Костадин Костадинов: Ще бъдем на втори тур на изборите за президент

Палежите и сблъсъците във Франция не се случват за първи път. Такива конфликти, напомнящи гражданска война, стават от десетилетия, като са все по-ожесточени. Това каза кандидатът за президент на „Възраждане” Костадин Костадинов в ефира на „Здравей, България”.
Той посочи, че една от причините за протестите във Франция сега е социална – „това са основно хора, които са силно маргинализирани, безработни, бедни, част от тях не искат да работят, а това събужда недоволството сред останалите работещи и не толкова богати французи”. По думите му втората причина са „етнически и религиозни конфликти – сблъсък между „нови” и „стари” французи”. Също така отбеляза, че някои от „новите” французи са второ или трето поколение потомци на емигранти. Костадинов смята, че „или „новите” французи ще интегрират старите или обратното”.
Кандидатът за вицепрезидент на „Възраждане” Петър Волгин допълни, че няма нужда да има стимулиране на тези протести отвън, защото такива процеси са напълно естествени. Той отбеляза, че недоволството е започнало с учениците, към тях са се включили студентите, а след това и синдикатите. Волгин каза, че всичко това е напълно нормално. „А също така избухна и огромният мигрантски проблем избухна”, допълни той.
Волгин отбеляза, че такива протести има още в Италия, Белгия и други европейски държави. „Това не е краят на Европа, а краят на този Европейски съюз, който от десетилетия работи по неолиберален модел”, заяви той. По думите му европейските лидери „доказаха, че са неспособни да направят някаква промяна”. Волгин каза още, че „изходът е - други сили трябва да дойдат в Европа и в отделните държави", а новите лица ще "излязат от неолибералното клише и ще предложат новите решения”.
Костадинов смята, че България трябва да си направи нужните заключения от случващото се в Европа, „защото ние сме в началото на този процес”. Той заяви, че към момента има 160 хиляди легално пребиваващи чужди работници у нас, които предприемат стъпки да доведат тук своите семейства. Затова смята, че страната ни трябва да ограничи притока на чужди работници. По думите му в България има голям резерв от хора, които могат да излязат на пазара на труда, а също така наши сънародници от чужбина могат да бъдат привлечени да се върнат тук и да работят. Костадинов отчете, че хората трябва да получават по-добри заплати, като така, по думите му, ще се увеличи и качествената работна ръка.
Еврозоната и инфлацията
На въпроса дали би върнал лева Костадинов отговори с „разбира се”. Той смята, че заради влизането в еврозоната, инфлацията се е увеличила, а неселението е обедняло.
Бюджет 2027
Костадинов отбеляза, че бюджетът на страната за следващата година се намира за одобрение в Брюксел, което според него означава, че не разполагаме с наши пари. Той каза, че парламентът не може да променя държавната план-сметка, след като тя вече е одобрена от Европейската централна банка.
Атаките в Черно море
Костадинов заяви, че България вече е страна във войната между Русия и Украйна и не бива да се изненадваме, че кораби в изключителната икономическа зона на страната ни са обект на нападение. По думите му трябва да обявим "активен неутралитет" - т.е. да не подкрепяме нито Украйна, нито Русия.
Той беше категоричен, че страната ни не трябва да изнася оръжие за Украйна.
По отношение на варианта за капитулация на Украйна Костадинов каза, че Русия никога не е поставяла такова условие. Волгин от своя страна отбеляза, че Москва иска от Киев „да престане да бъде проект антиРусия, който представлява през последните 30 години”.
Волгин беше категоричен, че „оттук до реалните бойни действия, в които е включена цяла Европа, има една крачка”.
Предизборната кампания
Костадинов каза, че по време на срещите на открито, които са направили в страната, „основната маса от хора, които идват да разговарят с нас са бивши избиратели на „Прогресивна България”, които изразяват своето разочарование”.
„Искаме подкрепа от всички свободни избори, които искат мир и спокойствие”, заяви кандидатът за президент.
