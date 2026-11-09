Руски атаки повредиха театри в Запорожие и раниха дете в Харков

Руски дрон е нанесъл удар по многоетажен жилищен блок в Киевския район на Харков, при който са пострадали трима души. Дете на две години е настанено в реанимация, а още две жени са потърсили медицинска помощ, съобщи „Украинската правда“, позовавайки се на началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов и кмета на града Игор Терехов.

„Двегодишно момче е ранено. В момента е в реанимация. Лекарите му оказват цялата необходима помощ“, е заявил Синегубов. В текста на „Украинската правда“ има разминаване относно пола на детето — в първия абзац то е посочено като момиче, а в цитата е описано като момче. Потвърденото в публикацията е, че става дума за двегодишно дете, което е в реанимация.

По данни, цитирани от украинската медия, при удара са повредени пет автомобила и остъкляването на магазин. Специализирани екипи отстраняват последиците от атаката. Случаят е част от поредица руски удари в Харковска област, при които късно вечерта на 8 ноември и сутринта на 9 ноември са пострадали общо девет души, сред които непълнолетни.

Повредени са два театъра в Запорожие

На 7 ноември руска атака срещу остров Хортица в Запорожие е засегнала сградата на общинския театър „Дом на актьора“ и помещенията на театър Vie, съобщи „Украинската правда“.

Взривната вълна е изпочупила прозорците в малката зала на театър-лаборатория Vie и в няколко технически помещения на „Дом на актьора“. Отломки са повредили външната част на Vie, включително стените и покрива.

Щетите не са довели до прекратяване на театралната дейност. Театралната платформа „Дом на актьора“ е заявила, че планираните премиери ще се състоят, а анонсът за коледния концерт ще бъде публикуван през следващата седмица.

„Дом на актьора“ е създаден през 2023 г. като част от реформата на общинските театри в Запорожие. Платформата обединява театър-лаборатория Vie, Запорожкия театър на танца, джазовия оркестър City Big Band и независими артистични колективи.

Източници: life.pravda.com.ua, pravda.com.ua