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Рекорден срив за Тръмп: одобрението му падна до 31% преди междинните избори в САЩ

Рекорден срив за Тръмп: одобрението му падна до 31% преди междинните избори в САЩ

20 Октомври, 2026 09:38 1 187 50

  • доналд тръмп-
  • междинни избори-
  • американски конгрес-
  • рейтинги-
  • републиканци

Демократите водят с 12 пункта пред републиканците в предпочитанията за изборите за Конгрес на 3 ноември

Рекорден срив за Тръмп: одобрението му падна до 31% преди междинните избори в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Одобрението за президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спаднало до 31% — най-ниското равнище в двата му мандата, показва проучване на Reuters/Ipsos. Делът на американците, които не одобряват работата му, е 66%. Резултатът е с един процентен пункт по-нисък спрямо предходното изследване отпреди две седмици.

Анкетата показва и сериозна преднина на демократите преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Сред регистрираните избиратели 47% заявяват, че биха гласували за демократически кандидат, а 35% — за републиканец. Разликата от 12 пункта е най-голямата за демократите в рамките на настоящия изборен цикъл. При предишното проучване преднината им е била седем пункта — 44% срещу 37%.

Националният вот за предпочитана партия, известен като „общ вот за Конгреса“, не предсказва сам по себе си разпределението на местата в Камарата на представителите и Сената. То зависи от резултатите в отделните щати и избирателни райони. Въпреки това данните са важен индикатор за нагласите на избирателите преди вота.

Икономиката остава слабата точка

Високите цени на бензина и тревогите за разходите на домакинствата са сред факторите, които натежават върху оценката за президента. 68% от анкетираните не одобряват начина, по който Тръмп управлява икономиката. Сред републиканците този дял достига 37%.

Когато са попитани коя партия би се справила по-добре с икономиката, 40% посочват демократите, а 33% — републиканците. При жените преднината на демократите в предпочитанията за Конгреса е още по-голяма: 50% заявяват подкрепа за демократически кандидат срещу 32% за републикански.

Самият Тръмп призна в края на септември, че е свършил „много лоша работа“ с обясняването на икономическите си резултати. Президентът обаче продължава да представя цените на енергията и икономиката като централни теми в предизборните си послания.

Извадката включва 1679 пълнолетни американци

Проучването е проведено онлайн сред 1679 пълнолетни американци, от които 1279 са регистрирани избиратели. Границата на грешка е два процентни пункта за всички анкетирани и три пункта за регистрираните избиратели.

За републиканците загубата на контрол върху едната или двете камари на Конгреса би усложнила прокарването на политиките на Тръмп през последните две години от мандата му. Демократите от своя страна получават възможност да превърнат недоволството от икономиката и високите цени в основна тема на кампанията до изборния ден.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    16 19 Отговор
    Дреме му! Нали нарита Зе и ЕС бандата, ко!
    Не мое го барнат! Пък и да не му стигат процентите, братушките ще обърнат резултата веднага..., няма да е за сефте!

    Коментиран от #17

    09:41 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 С 2 думи

    17 7 Отговор
    Тръмпака и свитата му отдавна трябваше да ги разкарат тъпите хамериканци

    09:41 20.10.2026

  • 7 Само да попитам

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    И как ще го направи ?

    Коментиран от #13, #14

    09:42 20.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тъмп

    14 13 Отговор
    И настана дива радост по "медиите" Сваляме Тръмп и демократите ще ни отпушат парите за НПО пропагандата.

    Коментиран от #12, #46

    09:42 20.10.2026

  • 10 Маруувите

    8 8 Отговор
    свободни съчинения.

    09:42 20.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хичо гроздьов

    17 9 Отговор

    До коментар #9 от "Тъмп":

    Много малко време трябваше на националните медии да разкрият кой организира протестите в Европа. Русия разбира се. Пълна мобилизация по студията, домъкнали някакви нови звезди, които със сигурност знаят, че е Русия. Утре може да се очаква Хри.Гро. да оформи окончателното заключение. Флагманът BТB,рупор на англопропагандата, още вчера изрови некъв чичка който цял ден ходил с вандалите и естествено слушал указания на руски

    Коментиран от #44

    09:44 20.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 КОЙ ДА ПРЕДПОЛАГА

    14 8 Отговор
    Русия 17000 дни превзема Мала Токмачка.

    09:46 20.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ако

    10 4 Отговор
    не спечели Сената шъ го маризят. Нищо чудно и на съд да го предадат догодина.
    Ако задържи Сената ще се измъкне.

    09:48 20.10.2026

  • 19 бай Доналд

    11 4 Отговор
    Сега като дойде 1 танкер с дизел и ще цъфнат и вържат :) плюс раздава чекове на гласувалите за него :)

    09:48 20.10.2026

  • 20 кгбгру

    11 5 Отговор
    Язък!!! Една торба рупли потрошихме за краснов, а той заминава у киреча.....ццццццц.

    09:50 20.10.2026

  • 21 Дон Корлеоне

    8 3 Отговор
    Хаяско даде ли нафтата?

    09:51 20.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Обаче

    5 6 Отговор
    обмисля забрана за износ на горива. Няма да е красиво за германите

    09:51 20.10.2026

  • 24 От САЩ напоследък

    4 3 Отговор
    добри новини не идват. Висок рейтинг - зле, нисък рейтинг - още по - зле.

