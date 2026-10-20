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Костадин Костадинов: Ще бъдем на втори тур на изборите за президент

Костадин Костадинов: Ще бъдем на втори тур на изборите за президент

20 Октомври, 2026 08:51 1 246 121

  • костадин костадинов-
  • петър волгин-
  • избори-
  • президент

Петър Волгин заяви, че Европа е на крачка от реална война

Костадин Костадинов: Ще бъдем на втори тур на изборите за президент - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Палежите и сблъсъците във Франция не се случват за първи път. Такива конфликти, напомнящи гражданска война, стават от десетилетия, като са все по-ожесточени. Това каза кандидатът за президент на „Възраждане” Костадин Костадинов в ефира на „Здравей, България”.

Той посочи, че една от причините за протестите във Франция сега е социална – „това са основно хора, които са силно маргинализирани, безработни, бедни, част от тях не искат да работят, а това събужда недоволството сред останалите работещи и не толкова богати французи”. По думите му втората причина са „етнически и религиозни конфликти – сблъсък между „нови” и „стари” французи”. Също така отбеляза, че някои от „новите” французи са второ или трето поколение потомци на емигранти. Костадинов смята, че „или „новите” французи ще интегрират старите или обратното”.

Кандидатът за вицепрезидент на „Възраждане” Петър Волгин допълни, че няма нужда да има стимулиране на тези протести отвън, защото такива процеси са напълно естествени. Той отбеляза, че недоволството е започнало с учениците, към тях са се включили студентите, а след това и синдикатите. Волгин каза, че всичко това е напълно нормално. „А също така избухна и огромният мигрантски проблем избухна”, допълни той.

Волгин отбеляза, че такива протести има още в Италия, Белгия и други европейски държави. „Това не е краят на Европа, а краят на този Европейски съюз, който от десетилетия работи по неолиберален модел”, заяви той. По думите му европейските лидери „доказаха, че са неспособни да направят някаква промяна”. Волгин каза още, че „изходът е - други сили трябва да дойдат в Европа и в отделните държави", а новите лица ще "излязат от неолибералното клише и ще предложат новите решения”.

Костадинов смята, че България трябва да си направи нужните заключения от случващото се в Европа, „защото ние сме в началото на този процес”. Той заяви, че към момента има 160 хиляди легално пребиваващи чужди работници у нас, които предприемат стъпки да доведат тук своите семейства. Затова смята, че страната ни трябва да ограничи притока на чужди работници. По думите му в България има голям резерв от хора, които могат да излязат на пазара на труда, а също така наши сънародници от чужбина могат да бъдат привлечени да се върнат тук и да работят. Костадинов отчете, че хората трябва да получават по-добри заплати, като така, по думите му, ще се увеличи и качествената работна ръка.

Еврозоната и инфлацията

На въпроса дали би върнал лева Костадинов отговори с „разбира се”. Той смята, че заради влизането в еврозоната, инфлацията се е увеличила, а неселението е обедняло.

Бюджет 2027

Костадинов отбеляза, че бюджетът на страната за следващата година се намира за одобрение в Брюксел, което според него означава, че не разполагаме с наши пари. Той каза, че парламентът не може да променя държавната план-сметка, след като тя вече е одобрена от Европейската централна банка.

Атаките в Черно море

Костадинов заяви, че България вече е страна във войната между Русия и Украйна и не бива да се изненадваме, че кораби в изключителната икономическа зона на страната ни са обект на нападение. По думите му трябва да обявим "активен неутралитет" - т.е. да не подкрепяме нито Украйна, нито Русия.

Той беше категоричен, че страната ни не трябва да изнася оръжие за Украйна.

По отношение на варианта за капитулация на Украйна Костадинов каза, че Русия никога не е поставяла такова условие. Волгин от своя страна отбеляза, че Москва иска от Киев „да престане да бъде проект антиРусия, който представлява през последните 30 години”.

Волгин беше категоричен, че „оттук до реалните бойни действия, в които е включена цяла Европа, има една крачка”.

Предизборната кампания

Костадинов каза, че по време на срещите на открито, които са направили в страната, „основната маса от хора, които идват да разговарят с нас са бивши избиратели на „Прогресивна България”, които изразяват своето разочарование”.

„Искаме подкрепа от всички свободни избори, които искат мир и спокойствие”, заяви кандидатът за президент.

