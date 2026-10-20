Рекорден срив за Тръмп: одобрението му падна до 31% преди междинните избори в САЩ

Одобрението за президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спаднало до 31% — най-ниското равнище в двата му мандата, показва проучване на Reuters/Ipsos. Делът на американците, които не одобряват работата му, е 66%. Резултатът е с един процентен пункт по-нисък спрямо предходното изследване отпреди две седмици.

Анкетата показва и сериозна преднина на демократите преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември. Сред регистрираните избиратели 47% заявяват, че биха гласували за демократически кандидат, а 35% — за републиканец. Разликата от 12 пункта е най-голямата за демократите в рамките на настоящия изборен цикъл. При предишното проучване преднината им е била седем пункта — 44% срещу 37%.

Националният вот за предпочитана партия, известен като „общ вот за Конгреса“, не предсказва сам по себе си разпределението на местата в Камарата на представителите и Сената. То зависи от резултатите в отделните щати и избирателни райони. Въпреки това данните са важен индикатор за нагласите на избирателите преди вота.

Икономиката остава слабата точка

Високите цени на бензина и тревогите за разходите на домакинствата са сред факторите, които натежават върху оценката за президента. 68% от анкетираните не одобряват начина, по който Тръмп управлява икономиката. Сред републиканците този дял достига 37%.

Когато са попитани коя партия би се справила по-добре с икономиката, 40% посочват демократите, а 33% — републиканците. При жените преднината на демократите в предпочитанията за Конгреса е още по-голяма: 50% заявяват подкрепа за демократически кандидат срещу 32% за републикански.

Самият Тръмп призна в края на септември, че е свършил „много лоша работа“ с обясняването на икономическите си резултати. Президентът обаче продължава да представя цените на енергията и икономиката като централни теми в предизборните си послания.

Извадката включва 1679 пълнолетни американци

Проучването е проведено онлайн сред 1679 пълнолетни американци, от които 1279 са регистрирани избиратели. Границата на грешка е два процентни пункта за всички анкетирани и три пункта за регистрираните избиратели.

За републиканците загубата на контрол върху едната или двете камари на Конгреса би усложнила прокарването на политиките на Тръмп през последните две години от мандата му. Демократите от своя страна получават възможност да превърнат недоволството от икономиката и високите цени в основна тема на кампанията до изборния ден.