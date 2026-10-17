Един загинал и 40 ранени при руски атаки в Херсон

Един човек е загинал, а 40 са ранени при руските атаки в Херсон и Херсонска област. Сред пострадалите са три деца, съобщи Херсонската областна прокуратура. По данни на институцията към 17:30 часа в самия Херсон са ранени 37 души, а още трима са пострадали в други населени места.

„Към 17:30 е установено, че един човек е загинал, а 40 са получили травми“, съобщи прокуратурата. Според информацията на 17 октомври са нанесени авиационни удари, а населени места в областта са били обстрелвани и с артилерия и безпилотни летателни апарати.

Шофьор на линейка е загинал при повторен удар

Около 4:00 часа е атакуван жилищен район в Херсон. При първия удар са ранени 35 цивилни, сред които двумесечно бебе, 11-годишно дете и двама медицински работници. По-малко от час по-късно на същото място е нанесен втори удар, при който е загинал шофьор на линейка.

По-ранни данни на украинските власти сочеха различен брой пострадали, който се е увеличавал в течение на деня. В обобщението си Херсонската областна прокуратура посочва общо 40 ранени при атаките в града и областта.

Щети по жилища и обществени сгради

В Херсон още двама жители са пострадали при атака с дрон. В Белозерка артилерийски обстрел е ранил един човек, а в Нововоронцовка са ранени двама души, сред които 8-годишно момиче.

Повредени са частни и многоетажни жилищни сгради, сграда на Червения кръст, детска градина, медицинско заведение и автомобили, съобщава Украинската правда, позовавайки се на Херсонската областна прокуратура.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua, interfax.com.ua