Костадинов беше категоричен, че той и Петър Волгин ще бъдат на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 провинциалист

    31 11 Отговор
    Може да им се получи, копейките се множат - вече и джей ди ванс е в отбора.

    08:53 20.10.2026

  • 4 хгхйб

    47 29 Отговор
    Успех , най нормалните кандидати

    Коментиран от #14

    08:53 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Трол

    5 48 Отговор
    Няма да има балотаж, г-н Иван Христанов печели убедително на първия тур.

    Коментиран от #8, #28

    08:54 20.10.2026

  • 7 гого

    19 35 Отговор
    за боклука сте

    Коментиран от #13

    08:55 20.10.2026

  • 8 Абу Будалиб

    25 7 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Хуморист!

    08:56 20.10.2026

  • 9 Боруна Лом

    31 13 Отговор
    УСПЕХ НА ВАС! САМО ДА НЕ СЕ ИЗМЕТНЕТА КАТО ПБ

    Коментиран от #33

    08:57 20.10.2026

  • 10 ШЕФА

    34 34 Отговор
    Всяка дума която казват Костадинов и Волгин е 100 % истина .

    Коментиран от #16

    08:58 20.10.2026

  • 11 Евроатлантик

    10 29 Отговор
    Сглобкаджии от всички страни- съединявайте се! Нека отново и пак заедно- ПП, ДБ + ГЕРБ, ДПС, да гласуваме за Гюров! Заедно, както на балотажа за кмет на София, заедно претакахме Конституцията, дадохме всичко на Украйна, изгонихме руснаците, вкарахме еврото.... и прочие добри дела! Всички сглобкаджии заедно срещу новото управление на Радев!!!

    Коментиран от #20, #25

    08:59 20.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ТИР

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "гого":

    Уточни и се аргументирай,,,

    Коментиран от #19

    09:03 20.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 гого

    18 15 Отговор

    До коментар #10 от "ШЕФА":

    руски лайки

    09:06 20.10.2026

  • 17 Ахъм

    10 19 Отговор
    Това е руската цел, тези двамата с Йотова на балотаж. След което Йотова си гарантира поста.

    09:06 20.10.2026

  • 18 Кой прави пачки от помилване?

    21 3 Отговор
    След „Петричкия Ескобар“ - нов случай за помилван от тамплиерката Йотова наркодилър. Този път името е Динко Господинов, известен като Динко Лудия.

    Съдебната му история показва защо случаят изисква сериозни отговори:
    -2012 г. – получава 4 години затвор при строг режим и 10 000 лв. глоба за държане на метамфетамин с цел разпространение в големи размери, при опасен рецидив.
    -2017 г. – осъден е за причиняване по непредпазливост на смъртта на жена при катастрофа.
    -2020 г. – осъден е за участие в организирана престъпна група за наркотици и други престъпления. Наложеното общо наказание е 2 години и 6 месеца затвор и 3000 лв. глоба.
    -Февруари 2021 г. – изпълнението на наказанието му е прекъснато заради тежко заболяване.
    -Август 2021 г. – докато наказанието е прекъснато, отново е задържан и обвинен за държане на наркотици с цел разпространение при опасен рецидив.
    -Февруари 2022 г. – по новото дело получава още 1 година и 10 месеца затвор при строг режим.

    Коментиран от #24, #37

    09:06 20.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хм...

    14 6 Отговор

    До коментар #11 от "Евроатлантик":

    Коя държава от орбитата на расия просперира? Защо тъгуваш за изгонени руснаци?

    09:08 20.10.2026

  • 21 Костадинов с остави Франция

    8 7 Отговор
    на французите (както той самия иска), а да говори за България (ама не за Русия).
    И как по-точно ще промени трудовото законодателство от президентството?
    Да беше видял малко и статистиката, а не да приказва все едно е в кафенето под блока.
    В БГ-то от 3.8 милиона между 15-64 действително се водят че не работят към 1 милион. Огромната част са учещи, домакини, реститути и най-вече бачкащи на черно…
    Тия дето не влизат в горните бройки са между 10 и 50 хиляди, основно малцинства, по селата и т.н.
    Истината е че в БГ точно сега не работят тези които не искат или нямат поне елементарно образование.. това обаче ще се промени бързичко като гледам Крадев как е тръгнал

    Коментиран от #63

    09:08 20.10.2026

  • 22 Айде бе

    22 11 Отговор
    Е как ще вярвам на президент с име Волгин да пази България? Как?

