„Към 17:30 е установено, че един човек е загинал, а 40 са получили травми“, съобщи прокуратурата. Според информацията на 17 октомври са нанесени авиационни удари, а населени места в областта са били обстрелвани и с артилерия и безпилотни летателни апарати.

Шофьор на линейка е загинал при повторен удар

Около 4:00 часа е атакуван жилищен район в Херсон. При първия удар са ранени 35 цивилни, сред които двумесечно бебе, 11-годишно дете и двама медицински работници. По-малко от час по-късно на същото място е нанесен втори удар, при който е загинал шофьор на линейка.

По-ранни данни на украинските власти сочеха различен брой пострадали, който се е увеличавал в течение на деня. В обобщението си Херсонската областна прокуратура посочва общо 40 ранени при атаките в града и областта.

Щети по жилища и обществени сгради

В Херсон още двама жители са пострадали при атака с дрон. В Белозерка артилерийски обстрел е ранил един човек, а в Нововоронцовка са ранени двама души, сред които 8-годишно момиче.

Повредени са частни и многоетажни жилищни сгради, сграда на Червения кръст, детска градина, медицинско заведение и автомобили, съобщава Украинската правда, позовавайки се на Херсонската областна прокуратура.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua, interfax.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментар

    8 8 Отговор
    На снимката се вижда "руския мир" в цялата му същност.

    Коментиран от #3, #9

    18:50 17.10.2026

  • 2 в крайна

    3 6 Отговор
    средно на ден умират и са осакатени от войната 1000 души, всеки божи ден

    Коментиран от #7

    18:51 17.10.2026

  • 3 Вижда се

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Коментар":

    какво остава, когато една страна загуби суверенитет и САЩ я ползва за дойна крава.

    Коментиран от #13

    18:51 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Децата

    2 3 Отговор
    медицинските работници и шофьорът на линейката силно са застрашили онова в бункера

    Коментиран от #11

    18:54 17.10.2026

  • 6 вече ми дреме

    4 2 Отговор
    вие факти е време да се ориентирате към новия ветър,ако новия ветър му се арчат пари на ветъра

    18:55 17.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Помогни на бежанци

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Херсон е фронтови град":

    Така е. Да дойдат на нашето Черноморие и да ке настанят в хотелите.

    18:56 17.10.2026

  • 9 Тодор Живков

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Коментар":

    Прилича на снимка от НРБ.

    18:57 17.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Както казах

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Децата":

    Онова в бункера си монтира още 4 ПВО системи в бункера във Валдай та станаха 30.Понеже побеждавал
    Мдаа...

    Коментиран от #15, #16, #20

    18:59 17.10.2026

  • 12 Ботокса

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "това е реалноста":

    създаде тази реалност и вече пета година упорито и жестоко я поддържа

    19:05 17.10.2026

  • 13 точно казано но това платените тромпети

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Вижда се":

    никак не харсват- мислят си че украйна ще спечели ,сега гледах клип над 2000 украйнски войника са се предали днес но и това е лъжа за тях колапс .и въпреки всичко банката ес ще даде нови милиаради на фалирала фирма украйна къде заровено кучето

    19:05 17.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 другия тромпет казал какво

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Както казах":

    каза въобще има ли смисъл -надут си като тромпет за някой цент нищо не зависи от това което казваш и говориш за бункери .играта е на един наркоман му дават милиарди от бюджета на цяла европа за да може една група от урсула и приятелки да седят на власт

    19:08 17.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Миролюб Войнов,аналитик

    1 0 Отговор
    Няма начин да няма повредени детска градина ,родилен дом и монахини заедно с църковна утвар 😂😂😂

    19:12 17.10.2026

  • 19 Херлок Шолмс

    2 1 Отговор
    Съдейки по ВПН-а ,тук виждам само един многоников жълтопаветен Прррр.Деллл публикувал половината постове .

    19:15 17.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Зашибис

    2 2 Отговор
    Даже Ста лин е ум рел по времето на..У йло
    АааааааХахахаха
    149.дена е живел при педофило...
    ФАКТ

    Коментиран от #24

    19:18 17.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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