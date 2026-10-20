Рекорден срив за Тръмп: одобрението му падна до 31% преди междинните избори в САЩ

Одобрението за президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спаднало до 31% — най-ниското равнище в двата му мандата, показва проучване на Reuters/Ipsos. Делът на американците, които не одобряват работата му, е 66%. Резултатът е с един процентен пункт по-нисък спрямо предходното изследване отпреди две седмици.
Анкетата показва и сериозна преднина на демократите преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Сред регистрираните избиратели 47% заявяват, че биха гласували за демократически кандидат, а 35% — за републиканец. Разликата от 12 пункта е най-голямата за демократите в рамките на настоящия изборен цикъл. При предишното проучване преднината им е била седем пункта — 44% срещу 37%.
Националният вот за предпочитана партия, известен като „общ вот за Конгреса“, не предсказва сам по себе си разпределението на местата в Камарата на представителите и Сената. То зависи от резултатите в отделните щати и избирателни райони. Въпреки това данните са важен индикатор за нагласите на избирателите преди вота.
Икономиката остава слабата точка
Високите цени на бензина и тревогите за разходите на домакинствата са сред факторите, които натежават върху оценката за президента. 68% от анкетираните не одобряват начина, по който Тръмп управлява икономиката. Сред републиканците този дял достига 37%.
Когато са попитани коя партия би се справила по-добре с икономиката, 40% посочват демократите, а 33% — републиканците. При жените преднината на демократите в предпочитанията за Конгреса е още по-голяма: 50% заявяват подкрепа за демократически кандидат срещу 32% за републикански.
Самият Тръмп призна в края на септември, че е свършил „много лоша работа“ с обясняването на икономическите си резултати. Президентът обаче продължава да представя цените на енергията и икономиката като централни теми в предизборните си послания.
Извадката включва 1679 пълнолетни американци
Проучването е проведено онлайн сред 1679 пълнолетни американци, от които 1279 са регистрирани избиратели. Границата на грешка е два процентни пункта за всички анкетирани и три пункта за регистрираните избиратели.
За републиканците загубата на контрол върху едната или двете камари на Конгреса би усложнила прокарването на политиките на Тръмп през последните две години от мандата му. Демократите от своя страна получават възможност да превърнат недоволството от икономиката и високите цени в основна тема на кампанията до изборния ден.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Гост
Не мое го барнат! Пък и да не му стигат процентите, братушките ще обърнат резултата веднага..., няма да е за сефте!
Коментиран от #17
09:41 20.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 С 2 думи
09:41 20.10.2026
7 Само да попитам
До коментар #1 от "Пич":И как ще го направи ?
Коментиран от #13, #14
09:42 20.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тъмп
Коментиран от #12, #46
09:42 20.10.2026
10 Маруувите
09:42 20.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хичо гроздьов
До коментар #9 от "Тъмп":Много малко време трябваше на националните медии да разкрият кой организира протестите в Европа. Русия разбира се. Пълна мобилизация по студията, домъкнали някакви нови звезди, които със сигурност знаят, че е Русия. Утре може да се очаква Хри.Гро. да оформи окончателното заключение. Флагманът BТB,рупор на англопропагандата, още вчера изрови некъв чичка който цял ден ходил с вандалите и естествено слушал указания на руски
Коментиран от #44
09:44 20.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА
09:46 20.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ако
Ако задържи Сената ще се измъкне.
09:48 20.10.2026
19 бай Доналд
09:48 20.10.2026
20 кгбгру
09:50 20.10.2026
21 Дон Корлеоне
09:51 20.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Обаче
09:51 20.10.2026
24 От САЩ напоследък
09:53 20.10.2026
25 Хаирлия да е
Коментиран от #29
09:53 20.10.2026
26 Мдааа
Мдаа ...
Коментиран от #30
09:53 20.10.2026
27 Виж ти
До коментар #11 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":Руската пропаганда твърди, че САЩ нареждат властта в Киев, пък то било обратното.
09:55 20.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Виктор Орбан
До коментар #25 от "Хаирлия да е":Знам.
09:56 20.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 глупусти
09:59 20.10.2026
32 Смех с ватенки
Коментиран от #33
09:59 20.10.2026
33 Ха хи хо
До коментар #32 от "Смех с ватенки":Спря им тока
10:00 20.10.2026
34 смех
10:00 20.10.2026
35 ИННА
Заедно с Ванс, Уитков, Къшнър, Хегсет, Бесент, Рубио и другите.
Коментиран от #48
10:01 20.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Анонимен
10:04 20.10.2026
39 Вонята
10:05 20.10.2026
40 Сър Джон
10:06 20.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Всеки
10:11 20.10.2026
43 Румен
10:16 20.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 хаха
10:20 20.10.2026
46 Хахахаха
До коментар #9 от "Тъмп":Нашите медии са платени от русия. Така че нищо няма да получат от демократите.
10:21 20.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Нана
До коментар #35 от "ИННА":Затова и Мъск отиде да си гледа основно Теслите и другите планети . Да си ги гледа и приготвя лазерите срещу хвърчащи обекти . Кораби в морето са стара дейност още от пиратите и световните войни ,но когато започнат да падат отломки от сателити ,ракети ,самолети и дронове ще стане интересно как ще ги разследват . Никак най-вероятно.
10:23 20.10.2026
49 Прогноза
10:38 20.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.