    Коментиран от #64

    09:09 20.10.2026

  • 23 рашо дамаджанов

    7 13 Отговор
    А дано гюро кюмуро да отива под леда

    09:10 20.10.2026

  • 24 Хех

    16 1 Отговор

    До коментар #18 от "Кой прави пачки от помилване?":

    Не я съди строго. Женицата сие е мислела, че тряжва все пак да изкара нещо като вице, не е очаквала да става президент.

    09:11 20.10.2026

  • 25 Те зглобкаджиите са убийците на България

    12 4 Отговор

    До коментар #11 от "Евроатлантик":

    СДСчумата къде ги забрави мостов българоубиеца НДСВцаредворците ДпС разбира се къде без ДПС и ГЕРБ разбира сеПпдб отрочето нановите ите . Българоубийците.

    09:11 20.10.2026

  • 26 II тур в Сибир

    17 7 Отговор
    Двете путинофилчета ще бъдат на втори тур в Масква!

    09:13 20.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 И женамуитясъщата

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Какъв господинетоз бе.

    09:13 20.10.2026

  • 29 гоосе

    8 2 Отговор
    Да, като зрители :)

    09:17 20.10.2026

  • 30 Да и да

    7 16 Отговор
    Костадинов ще е президент

    Коментиран от #43, #79

    09:17 20.10.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    1 15 Отговор
    Ще съм раздвоен на балотажа между Коцето и Йотова . Ще хвърлям ези -тура.

    09:17 20.10.2026

  • 32 Българин

    10 5 Отговор
    Марш от Родината ми !

    09:19 20.10.2026

  • 33 Ти нали разбираш че

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    Възможностите за каквато и да е промяна по честен начин са малки. Натрупали са се толкова злини че не знам как ще се оправим.

    09:19 20.10.2026

  • 34 Ирония

    9 8 Отговор
    Този самонадеен агресивен крясльо може само да мечтае. Откакто се появи ПБ и Румен Радев на политическата сцена, партията на Костя Копейкин се спихна като спукан балон!!

    Коментиран от #42

    09:20 20.10.2026

  • 35 Няма време за губене

    8 10 Отговор
    Време е за Възраждане !!!

    09:20 20.10.2026

  • 36 Точен

    8 10 Отговор
    Познавам Костадин от 2000-та година и не вярвам на нито дума от лъжите и клеветите срещу него. Най-ерудираният от всички кандидати, не заради докторската степен по история, а заради познанията си, с които спечели трудния конкурс за директор на Историческия музей в Добрич. Той е най-добрият познавач на средновековната и новата история на Добруджа.

    Коментиран от #45, #47, #77, #83

    09:20 20.10.2026

  • 37 РЕАЛИСТ

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Кой прави пачки от помилване?":

    Стига с тези простотии. Банален стана вече. Една работа има вицепрезидента в България. Сутрин , като си пие кафето , да попита" Добре ли е президентът?" Ако е добре щрака с пръсти и може да подпише някое помилване на осъден, което му сложат на бюрото. И това , ако не прави , защо е там. Такава Комбинация сте си избрали.

    Коментиран от #41

    09:22 20.10.2026

  • 38 Румен Радев

    5 7 Отговор
    Мечтите са безплатни

    09:23 20.10.2026

  • 39 Напред и Нагоре!

    6 6 Отговор
    Единствените които не се крият от дебати , другите треперят от страх.

    09:23 20.10.2026

  • 40 Ай майкуууу

    8 6 Отговор
    Копейка и Чебурашкин.😂😂😂😂😂😂😂

    09:23 20.10.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":

    Конституция.

    09:23 20.10.2026

  • 42 Верно си

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ирония":

    Ирония.

    09:23 20.10.2026

  • 43 Сериозно ли бре?!

    7 9 Отговор

    До коментар #30 от "Да и да":

    Костадинов става само за чобанин на полето да вряка на овците. Нито дипломатичност има, нито емоционална уравновесеност, хахаха. Той е един вандал с партията си, който искаше да подпали Дома на Европа в София — сградата на Представителството на Европейската комисия и Европейския парламент!!! Жалък бандит!!! Колко мозък трябва да шмаш, за да вършиш такива идиотщини?!

    09:24 20.10.2026

  • 44 Софиянец

    4 4 Отговор
    Гюрлата ще реве🔥

    09:24 20.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Охо

    8 5 Отговор

    До коментар #36 от "Точен":

    Всички го познаваме. Банален мошеник.

