Новини
Свят »
The Times: ЕС увеличи покупките на руски газ въпреки обещанията да се откаже от него
  Тема: Украйна

The Times: ЕС увеличи покупките на руски газ въпреки обещанията да се откаже от него

17 Октомври, 2026 20:42 1 768 22

  • европейски съюз-
  • руски газ-
  • втечнен природен газ-
  • енергетика-
  • санкции

Европа е платила 7,88 млрд. евро за руски LNG само през първите девет месеца на годината. Основната част от доставките е по дългосрочни договори, които все още са разрешени

The Times: ЕС увеличи покупките на руски газ въпреки обещанията да се откаже от него - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз е платил около 7,88 млрд. евро за втечнен природен газ от руския арктически проект „Ямал LNG“ през първите девет месеца на 2026 г. В европейски пристанища са пристигнали 12,18 млн. тона, което е увеличение от 9,5% спрямо същия период на миналата година, съобщи Euronews, позовавайки се на анализ на Urgewald и данни на Kpler.

Европейските пристанища са приели 85% от регистрираните доставки на „Ямал LNG“ през периода. През първата половина на годината ЕС е получил 136 пратки с общо 9,97 млн. тона руски LNG – с 16% повече на годишна база. Стойността на тези доставки е оценена на 5,96 млрд. евро, като най-големите получатели са Франция, Белгия и Испания.

Още новини от Украйна

Доставките растат преди пълната забрана

Увеличението засяга основно втечнения газ, който продължава да влиза в ЕС по действащи дългосрочни договори. Според Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори вносът на руски газ по тръбопроводи е нараснал със 7% през януари-май 2026 г., а този на LNG – с 11%. След влизането в сила на първите ограничения доставките на руски LNG са били с 17% по-високи спрямо същия период на 2025 г.

Агенцията обяснява ръста с ускорено изпълнение на съществуващи договори преди въвеждането на по-строгите забрани, както и с несигурността на световния пазар на втечнен газ. ACER подчертава, че нови договори за руски газ вече не могат да бъдат сключвани, докато част от старите споразумения изтичат поетапно.

„Това е знак, че купувачите от ЕС се стремят да увеличат максимално вноса преди забраната, която влиза в сила през януари 2027 г.“, заяви енергийният анализатор на Kpler Шарл Костеруз пред Euronews.

Какъв е срокът за спиране на руския газ

Регламентът на ЕС предвижда забрана за внос на руски LNG по дългосрочни договори от 1 януари 2027 г. За руския газ по тръбопроводи по дългосрочни договори крайният срок е 30 септември 2027 г., а при проблеми с попълването на газохранилищата може да бъде отложен до 1 ноември същата година. Краткосрочните договори за LNG са забранени от 25 април 2026 г., а за тръбопроводен газ – от 17 юни.

Делът на руския газ в енергийния внос на ЕС вече е спаднал от 45% през 2021 г. до 13% през 2025 г. Въпреки това продължаващите покупки осигуряват приходи за руския енергиен сектор и показват, че политическото решение за отказ от зависимостта не води незабавно до прекратяване на търговските доставки. Urgewald призовава ЕС да затвори оставащите вратички, включително тези, свързани със специализираните ледови танкери, които превозват газа от Арктика.

Източници: euronews.com, marketscreener.com


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не увеличи

    62 2 Отговор
    а бие рекорди...... но плащат вече по скъпо щото са много умни

    20:49 17.10.2026

  • 2 Хмм

    44 0 Отговор
    добре, че беше тръмпито да разчупи табуто по тая тема

    20:50 17.10.2026

  • 3 обективен

    56 3 Отговор
    Глад и студ ще мори добитъка , а бурсулите ще припадат !!

    20:50 17.10.2026

  • 4 Тези са смешници

    44 3 Отговор
    Тръмп им показа накъде трябва да се насочат но те ще се крият като змии в джунгла и пак ще плащат руска газ но на по-скъпа цена. Но скрито покрито и ще отричат

    20:51 17.10.2026

  • 5 Софиянец

    43 2 Отговор
    Ай, кво стана сега? Кога е протеста на боец и мазол глишев пред евро парламента? 😅😂😂

    20:52 17.10.2026

  • 6 Вовата съм

    46 2 Отговор
    И ние имахме такъв договор ама розовите понита от бандата на шарлатаните го унищожи. Сега вместо евтин газ ще платим неустойки... плюс шашмата с Боташ

    Коментиран от #20

    20:52 17.10.2026

  • 7 И Киев е Руски

    40 1 Отговор
    Ще купуват иначе ще станат най големите износители на лед

    20:53 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 урсус

    21 0 Отговор
    Да бе би Кая да се е разкаяла?

    21:07 17.10.2026

  • 12 Анонимен

    21 0 Отговор
    Интересно е що въпреки санкциите Европа купува руски газ. Кои са тези фирми. Да не се окаже че са свързани с урсуляците

    Коментиран от #16

    21:13 17.10.2026

  • 13 койдазнай

    13 0 Отговор
    През 2021-ва година, ЕС внесе газ от Русия за 168 млрд евро...

    21:13 17.10.2026

  • 14 Ами

    18 0 Отговор
    Това са само преките доставки на руски газ за ЕС.
    Този през посредници е в пъти повече.
    Ей за това Тръмп търси сделка с Путин.

    21:15 17.10.2026

  • 15 Българин

    17 0 Отговор
    Там където е текло,пак ще тече.Колкото и да й се иска на Украйна,няма да спре притока на руски газ за Европа, защото сме зависими от Русия.

    21:15 17.10.2026

  • 16 Ами

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Най-голям официален вносител на руски газ е Тотал.

    21:17 17.10.2026

  • 17 Пич

    6 4 Отговор
    Д Таймс........А...?!
    Само кьорав няма да види интригата!!!

    21:25 17.10.2026

  • 18 Абе

    15 1 Отговор
    само миналата година европа е платила на Русия 250 милиарда долара за руски газ

    21:26 17.10.2026

  • 19 Труханов

    8 1 Отговор
    Типично за урсулите, Изслушай жена и направи обратното и ще спечелиш

    Коментиран от #21

    21:52 17.10.2026

  • 20 асдф

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Вовата съм":

    Защо манипулираш? Русия спря доставките на природен газ за България в нарушение на договорите между двете държави. Лъжеш безочливо или пишеш некомпетентно. Друг въпрос е защо България не съди Газпром за неустойки. Вероятно причината е в продажните правителства, които са подписали, че арбитражът на делата са в руски съдилища...

    Коментиран от #22

    21:57 17.10.2026

  • 21 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Труханов":

    Къде скри тотаджийката?

    21:58 17.10.2026

  • 22 А защо

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "асдф":

    ги спря доставките? Ако не знаеш питай и разбери.

    22:10 17.10.2026