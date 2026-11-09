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Жозе Моуриньо бе избран за треньор №1 в Ла Лига за октомври

Жозе Моуриньо бе избран за треньор №1 в Ла Лига за октомври

9 Ноември, 2026 15:56 458 0

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Наставникът на Реал Мадрид изпревари Пелегрино Матарацо и Диего Симеоне

Жозе Моуриньо бе избран за треньор №1 в Ла Лига за октомври - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо получи отличието за най-добър треньор в Ла Лига за месец октомври, след като изведе Реал Мадрид до серия от впечатляващи резултати. Под негово ръководство „кралският клуб“ спечели всички свои двубои през периода и демонстрира отлична форма.

В първенството мадридчани записаха три последователни успеха – над Виляреал с 1:0, Севиля с 4:1 и Барселона с 2:1. Представянето на отбора убеди гласуващите да предпочетат португалския специалист пред останалите номинирани.

Моуриньо изпревари Пелегрино Матарацо от Реал Сосиедад и наставника на Атлетико Мадрид Диего Симеоне.

Това е първото отличие за португалеца в категорията „Треньор на месеца“ през настоящия сезон.


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