    09:25 20.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Инж1

    9 6 Отговор
    "Европа е на крачка от реална война"??? Да, защото путлерастката хунта ще запали нова война, както СССР запапли ВСВ!!! Deja vu!?!?!?!

    Коментиран от #52

    09:27 20.10.2026

  • 51 Позор!

    6 8 Отговор
    Какво стана с делото срещу шестимата души от партията на русофила Костадин Костадинов, които бяха обвинени за действия като хвърляне на запалителни предмети, чупене на прозорец и хвърляне на боя? Този подстрекател на вандализъм и противозаконни действия не е достоен за депотат, камо ли за президент! Това е позор!

    Коментиран от #84

    09:28 20.10.2026

  • 52 пффф

    3 4 Отговор

    До коментар #50 от "Инж1":

    И тука ли дългата ръка на Путин , вие сте за лечение вече :)

    09:28 20.10.2026

  • 53 нннн

    7 7 Отговор
    И аз смятам, че Гюро няма да стигне до балотаж. Има няколко по- читави кандидата.
    Хора, гласувайте!

    09:29 20.10.2026

  • 54 Мунчовци със Шлемофони

    7 6 Отговор
    Костя Копейкин какво стана с фондацията”Копейкин”, защо я закри - нямаше полезни национални идиоти, които да я спонсорират ли или петата колона ти скръцна със зъби?

    09:29 20.10.2026

  • 55 Ммм

    6 7 Отговор
    Мога да разбера разочарованието на много хора от ЕС, ама че толкова много народ иска да заживее в "руский мир", не мога да си го обясня.

    09:30 20.10.2026

  • 56 Костадинчооо,

    7 5 Отговор
    Да претендираш да бъдеш президент на България изисква не само политически амбиции и гръмки речи, а и дипломатичност, самообладание, държавническо мислене и уважение към хората, които не споделят възгледите ти!!

    09:31 20.10.2026

  • 57 Крясльото Костадинов ли?

    7 4 Отговор
    Костадин Костадинов често залага на конфронтационния тон и острите нападки. Но президентската институция не е трибуна за партийни скандали, нито сцена, на която най-високо говорещият автоматично се превръща в най-убедителния политик.

    09:32 20.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Костя Копейката хаха

    4 4 Отговор
    България има нужда от държавник, който умее да владее думите си, а не от политик, който превръща всяко несъгласие в поредния сблъсък. Да бъдеш патриот не означава просто да говориш гръмко за България. Означава да защитаваш интересите ѝ с разум, достойнство и отговорност.

    Коментиран от #98

    09:32 20.10.2026

  • 60 Ко речи?

    1 2 Отговор
    Объркал си първата буква.

    09:32 20.10.2026

  • 61 Не става за президент този вандал

    4 3 Отговор
    Президентът трябва да вдъхва доверие и уважение — не само сред собствените си привърженици, а и сред хората, които мислят различно. Костадин Костадинов вдъхва отвращение!

    09:33 20.10.2026

  • 62 Любопитен

    8 5 Отговор
    Дори 50 000 гласа няма да вземете, долу тодор живков, долу социализма!!!

    09:33 20.10.2026

  • 63 Покрай сухото гори и суровото

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Костадинов с остави Франция":

    Това става в момента валят доноси които после ще бъдат оспорвани което от своя страна движи бизнеса и парите преминават от едни ръце в други още по лоши и те.....

    09:34 20.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Моето мнение

    3 4 Отговор
    Държавническото поведение не се измерва с децибелите на гласа, а с тежестта на думите, силата на аргументите и способността да обединяваш, вместо да разделяш.

    09:34 20.10.2026

  • 66 Истината

    2 3 Отговор
    България има нужда от държавници с разум, достойнство и дипломатичност, а не от политици, които бъркат агресивната реторика с лидерство и кресливостта с решителност.

    09:34 20.10.2026

  • 67 Радул

    2 3 Отговор
    Да управляваш държава не означава просто да говориш високо, а да мислиш далновидно, да носиш отговорност и да печелиш уважение дори на онези, които не са съгласни с теб.

    09:35 20.10.2026

  • 68 Костадинов няма качествата за президент

    3 3 Отговор
    Истинската сила на един лидер е в самообладанието му, а не в шума, който вдига.

