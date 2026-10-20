Костадин Костадинов: Ще бъдем на втори тур на изборите за президент

Палежите и сблъсъците във Франция не се случват за първи път. Такива конфликти, напомнящи гражданска война, стават от десетилетия, като са все по-ожесточени. Това каза кандидатът за президент на „Възраждане” Костадин Костадинов в ефира на „Здравей, България”.

Той посочи, че една от причините за протестите във Франция сега е социална – „това са основно хора, които са силно маргинализирани, безработни, бедни, част от тях не искат да работят, а това събужда недоволството сред останалите работещи и не толкова богати французи”. По думите му втората причина са „етнически и религиозни конфликти – сблъсък между „нови” и „стари” французи”. Също така отбеляза, че някои от „новите” французи са второ или трето поколение потомци на емигранти. Костадинов смята, че „или „новите” французи ще интегрират старите или обратното”.

Кандидатът за вицепрезидент на „Възраждане” Петър Волгин допълни, че няма нужда да има стимулиране на тези протести отвън, защото такива процеси са напълно естествени. Той отбеляза, че недоволството е започнало с учениците, към тях са се включили студентите, а след това и синдикатите. Волгин каза, че всичко това е напълно нормално. „А също така избухна и огромният мигрантски проблем избухна”, допълни той.

Волгин отбеляза, че такива протести има още в Италия, Белгия и други европейски държави. „Това не е краят на Европа, а краят на този Европейски съюз, който от десетилетия работи по неолиберален модел”, заяви той. По думите му европейските лидери „доказаха, че са неспособни да направят някаква промяна”. Волгин каза още, че „изходът е - други сили трябва да дойдат в Европа и в отделните държави", а новите лица ще "излязат от неолибералното клише и ще предложат новите решения”.

Костадинов смята, че България трябва да си направи нужните заключения от случващото се в Европа, „защото ние сме в началото на този процес”. Той заяви, че към момента има 160 хиляди легално пребиваващи чужди работници у нас, които предприемат стъпки да доведат тук своите семейства. Затова смята, че страната ни трябва да ограничи притока на чужди работници. По думите му в България има голям резерв от хора, които могат да излязат на пазара на труда, а също така наши сънародници от чужбина могат да бъдат привлечени да се върнат тук и да работят. Костадинов отчете, че хората трябва да получават по-добри заплати, като така, по думите му, ще се увеличи и качествената работна ръка.

Еврозоната и инфлацията

На въпроса дали би върнал лева Костадинов отговори с „разбира се”. Той смята, че заради влизането в еврозоната, инфлацията се е увеличила, а неселението е обедняло.

Бюджет 2027

Костадинов отбеляза, че бюджетът на страната за следващата година се намира за одобрение в Брюксел, което според него означава, че не разполагаме с наши пари. Той каза, че парламентът не може да променя държавната план-сметка, след като тя вече е одобрена от Европейската централна банка.

Атаките в Черно море

Костадинов заяви, че България вече е страна във войната между Русия и Украйна и не бива да се изненадваме, че кораби в изключителната икономическа зона на страната ни са обект на нападение. По думите му трябва да обявим "активен неутралитет" - т.е. да не подкрепяме нито Украйна, нито Русия.

Той беше категоричен, че страната ни не трябва да изнася оръжие за Украйна.

По отношение на варианта за капитулация на Украйна Костадинов каза, че Русия никога не е поставяла такова условие. Волгин от своя страна отбеляза, че Москва иска от Киев „да престане да бъде проект антиРусия, който представлява през последните 30 години”.

Волгин беше категоричен, че „оттук до реалните бойни действия, в които е включена цяла Европа, има една крачка”.

Предизборната кампания

Костадинов каза, че по време на срещите на открито, които са направили в страната, „основната маса от хора, които идват да разговарят с нас са бивши избиратели на „Прогресивна България”, които изразяват своето разочарование”.

„Искаме подкрепа от всички свободни избори, които искат мир и спокойствие”, заяви кандидатът за президент.

Костадинов беше категоричен, че той и Петър Волгин ще бъдат на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент.