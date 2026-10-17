Един загинал и 40 ранени при руски атаки в Херсон

Един човек е загинал, а 40 са ранени при руските атаки в Херсон и Херсонска област. Сред пострадалите са три деца, съобщи Херсонската областна прокуратура. По данни на институцията към 17:30 часа в самия Херсон са ранени 37 души, а още трима са пострадали в други населени места.
„Към 17:30 е установено, че един човек е загинал, а 40 са получили травми“, съобщи прокуратурата. Според информацията на 17 октомври са нанесени авиационни удари, а населени места в областта са били обстрелвани и с артилерия и безпилотни летателни апарати.
Шофьор на линейка е загинал при повторен удар
Около 4:00 часа е атакуван жилищен район в Херсон. При първия удар са ранени 35 цивилни, сред които двумесечно бебе, 11-годишно дете и двама медицински работници. По-малко от час по-късно на същото място е нанесен втори удар, при който е загинал шофьор на линейка.
По-ранни данни на украинските власти сочеха различен брой пострадали, който се е увеличавал в течение на деня. В обобщението си Херсонската областна прокуратура посочва общо 40 ранени при атаките в града и областта.
Щети по жилища и обществени сгради
В Херсон още двама жители са пострадали при атака с дрон. В Белозерка артилерийски обстрел е ранил един човек, а в Нововоронцовка са ранени двама души, сред които 8-годишно момиче.
Повредени са частни и многоетажни жилищни сгради, сграда на Червения кръст, детска градина, медицинско заведение и автомобили, съобщава Украинската правда, позовавайки се на Херсонската областна прокуратура.
Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua, interfax.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коментар
Коментиран от #3, #9
18:50 17.10.2026
2 в крайна
Коментиран от #7
18:51 17.10.2026
3 Вижда се
До коментар #1 от "Коментар":какво остава, когато една страна загуби суверенитет и САЩ я ползва за дойна крава.
Коментиран от #13
18:51 17.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Децата
Коментиран от #11
18:54 17.10.2026
6 вече ми дреме
18:55 17.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Помогни на бежанци
До коментар #4 от "Херсон е фронтови град":Така е. Да дойдат на нашето Черноморие и да ке настанят в хотелите.
18:56 17.10.2026
9 Тодор Живков
До коментар #1 от "Коментар":Прилича на снимка от НРБ.
18:57 17.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Както казах
До коментар #5 от "Децата":Онова в бункера си монтира още 4 ПВО системи в бункера във Валдай та станаха 30.Понеже побеждавал
Мдаа...
Коментиран от #15, #16, #20
18:59 17.10.2026
12 Ботокса
До коментар #10 от "това е реалноста":създаде тази реалност и вече пета година упорито и жестоко я поддържа
19:05 17.10.2026
13 точно казано но това платените тромпети
До коментар #3 от "Вижда се":никак не харсват- мислят си че украйна ще спечели ,сега гледах клип над 2000 украйнски войника са се предали днес но и това е лъжа за тях колапс .и въпреки всичко банката ес ще даде нови милиаради на фалирала фирма украйна къде заровено кучето
19:05 17.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 другия тромпет казал какво
До коментар #11 от "Както казах":каза въобще има ли смисъл -надут си като тромпет за някой цент нищо не зависи от това което казваш и говориш за бункери .играта е на един наркоман му дават милиарди от бюджета на цяла европа за да може една група от урсула и приятелки да седят на власт
19:08 17.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Миролюб Войнов,аналитик
19:12 17.10.2026
19 Херлок Шолмс
19:15 17.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Зашибис
АааааааХахахаха
149.дена е живел при педофило...
ФАКТ
Коментиран от #24
19:18 17.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.