    09:36 20.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Костадинов се е объркал нещо..

    6 3 Отговор
    Кресливостта не е лидерство, агресията не е сила, а популизмът не е държавничество!

    09:36 20.10.2026

  • 71 Костадинов е неадекватен

    5 4 Отговор
    Да се устремиш към президентския пост, докато превръщаш политиката в арена за крясъци, нападки и конфронтация, е амбиция без необходимата мярка за държавническа отговорност.

    09:37 20.10.2026

  • 72 Гюров

    1 3 Отговор
    Лошо ми е....

    09:37 20.10.2026

  • 73 Ти да видиш

    3 4 Отговор
    България не се нуждае от поредния политически трибун, който бърка високия тон с авторитет, обидите с аргументи и разделението с патриотизъм.

    09:37 20.10.2026

  • 74 Костадинов е празнодумец

    3 5 Отговор
    Президентът трябва да бъде символ на достойнство, самообладание и национално единство, а не мегафон на партийна агресия!

    09:38 20.10.2026

  • 75 Костадинов е популист

    2 5 Отговор
    Патриотизмът не се доказва с гръмки лозунги, размахване на пръст и търсене на врагове навсякъде. Доказва се с разум, почтеност, отговорност и реална работа в интерес на България.

    09:38 20.10.2026

  • 76 Костадинов е Плашило

    3 3 Отговор
    държавата не е лична сцена за политическо его, а отговорност към милиони граждани. И никой не става държавник само защото е решил да крещи по-силно от останалите!

    09:38 20.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 БОЦ - ко

    2 4 Отговор
    Тотална празна плява,
    Червени обещания раздава,
    Бала.мурниците във захлас,
    Му даряват своя глас 😭

    Коментиран от #105

    09:39 20.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Специалист

    3 4 Отговор
    Много ми харесаха интервютата им. Много вярно говорят първо интересите на България на родното производство на българите. Няма ги политическите клишета. За тях ще гласувам. Трябва да спазят обещаното

    Коментиран от #86, #103

    09:42 20.10.2026

  • 81 Истината

    3 3 Отговор
    Костадинов ще бъде новият президент на България! Той го заслужава най-много!

    Коментиран от #97

    09:42 20.10.2026

  • 82 Дапитам

    1 2 Отговор
    За този където гласува да няма таван на лекарствата в част ните бол ници ,него ли трябва да изберем?

    09:43 20.10.2026

  • 83 За това спор няма

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "Точен":

    Ако и да не го харесвам ама хич, безспорно е интелигентен и ерудиран.

    Проблемът е че с история не е успял да нахрани къщата и е постъпил на служба на чужда държава. Гладът е силен мотиватор…

    09:43 20.10.2026

  • 84 Знаеш ли какво стана

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Позор!":

    Един човек от битите почина.

    09:47 20.10.2026

  • 85 Наблюдател

    4 3 Отговор
    И под статията....само тролове на ПП/ ДБ

    Коментиран от #94

    09:48 20.10.2026

  • 86 гого

    0 3 Отговор

    До коментар #80 от "Специалист":

    далбоко спинкал

    09:48 20.10.2026

  • 87 Ще бъдеш,

    4 3 Отговор
    На 36и

    09:49 20.10.2026

  • 88 Абсурдистан

    5 5 Отговор
    На бас на 5 копейки, че няма да стигнат до втори тур. Да, много луди безродници има в жалната ни родина, но все още не са толква много. Все още!

    09:50 20.10.2026

  • 89 Копейкин!

    2 2 Отговор
    Втори тур ще видиш само в роднатс Максуда!

    09:52 20.10.2026

  • 90 Чума

    2 4 Отговор
    Лесно му е по студиата, защото най силното му оръжие срещу агресивните водещи е правдата, подплатена с пъргав ум и някакви познания! Обратното - виждате кандидати с по няколко дипломи, как се оплитат и стават неприятни с жакте си опити д окепзят мирна братска Русия! Йота сщо е с много ум и опит, но когато си помилвал наркопрестъпници, само може да се моли да не и задават такива въпроси и п скоро да мине датата на вотовете.

    09:54 20.10.2026

  • 91 Няма време за губене

    2 3 Отговор
    Време е за Възраждане !!!

    09:54 20.10.2026

  • 92 Ще бъдем ...

    2 3 Отговор
    Ще бъдете на кукуво лято на втори тур.

