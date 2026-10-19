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Украйна подготвя евакуация на 6000 души от окупирания Олешки
  Тема: Украйна

Украйна подготвя евакуация на 6000 души от окупирания Олешки

19 Октомври, 2026 16:41 784 23

  • олешки-
  • евакуация-
  • дмитрий лубинец-
  • херсонска област-
  • войната в украйна

По оценка на украинската страна сред хората, които може да бъдат изведени, има до 200 деца

Украйна подготвя евакуация на 6000 души от окупирания Олешки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна подготвя евакуация на около 6000 цивилни от временно окупираната Олешковска община в Херсонска област. Планът обхваща не само Олешки, но и още шест близки населени места, съобщи упълномощеният на Върховната рада по правата на човека Дмитрий Лубинец.

По оценка на украинската страна сред хората, които може да бъдат изведени, има до 200 деца. В самите Олешки се намират до 2000 мирни жители, сред които също има деца. Евакуацията трябва да бъде извършена едновременно от всички населени места в общината.

Съгласуват режим на тишина

По думите на Лубинец преговорите с Русия се водят ежедневно. Руската страна е приела за разглеждане предложенията, които Украйна е отправяла по-рано, а разговорите вече са насочени към последните практически въпроси.

„Максимално напреднахме“, заяви Дмитрий Лубинец.

Сред нерешените теми е осигуряването на режим на тишина по време на операцията. Украйна настоява всички желаещи да бъдат изведени директно на територия, контролирана от украинското правителство. „Остават непрости въпроси“, каза Лубинец, като изрази надежда, че скоро ще има конкретни резултати от преговорите.

Към момента няма обявена дата за началото на евакуацията. Съобщението на украинския омбудсман описва процеса като подготовка и съгласуване на условията, а не като започнала хуманитарна операция.

Тежка хуманитарна ситуация

Олешки са под руски контрол, а според описанието на ситуацията, цитирано от УНИАН, в града няма електричество, магазините не работят и не се доставят редовно храни и лекарства. В единствената болница медицинска помощ се оказва при сериозен недостиг на медикаменти.

Местни жители разказват, че храната не достига и че някои хора се хранят веднъж дневно с хляб, домати или мед. Съобщава се и за употреба на диви растения като храна. Тези сведения са предадени от журналисти на Би Би Си, разговаряли с жители на разрушения град.

Олешковската община се намира на левия бряг на Днепър, в окупираната част на Херсонска област. През септември Лубинец съобщи, че руската страна не е потвърдила готовност за хуманитарна мисия, въпреки че украинските институции са подготвили списъци и предложения за евакуация. Новото изявление показва промяна в преговорите, но не гарантира, че операцията ще започне.

Източници: unian.net, pravda.com.ua, hromadske.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 1 Отговор
    Кажете си, как ви звучи по-благозвучно Олешек или Олешки?

    Коментиран от #15, #17

    16:44 19.10.2026

  • 2 Глупости,

    17 0 Отговор
    нал пичелими срищу русията.

    16:45 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    24 0 Отговор
    А тези хора дали искат "да бъдат изведени директно на територия, контролирана от украинското правителство"?

    16:49 19.10.2026

  • 5 мисирката

    24 0 Отговор
    Нещо не мога да стопля как Орешки е окупиран, а укрите подготвят евакуация обяснете моля.

    Коментиран от #12

    16:51 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 горски

    14 0 Отговор
    Гнусна пропаганда....Олешки е на левия бряг/руския/ до реката и хората са гладни понеже украинците редовно обстрелват пътя от града към руската част.Всеки опит да влезе и излезе превоз е подложен на обстрел.А ако трябва тези хора да идат в Украйна,то това може да стане само с лодки или хеликоптери през реката.Нали разбирате ,че това си е десант един вид....Украинците спират обстрела за 48 часа,Червения кръст извежда хората в руската част по сушаи сагата приключва,Другото е словоблудство и лъжи...

    17:00 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Читател

    11 0 Отговор
    "Украйна настоява всички желаещи да бъдат изведени директно на територия, контролирана от украинското правителство"

    Ами мирните жители не трябва ли да се изведат преди територията да бъде "окупирана" - за един приятел питам.

    "Тези сведения са предадени от журналисти на Би Би Си, разговаряли с жители на разрушения град"

    Да се смееш ли да плачеш ли - според пропагандата журналистите от Би Би Си влезли в окупирания от руснаците град и даже и разговаряли с жителите му пък онези се оплакали колко зле живеят под руска окупация.
    Хайде напънете се да измислите нещо по-умно или за това трябва акъл.

    17:06 19.10.2026

  • 12 Укро-мисирките

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "мисирката":

    и БГ-мисирките са от една и съща евроатлантическа порода.

    Акъла им е 2 гр. и не отговарят на сложни въпроси.

    Могат само да кълват и да трият.

    17:07 19.10.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    Интересна работа... всеки ден отвоювали територии и печелели войната... и всеки ден евакуират хора... за пръв път в историята!

    Коментиран от #16

    17:08 19.10.2026

  • 14 стоян георгиев

    0 12 Отговор
    Украйна превзе едно село до олешки с надежда да помага по лесно на хората там.ръснаците уж дойдоха да ги освободят а ги обрекоха на глад.повечето жители на олешки не заслужават украинската помощ защото не се изтеглиха в украйна когато можеха,но украинците въпреки това ще им помогнат.

    Коментиран от #20, #23

    17:10 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #10 от "мароууу":

    Що не хранят освободените бе другар?

    Коментиран от #21

    17:13 19.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Четател

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    "но украинците въпреки това ще им помогнат"

    Ами ако не искат украинците да им "помагат" какво ще правите. Те за това не са се изнесли защото чакат руснаците. Пък и как нашите козячета и мисирките от Би Би Си разбраха че жителите били "обречени на глад" ще ми кажеш ли - сигурно сте пресекли фронтовата линия и сте ходили в "окупирания град" да вземате интервю.

    Мнооого много плоска пропагандата

    17:15 19.10.2026

  • 21 мароууу

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Защото наглите терористи от киевската хунта правят всичко възможно да не стигат продукти до там,ето затова

    17:16 19.10.2026

  • 22 Маринов

    4 0 Отговор
    Фалшива статия, по окраински. Селището не е окупирано. То е обкръжено. Живущите там не могат да напуснат, защото наоколо е минирано от ВСУ и те постоянно стрелят. Изпращането с дронове на храна и лекарства е ПР акция. Русия им е давала коридори за евакуация, които ВСУ обстрелва. Всичко е някаква странна и жестока игра, за живота на местните жители. За да се вдигне въпрос и в ООН. Ако руснаците бяха в селището, тяхното снабдяване щеше да се грижи и за жителите. Гадост! И нашите й пригласят и разпространяват.

    17:17 19.10.2026

  • 23 НЯМА ЛИ КОЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    ДА СЛОЖИ КРАЙ НА МЪКИТЕ НА ТУЙ НЯЩО

    17:24 19.10.2026

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