    09:53 20.10.2026

  • 25 Хаирлия да е

    8 5 Отговор
    Сега като се хвана с Русия съвсем ще цъфне и върже

    Коментиран от #29

    09:53 20.10.2026

  • 26 Мдааа

    7 6 Отговор
    Зеленски ще свали Тръмп,а на путлера ще му прави опелото.
    Мдаа ...

    Коментиран от #30

    09:53 20.10.2026

  • 27 Виж ти

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    Руската пропаганда твърди, че САЩ нареждат властта в Киев, пък то било обратното.

    09:55 20.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Виктор Орбан

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хаирлия да е":

    Знам.

    09:56 20.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 глупусти

    7 0 Отговор
    МАГА направи Америка отново велика бре. Скоро сичките американци ще са милионери.

    09:59 20.10.2026

  • 32 Смех с ватенки

    7 3 Отговор
    Абе ботокса налични едно време изпрати танкер с петрол за Куба?Та мисълта ми е дали кубинците цъфнаха?😅

    Коментиран от #33

    09:59 20.10.2026

  • 33 Ха хи хо

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Смех с ватенки":

    Спря им тока

    10:00 20.10.2026

  • 34 смех

    8 0 Отговор
    Русия купува дизел от Южна Корея. Щяла да изнася дизел за Америка.

    10:00 20.10.2026

  • 35 ИННА

    11 1 Отговор
    Идва Видов ден и Тръмп и котилото му ще бъдат съдени.

    Заедно с Ванс, Уитков, Къшнър, Хегсет, Бесент, Рубио и другите.

    Коментиран от #48

    10:01 20.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Анонимен

    10 1 Отговор
    ТРЪМП ВЕЧЕ СЕ СЪЮЗИ ОТКРИТО С УБИЕЦЪТ ПУТИН ИМПИЙЧМЪНТ ЗА ТОЗИ

    10:04 20.10.2026

  • 39 Вонята

    6 0 Отговор
    след тая торба ще остане още известно време.

    10:05 20.10.2026

  • 40 Сър Джон

    6 2 Отговор
    Време е Русият откачалка путински Тръмп да се сваля от власт, за да може САЩ да влезнат отново в релси и да стегнат икономически целият свят, този определено е кукла на путя, а за таваришите - там трябва радикално мачкане, иначе Европа трябва да влиза във война, връщайте Камала Харис за да си оправите държавата,

    10:06 20.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Всеки

    0 9 Отговор
    Американец с акъл предпочита Тръмп , дано спечели , че с ония САЩ ще заприличат на гейевропа .

    10:11 20.10.2026

  • 43 Румен

    2 2 Отговор
    купуването и продаването - дрън -дрън . В Америка този и купува ,продава и ограбва хората и борсите чрез войни и смърт . Само за спирането на войната в Украйна за един месец и трябваше да им стане ясно всичко за лъжите на Императора ,но щом им харесва нацисткото " Американците Велика Нация " на този империалист ,то нека си го избират пак. Намразиха ги по цял свят и за последната подлост с нафтата купувана от хора за които си лобирал и настоявал да им се ограничат продажбите. Всички да спрат , а той да купува евтино по принуда и да го продава на трети скъпо като Американски. този просто си плаща за изборите на Путин с тази нафта ,знаейки добре ,че тя няма да стигне за никого в Америка. Да излезеш и кажеш колко плащаш за глас си е много демократично ,няма що . Търговия до затвора или поредния опит срещу съществуването му след падането. Кой му няма зъб на тоя ? Май само Руснаците с които заформиха цирка за съсипване на Европа ,Латинска Америка ,Азия ,Канада, Полюсите и островите. За сега само Япония и Австралия не са пострадали от сделките на тези двамата.

    10:16 20.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 хаха

    1 1 Отговор
    Към коя дата е правено това проучване? Защото от събота насам в Х поне има огромно обръщане към Тръмп. Не друго, ама левите във Франция с техните зулуми дадоха сериозен довод на десните- "Гласувайте за леви и очаквайте същото в САЩ". Нюсъм и той се леко о...а. Избухнаха пожари пак и се оказа, че резервоарите за вода изненадващо не били пълни и няма с какво да се гаси отново... Зеленски и той леко пресоли манджата с атаките към рафинерии въпреки предупреждението да спре. В момента куп леви/демократи се обръщат пак към Тръмп и републиканците. Не искат Антифа да им изгори бизнесите в опит да прави "френска соц революция".

    10:20 20.10.2026

  • 46 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тъмп":

    Нашите медии са платени от русия. Така че нищо няма да получат от демократите.

    10:21 20.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Нана

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "ИННА":

    Затова и Мъск отиде да си гледа основно Теслите и другите планети . Да си ги гледа и приготвя лазерите срещу хвърчащи обекти . Кораби в морето са стара дейност още от пиратите и световните войни ,но когато започнат да падат отломки от сателити ,ракети ,самолети и дронове ще стане интересно как ще ги разследват . Никак най-вероятно.

    10:23 20.10.2026

  • 49 Прогноза

    1 2 Отговор
    Дончо е почти сигурен пътник, а с него и всички надежди на бункерния фюрер за победа срещу Украйна се изпаряват.

    10:38 20.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.