    09:55 20.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Разбирайте сами

    2 3 Отговор
    Костадинов е като гладна въшка.

    09:59 20.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Грешиш, приятелю!

    1 3 Отговор

    До коментар #81 от "Истината":

    „Заслужава най-много“ въз основа на какво — гръмки лозунги, конфронтация и популизъм? Президентът трябва да обединява нацията, а не да я разделя на лагери. Патриотизмът не се доказва с викове, а с разум, отговорност и реални резултати. България има нужда от държавник, не от поредния самопровъзгласил се спасител!

    10:02 20.10.2026

  • 98 Какъв патриот

    2 2 Отговор

    До коментар #59 от "Костя Копейката хаха":

    е Костадинов? Просто и ясно е национален предател като Волгин, които са подчинени на Путин и партията му, както Прогресивна България на Радев и некадърниците му.

    Коментиран от #108, #120

    10:02 20.10.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 9ти септември

    2 3 Отговор
    Няма да гласувам за възраждане

    10:03 20.10.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Интелигент

    1 3 Отговор

    До коментар #80 от "Специалист":

    Не е достатъчно да обещаваш, че ще защитаваш България — трябва да покажеш как ще го направиш и какви ще са последствията от решенията ти.
    Не гласувайте само заради хубавите думи. Изисквайте доказателства, проверявайте обещанията и съдете политиците по действията им, а не по това колко убедително говорят!

    10:03 20.10.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Така е! Прав си!

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "БОЦ - ко":

    Много шум, гръмки обещания и малко реални доказателства. Жалко е, когато лозунгите надделяват над критичното мислене, а надеждата замества проверката на фактите. В крайна сметка политиците трябва да се оценяват по делата, не по приказките!

    10:05 20.10.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 И аз така мисля впрочем

    2 0 Отговор
    Точно така ще се случи

    10:06 20.10.2026

  • 108 Ганю

    0 2 Отговор

    До коментар #98 от "Какъв патриот":

    Грешиш скрита сороска лимонка е

    10:06 20.10.2026

  • 109 Голем смех

    2 2 Отговор
    Даже и на третия ше бъдете :) хахахахахахахах

    10:07 20.10.2026

  • 110 А дано

    3 1 Отговор
    Прекрасно ще е

    10:07 20.10.2026

  • 111 А дано

    3 1 Отговор
    Атлантенцата трябва мощно да го отнесат

    10:08 20.10.2026

  • 112 Гюру няма шанс

    4 0 Отговор
    Това е ясно. Балон е

    10:09 20.10.2026

  • 113 Отдавна повтарям,

    3 1 Отговор
    че трябва да гласуваме за ОПОЗИЦИЯТА:

    1. Николай Ненчев и Цвета Кирилова.
    2. Костадин Костадинов и Петър Волгин.

    Всички останали са фалшива опозиция, комунистически наследници на деди от ДС и МВР, някои от тях са доказани бивши агенти.

    Напук на машините на Мадуро, с които Радев и ППДБ фалшифицираха всички избори от последните години насам.

    10:09 20.10.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Дориана

    2 0 Отговор
    Най много са дъщерите, синчетата, снахичките и зетчетата на ДС, МВР и БНА в ПБ и ППДБ.

    Цялото ръководство на тези две партии са комунистически филизи!

    Разбира се има и в другите партии- в ГЕРБ, ДПС и т.н., но такова насищане на червени ларви, както в ПБ и ППДБ , няма никъде другаде.

    10:14 20.10.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Истинският балотаж

    1 0 Отговор
    трябва да бъде между Ненчев - Кирилова и Костадинов - Волгин.

    Това са единствените кандидатски двойки, които не са издигнати от СТАТУКВОТО!

    А статуквото са ГЕРБ, СДС, ПБ, ДПС, ППДБ, БСП, които от години си прехвърлят властта във всевъзможни сглобки и снадки помежду си.

    10:28 20.10.2026

  • 120 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #98 от "Какъв патриот":

    То пък щото Кики, Ленчето, Кокорчо, Денкуф, Гюро , Мирчо и Божанката ХИЧ не въртеха среднощни сделки с руски газ чрез посредници и не защитаваха дерогацията на ЛУКойл със зъби и нокти!

    10:33 20.10.2026

  • 121 Втори тур, първи ред

    0 1 Отговор
    Запазени са ви две места за кибици.

    10:35 20.10.2026

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