Костадинов беше категоричен, че той и Петър Волгин ще бъдат на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 провинциалист
08:53 20.10.2026
4 хгхйб
Коментиран от #14
08:53 20.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Трол
Коментиран от #8, #28
08:54 20.10.2026
7 гого
Коментиран от #13
08:55 20.10.2026
8 Абу Будалиб
До коментар #6 от "Трол":Хуморист!
08:56 20.10.2026
9 Боруна Лом
Коментиран от #33
08:57 20.10.2026
10 ШЕФА
Коментиран от #16
08:58 20.10.2026
11 Евроатлантик
Коментиран от #20, #25
08:59 20.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ТИР
До коментар #7 от "гого":Уточни и се аргументирай,,,
Коментиран от #19
09:03 20.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 гого
До коментар #10 от "ШЕФА":руски лайки
09:06 20.10.2026
17 Ахъм
09:06 20.10.2026
18 Кой прави пачки от помилване?
Съдебната му история показва защо случаят изисква сериозни отговори:
-2012 г. – получава 4 години затвор при строг режим и 10 000 лв. глоба за държане на метамфетамин с цел разпространение в големи размери, при опасен рецидив.
-2017 г. – осъден е за причиняване по непредпазливост на смъртта на жена при катастрофа.
-2020 г. – осъден е за участие в организирана престъпна група за наркотици и други престъпления. Наложеното общо наказание е 2 години и 6 месеца затвор и 3000 лв. глоба.
-Февруари 2021 г. – изпълнението на наказанието му е прекъснато заради тежко заболяване.
-Август 2021 г. – докато наказанието е прекъснато, отново е задържан и обвинен за държане на наркотици с цел разпространение при опасен рецидив.
-Февруари 2022 г. – по новото дело получава още 1 година и 10 месеца затвор при строг режим.
Коментиран от #24, #37
09:06 20.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хм...
До коментар #11 от "Евроатлантик":Коя държава от орбитата на расия просперира? Защо тъгуваш за изгонени руснаци?
09:08 20.10.2026
21 Костадинов с остави Франция
И как по-точно ще промени трудовото законодателство от президентството?
Да беше видял малко и статистиката, а не да приказва все едно е в кафенето под блока.
В БГ-то от 3.8 милиона между 15-64 действително се водят че не работят към 1 милион. Огромната част са учещи, домакини, реститути и най-вече бачкащи на черно…
Тия дето не влизат в горните бройки са между 10 и 50 хиляди, основно малцинства, по селата и т.н.
Истината е че в БГ точно сега не работят тези които не искат или нямат поне елементарно образование.. това обаче ще се промени бързичко като гледам Крадев как е тръгнал
Коментиран от #63
09:08 20.10.2026
22 Айде бе
Коментиран от #64
09:09 20.10.2026
23 рашо дамаджанов
09:10 20.10.2026
24 Хех
До коментар #18 от "Кой прави пачки от помилване?":Не я съди строго. Женицата сие е мислела, че тряжва все пак да изкара нещо като вице, не е очаквала да става президент.
09:11 20.10.2026
25 Те зглобкаджиите са убийците на България
До коментар #11 от "Евроатлантик":СДСчумата къде ги забрави мостов българоубиеца НДСВцаредворците ДпС разбира се къде без ДПС и ГЕРБ разбира сеПпдб отрочето нановите ите . Българоубийците.
09:11 20.10.2026
26 II тур в Сибир
09:13 20.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 И женамуитясъщата
До коментар #6 от "Трол":Какъв господинетоз бе.
09:13 20.10.2026
29 гоосе
09:17 20.10.2026
30 Да и да
Коментиран от #43, #79
09:17 20.10.2026
31 РЕАЛИСТ
09:17 20.10.2026
32 Българин
09:19 20.10.2026
33 Ти нали разбираш че
До коментар #9 от "Боруна Лом":Възможностите за каквато и да е промяна по честен начин са малки. Натрупали са се толкова злини че не знам как ще се оправим.
