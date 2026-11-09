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Руски атаки повредиха театри в Запорожие и раниха дете в Харков
  Тема: Украйна

Руски атаки повредиха театри в Запорожие и раниха дете в Харков

9 Ноември, 2026 15:48 621 8

  • харков-
  • запорожие-
  • руски атаки-
  • дронове-
  • театър

При удара по Харков са пострадали трима души, а дете на две години е в реанимация. В Запорожие са повредени културни пространства, но театрите обявиха, че ще продължат работа

Руски атаки повредиха театри в Запорожие и раниха дете в Харков - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски дрон е нанесъл удар по многоетажен жилищен блок в Киевския район на Харков, при който са пострадали трима души. Дете на две години е настанено в реанимация, а още две жени са потърсили медицинска помощ, съобщи „Украинската правда“, позовавайки се на началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов и кмета на града Игор Терехов.

„Двегодишно момче е ранено. В момента е в реанимация. Лекарите му оказват цялата необходима помощ“, е заявил Синегубов. В текста на „Украинската правда“ има разминаване относно пола на детето — в първия абзац то е посочено като момиче, а в цитата е описано като момче. Потвърденото в публикацията е, че става дума за двегодишно дете, което е в реанимация.

По данни, цитирани от украинската медия, при удара са повредени пет автомобила и остъкляването на магазин. Специализирани екипи отстраняват последиците от атаката. Случаят е част от поредица руски удари в Харковска област, при които късно вечерта на 8 ноември и сутринта на 9 ноември са пострадали общо девет души, сред които непълнолетни.

Повредени са два театъра в Запорожие

На 7 ноември руска атака срещу остров Хортица в Запорожие е засегнала сградата на общинския театър „Дом на актьора“ и помещенията на театър Vie, съобщи „Украинската правда“.

Взривната вълна е изпочупила прозорците в малката зала на театър-лаборатория Vie и в няколко технически помещения на „Дом на актьора“. Отломки са повредили външната част на Vie, включително стените и покрива.

Щетите не са довели до прекратяване на театралната дейност. Театралната платформа „Дом на актьора“ е заявила, че планираните премиери ще се състоят, а анонсът за коледния концерт ще бъде публикуван през следващата седмица.

„Дом на актьора“ е създаден през 2023 г. като част от реформата на общинските театри в Запорожие. Платформата обединява театър-лаборатория Vie, Запорожкия театър на танца, джазовия оркестър City Big Band и независими артистични колективи.

Източници: life.pravda.com.ua, pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрБр

    16 0 Отговор
    Дежурното дете пак са го млатили.

    15:50 09.11.2026

  • 2 Никой не ви вярва вече

    12 0 Отговор
    на пропагандата и на смешните укроизточници.

    15:59 09.11.2026

  • 3 НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ВЪВ Гъ.....

    12 0 Отговор
    ГАНЬО КАЖИ КОЛКО БАНДЕРИ СА БИЛИ НАСТАНЕНИ ВЪВ ТЕАТРИТЕ И КОЛКО НАТЮФЦИ ????

    16:02 09.11.2026

  • 4 Пишаком

    10 0 Отговор
    Те са ги построили като искат ще ги удрят

    16:02 09.11.2026

  • 5 Ама

    9 0 Отговор
    Миленчо , пиши и за хотела в Кременчуг , където са дали фира към стотина натовчета ...

    16:12 09.11.2026

  • 6 м даааа

    7 0 Отговор
    пак ли няма бременни и старци сред ранените,как така?

    Коментиран от #8

    16:13 09.11.2026

  • 7 Абеее

    5 0 Отговор
    Кой се интересува в усръйнъ от театри. ???!
    пишете как в цирка и клоуна.......

    16:46 09.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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