Украйна подготвя евакуация на 6000 души от окупирания Олешки

Украйна подготвя евакуация на около 6000 цивилни от временно окупираната Олешковска община в Херсонска област. Планът обхваща не само Олешки, но и още шест близки населени места, съобщи упълномощеният на Върховната рада по правата на човека Дмитрий Лубинец.

По оценка на украинската страна сред хората, които може да бъдат изведени, има до 200 деца. В самите Олешки се намират до 2000 мирни жители, сред които също има деца. Евакуацията трябва да бъде извършена едновременно от всички населени места в общината.

Съгласуват режим на тишина

По думите на Лубинец преговорите с Русия се водят ежедневно. Руската страна е приела за разглеждане предложенията, които Украйна е отправяла по-рано, а разговорите вече са насочени към последните практически въпроси.

„Максимално напреднахме“, заяви Дмитрий Лубинец.

Сред нерешените теми е осигуряването на режим на тишина по време на операцията. Украйна настоява всички желаещи да бъдат изведени директно на територия, контролирана от украинското правителство. „Остават непрости въпроси“, каза Лубинец, като изрази надежда, че скоро ще има конкретни резултати от преговорите.

Към момента няма обявена дата за началото на евакуацията. Съобщението на украинския омбудсман описва процеса като подготовка и съгласуване на условията, а не като започнала хуманитарна операция.

Тежка хуманитарна ситуация

Олешки са под руски контрол, а според описанието на ситуацията, цитирано от УНИАН, в града няма електричество, магазините не работят и не се доставят редовно храни и лекарства. В единствената болница медицинска помощ се оказва при сериозен недостиг на медикаменти.

Местни жители разказват, че храната не достига и че някои хора се хранят веднъж дневно с хляб, домати или мед. Съобщава се и за употреба на диви растения като храна. Тези сведения са предадени от журналисти на Би Би Си, разговаряли с жители на разрушения град.

Олешковската община се намира на левия бряг на Днепър, в окупираната част на Херсонска област. През септември Лубинец съобщи, че руската страна не е потвърдила готовност за хуманитарна мисия, въпреки че украинските институции са подготвили списъци и предложения за евакуация. Новото изявление показва промяна в преговорите, но не гарантира, че операцията ще започне.

Източници: unian.net, pravda.com.ua, hromadske.ua