09:19 20.10.2026
34 Ирония
Коментиран от #42
09:20 20.10.2026
35 Няма време за губене
09:20 20.10.2026
36 Точен
Коментиран от #45, #47, #77, #83
09:20 20.10.2026
37 РЕАЛИСТ
До коментар #18 от "Кой прави пачки от помилване?":Стига с тези простотии. Банален стана вече. Една работа има вицепрезидента в България. Сутрин , като си пие кафето , да попита" Добре ли е президентът?" Ако е добре щрака с пръсти и може да подпише някое помилване на осъден, което му сложат на бюрото. И това , ако не прави , защо е там. Такава Комбинация сте си избрали.
Коментиран от #41
09:22 20.10.2026
38 Румен Радев
09:23 20.10.2026
39 Напред и Нагоре!
09:23 20.10.2026
40 Ай майкуууу
09:23 20.10.2026
41 РЕАЛИСТ
До коментар #37 от "РЕАЛИСТ":Конституция.
09:23 20.10.2026
42 Верно си
До коментар #34 от "Ирония":Ирония.
09:23 20.10.2026
43 Сериозно ли бре?!
До коментар #30 от "Да и да":Костадинов става само за чобанин на полето да вряка на овците. Нито дипломатичност има, нито емоционална уравновесеност, хахаха. Той е един вандал с партията си, който искаше да подпали Дома на Европа в София — сградата на Представителството на Европейската комисия и Европейския парламент!!! Жалък бандит!!! Колко мозък трябва да шмаш, за да вършиш такива идиотщини?!
09:24 20.10.2026
44 Софиянец
09:24 20.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Охо
До коментар #36 от "Точен":Всички го познаваме. Банален мошеник.
09:25 20.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Инж1
Коментиран от #52
09:27 20.10.2026
51 Позор!
Коментиран от #84
09:28 20.10.2026
52 пффф
До коментар #50 от "Инж1":И тука ли дългата ръка на Путин , вие сте за лечение вече :)
09:28 20.10.2026
53 нннн
Хора, гласувайте!
09:29 20.10.2026
54 Мунчовци със Шлемофони
09:29 20.10.2026
55 Ммм
09:30 20.10.2026
56 Костадинчооо,
09:31 20.10.2026
57 Крясльото Костадинов ли?
09:32 20.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Костя Копейката хаха
Коментиран от #98
09:32 20.10.2026
60 Ко речи?
09:32 20.10.2026
61 Не става за президент този вандал
09:33 20.10.2026
62 Любопитен
09:33 20.10.2026
63 Покрай сухото гори и суровото
До коментар #21 от "Костадинов с остави Франция":Това става в момента валят доноси които после ще бъдат оспорвани което от своя страна движи бизнеса и парите преминават от едни ръце в други още по лоши и те.....
09:34 20.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Моето мнение
09:34 20.10.2026
66 Истината
09:34 20.10.2026
67 Радул
09:35 20.10.2026
68 Костадинов няма качествата за президент
09:36 20.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Костадинов се е объркал нещо..
09:36 20.10.2026
71 Костадинов е неадекватен
09:37 20.10.2026
72 Гюров
09:37 20.10.2026
73 Ти да видиш
09:37 20.10.2026
74 Костадинов е празнодумец
09:38 20.10.2026
75 Костадинов е популист
09:38 20.10.2026
76 Костадинов е Плашило
09:38 20.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 БОЦ - ко
Червени обещания раздава,
Бала.мурниците във захлас,
Му даряват своя глас 😭
Коментиран от #105
09:39 20.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Специалист
Коментиран от #86, #103
09:42 20.10.2026
81 Истината
Коментиран от #97
09:42 20.10.2026
82 Дапитам
09:43 20.10.2026
83 За това спор няма
До коментар #36 от "Точен":Ако и да не го харесвам ама хич, безспорно е интелигентен и ерудиран.
