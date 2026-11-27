Кремъл отново призова Армения да избере между стремежа си към Европейския съюз и участието си в ръководения от Русия Евразийски икономически съюз. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че въпросът ще бъде сред основните теми на срещата между арменския премиер Никол Пашинян и руския президент Владимир Путин в Москва на 3 декември.

„Арменската страна трябва да направи избора си“, каза Песков, цитиран от руските държавни новинарски агенции. По думите му желанието на Ереван да поддържа едновременно икономически отношения с ЕС и Евразийския икономически съюз трябва на определен етап да бъде потвърдено или отхвърлено чрез ясен избор.

Москва неколкократно е заявявала, че едновременното членство в двата икономически блока е невъзможно. Ереван обаче засега не е обявил отказ от членството си в Евразийския икономически съюз, докато развива отношенията си с ЕС.

Пашинян потвърди европейския курс

В началото на ноември Пашинян заяви, че Армения възнамерява да подаде официална кандидатура за присъединяване към ЕС до края на 2028 г. На 26 ноември премиерът каза, че не смята за възможна отмяната на закона, с който е поставено началото на процеса по присъединяване.

„Не смятам, че е възможно законът за начало на процеса на присъединяването на Армения към Европейския съюз да бъде отменен“, заяви Никол Пашинян пред журналисти.

Арменският премиер посочи също, че страната му ще запази проевропейския си курс. Той изрази надежда разговорите с Путин да доведат до намаляване на напрежението между Москва и Ереван.

Военната база в Гюмри също влиза в дневния ред

Песков съобщи, че на срещата ще бъде обсъдено и бъдещето на руската военна база в Гюмри, близо до границата на Армения с Турция. Кремъл определя базата като важен елемент от сигурността и стабилността в Южен Кавказ.

Русия има право да поддържа военно присъствие там до 2044 г., освен ако Армения не реши, че повече не се нуждае от руската военна помощ. През септември Владимир Путин заяви, че Москва е готова да изтегли персонала си от базата още на следващия ден.

Пашинян вече заяви, че Армения постепенно трябва да поеме пълната отговорност за охраната на границите си с Турция и Иран. Той изрази благодарност към руските гранични подразделения, но посочи, че страната му се подготвя да намали зависимостта си от тях.

Натискът се засилва

Отношенията между Москва и Ереван се влошиха след войната между Армения и Азербайджан през 2020 г. и превземането на Нагорни Карабах от Азербайджан през 2023 г. Армения обвини руския си съюзник, че не я е защитил, а правителството на Пашинян започна да търси по-тесни връзки с ЕС и западните държави.

На този фон Русия наложи ограничения върху вноса на арменски стоки и предупреди, че Ереван може да загуби преференциалните цени за руския природен газ. Европейският съюз от своя страна задълбочава икономическото и политическото си партньорство с Армения. На 12 ноември европейски държави заявиха подкрепа за суверенитета на страната и за диверсификацията на нейните икономически партньорства.

Източници: bta.bg, novini.bg, consilium.europa.eu