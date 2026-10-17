The Times: ЕС увеличи покупките на руски газ въпреки обещанията да се откаже от него

Европейският съюз е платил около 7,88 млрд. евро за втечнен природен газ от руския арктически проект „Ямал LNG“ през първите девет месеца на 2026 г. В европейски пристанища са пристигнали 12,18 млн. тона, което е увеличение от 9,5% спрямо същия период на миналата година, съобщи Euronews, позовавайки се на анализ на Urgewald и данни на Kpler.

Европейските пристанища са приели 85% от регистрираните доставки на „Ямал LNG“ през периода. През първата половина на годината ЕС е получил 136 пратки с общо 9,97 млн. тона руски LNG – с 16% повече на годишна база. Стойността на тези доставки е оценена на 5,96 млрд. евро, като най-големите получатели са Франция, Белгия и Испания.

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Доставките растат преди пълната забрана

Увеличението засяга основно втечнения газ, който продължава да влиза в ЕС по действащи дългосрочни договори. Според Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори вносът на руски газ по тръбопроводи е нараснал със 7% през януари-май 2026 г., а този на LNG – с 11%. След влизането в сила на първите ограничения доставките на руски LNG са били с 17% по-високи спрямо същия период на 2025 г.

Агенцията обяснява ръста с ускорено изпълнение на съществуващи договори преди въвеждането на по-строгите забрани, както и с несигурността на световния пазар на втечнен газ. ACER подчертава, че нови договори за руски газ вече не могат да бъдат сключвани, докато част от старите споразумения изтичат поетапно.

„Това е знак, че купувачите от ЕС се стремят да увеличат максимално вноса преди забраната, която влиза в сила през януари 2027 г.“, заяви енергийният анализатор на Kpler Шарл Костеруз пред Euronews.

Какъв е срокът за спиране на руския газ

Регламентът на ЕС предвижда забрана за внос на руски LNG по дългосрочни договори от 1 януари 2027 г. За руския газ по тръбопроводи по дългосрочни договори крайният срок е 30 септември 2027 г., а при проблеми с попълването на газохранилищата може да бъде отложен до 1 ноември същата година. Краткосрочните договори за LNG са забранени от 25 април 2026 г., а за тръбопроводен газ – от 17 юни.

Делът на руския газ в енергийния внос на ЕС вече е спаднал от 45% през 2021 г. до 13% през 2025 г. Въпреки това продължаващите покупки осигуряват приходи за руския енергиен сектор и показват, че политическото решение за отказ от зависимостта не води незабавно до прекратяване на търговските доставки. Urgewald призовава ЕС да затвори оставащите вратички, включително тези, свързани със специализираните ледови танкери, които превозват газа от Арктика.

Източници: euronews.com, marketscreener.com