Проблемът е че с история не е успял да нахрани къщата и е постъпил на служба на чужда държава. Гладът е силен мотиватор…
09:43 20.10.2026
84 Знаеш ли какво стана
До коментар #51 от "Позор!":Един човек от битите почина.
09:47 20.10.2026
85 Наблюдател
Коментиран от #94
09:48 20.10.2026
86 гого
До коментар #80 от "Специалист":далбоко спинкал
09:48 20.10.2026
87 Ще бъдеш,
09:49 20.10.2026
88 Абсурдистан
09:50 20.10.2026
89 Копейкин!
09:52 20.10.2026
90 Чума
09:54 20.10.2026
91 Няма време за губене
09:54 20.10.2026
92 Ще бъдем ...
09:55 20.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Разбирайте сами
09:59 20.10.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Грешиш, приятелю!
До коментар #81 от "Истината":„Заслужава най-много“ въз основа на какво — гръмки лозунги, конфронтация и популизъм? Президентът трябва да обединява нацията, а не да я разделя на лагери. Патриотизмът не се доказва с викове, а с разум, отговорност и реални резултати. България има нужда от държавник, не от поредния самопровъзгласил се спасител!
10:02 20.10.2026
98 Какъв патриот
До коментар #59 от "Костя Копейката хаха":е Костадинов? Просто и ясно е национален предател като Волгин, които са подчинени на Путин и партията му, както Прогресивна България на Радев и некадърниците му.
Коментиран от #108, #120
10:02 20.10.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 9ти септември
10:03 20.10.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Интелигент
До коментар #80 от "Специалист":Не е достатъчно да обещаваш, че ще защитаваш България — трябва да покажеш как ще го направиш и какви ще са последствията от решенията ти.
Не гласувайте само заради хубавите думи. Изисквайте доказателства, проверявайте обещанията и съдете политиците по действията им, а не по това колко убедително говорят!
10:03 20.10.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Така е! Прав си!
До коментар #78 от "БОЦ - ко":Много шум, гръмки обещания и малко реални доказателства. Жалко е, когато лозунгите надделяват над критичното мислене, а надеждата замества проверката на фактите. В крайна сметка политиците трябва да се оценяват по делата, не по приказките!
10:05 20.10.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 И аз така мисля впрочем
10:06 20.10.2026
108 Ганю
До коментар #98 от "Какъв патриот":Грешиш скрита сороска лимонка е
10:06 20.10.2026
109 Голем смех
10:07 20.10.2026
110 А дано
10:07 20.10.2026
111 А дано
10:08 20.10.2026
112 Гюру няма шанс
10:09 20.10.2026
113 Отдавна повтарям,
1. Николай Ненчев и Цвета Кирилова.
2. Костадин Костадинов и Петър Волгин.
Всички останали са фалшива опозиция, комунистически наследници на деди от ДС и МВР, някои от тях са доказани бивши агенти.
Напук на машините на Мадуро, с които Радев и ППДБ фалшифицираха всички избори от последните години насам.
10:09 20.10.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Дориана
Цялото ръководство на тези две партии са комунистически филизи!
Разбира се има и в другите партии- в ГЕРБ, ДПС и т.н., но такова насищане на червени ларви, както в ПБ и ППДБ , няма никъде другаде.
10:14 20.10.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Истинският балотаж
Това са единствените кандидатски двойки, които не са издигнати от СТАТУКВОТО!
А статуквото са ГЕРБ, СДС, ПБ, ДПС, ППДБ, БСП, които от години си прехвърлят властта във всевъзможни сглобки и снадки помежду си.
10:28 20.10.2026
120 Мишел
До коментар #98 от "Какъв патриот":То пък щото Кики, Ленчето, Кокорчо, Денкуф, Гюро , Мирчо и Божанката ХИЧ не въртеха среднощни сделки с руски газ чрез посредници и не защитаваха дерогацията на ЛУКойл със зъби и нокти!
10:33 20.10.2026
121 Втори тур, първи ред
10:35 20.10.2026