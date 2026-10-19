Украйна подготвя евакуация на 6000 души от окупирания Олешки

Украйна подготвя евакуация на около 6000 цивилни от временно окупираната Олешковска община в Херсонска област. Планът обхваща не само Олешки, но и още шест близки населени места, съобщи упълномощеният на Върховната рада по правата на човека Дмитрий Лубинец.
По оценка на украинската страна сред хората, които може да бъдат изведени, има до 200 деца. В самите Олешки се намират до 2000 мирни жители, сред които също има деца. Евакуацията трябва да бъде извършена едновременно от всички населени места в общината.
Съгласуват режим на тишина
По думите на Лубинец преговорите с Русия се водят ежедневно. Руската страна е приела за разглеждане предложенията, които Украйна е отправяла по-рано, а разговорите вече са насочени към последните практически въпроси.
Сред нерешените теми е осигуряването на режим на тишина по време на операцията. Украйна настоява всички желаещи да бъдат изведени директно на територия, контролирана от украинското правителство. „Остават непрости въпроси“, каза Лубинец, като изрази надежда, че скоро ще има конкретни резултати от преговорите.
Към момента няма обявена дата за началото на евакуацията. Съобщението на украинския омбудсман описва процеса като подготовка и съгласуване на условията, а не като започнала хуманитарна операция.
Тежка хуманитарна ситуация
Олешки са под руски контрол, а според описанието на ситуацията, цитирано от УНИАН, в града няма електричество, магазините не работят и не се доставят редовно храни и лекарства. В единствената болница медицинска помощ се оказва при сериозен недостиг на медикаменти.
Местни жители разказват, че храната не достига и че някои хора се хранят веднъж дневно с хляб, домати или мед. Съобщава се и за употреба на диви растения като храна. Тези сведения са предадени от журналисти на Би Би Си, разговаряли с жители на разрушения град.
Олешковската община се намира на левия бряг на Днепър, в окупираната част на Херсонска област. През септември Лубинец съобщи, че руската страна не е потвърдила готовност за хуманитарна мисия, въпреки че украинските институции са подготвили списъци и предложения за евакуация. Новото изявление показва промяна в преговорите, но не гарантира, че операцията ще започне.
Източници: unian.net, pravda.com.ua, hromadske.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #15, #17
16:44 19.10.2026
2 Глупости,
16:45 19.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
16:49 19.10.2026
5 мисирката
Коментиран от #12
16:51 19.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 горски
17:00 19.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Читател
Ами мирните жители не трябва ли да се изведат преди територията да бъде "окупирана" - за един приятел питам.
"Тези сведения са предадени от журналисти на Би Би Си, разговаряли с жители на разрушения град"
Да се смееш ли да плачеш ли - според пропагандата журналистите от Би Би Си влезли в окупирания от руснаците град и даже и разговаряли с жителите му пък онези се оплакали колко зле живеят под руска окупация.
Хайде напънете се да измислите нещо по-умно или за това трябва акъл.
17:06 19.10.2026
12 Укро-мисирките
До коментар #5 от "мисирката":и БГ-мисирките са от една и съща евроатлантическа порода.
Акъла им е 2 гр. и не отговарят на сложни въпроси.
Могат само да кълват и да трият.
17:07 19.10.2026
13 ДрайвингПлежър
Коментиран от #16
17:08 19.10.2026
14 стоян георгиев
Коментиран от #20, #23
17:10 19.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 стоян георгиев
До коментар #10 от "мароууу":Що не хранят освободените бе другар?
Коментиран от #21
17:13 19.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Четател
До коментар #14 от "стоян георгиев":"но украинците въпреки това ще им помогнат"
Ами ако не искат украинците да им "помагат" какво ще правите. Те за това не са се изнесли защото чакат руснаците. Пък и как нашите козячета и мисирките от Би Би Си разбраха че жителите били "обречени на глад" ще ми кажеш ли - сигурно сте пресекли фронтовата линия и сте ходили в "окупирания град" да вземате интервю.
Мнооого много плоска пропагандата
17:15 19.10.2026
21 мароууу
До коментар #18 от "стоян георгиев":Защото наглите терористи от киевската хунта правят всичко възможно да не стигат продукти до там,ето затова
17:16 19.10.2026
22 Маринов
17:17 19.10.2026
23 НЯМА ЛИ КОЙ
До коментар #14 от "стоян георгиев":ДА СЛОЖИ КРАЙ НА МЪКИТЕ НА ТУЙ НЯЩО
17:24 19.10.2026