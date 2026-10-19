Съдът разглежда арест за двама обвиняеми за палежа на „Старлинк“

Софийският градски съд разглежда искане на прокуратурата за издаване на Европейска заповед за арест спрямо двама обвиняеми за подпалването на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“. За заседанието съобщиха от пресцентъра на съда.
Имената на двамата не се съобщават. Към момента няма информация за постановено решение по искането на прокуратурата.
Разследването продължава
И.д. главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че има заподозрени за палежа. По-рано беше съобщено, че са подпалени 11 антени, използвани за комуникация със сателитната система „Старлинк“.
По време на изслушване в Народното събрание премиерът Румен Радев заяви:„Води се разследване, още малко търпение и ще има резултат“.
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че са предприети допълнителни мерки за охрана на подобни обекти от структури на МВР. По думите му отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици.
За палежа по-рано съобщи Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, част от „Демократична България“. Производството продължава, а съдът следва да се произнесе по искането за европейска заповед за арест.
Източници: bntnews.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Никой
11:47 19.10.2026
2 честен ционист
Коментиран от #7
11:48 19.10.2026
3 Имената не се споменават
Не сме и очаквали друго от слугата на Путин-Радев.
Коментиран от #9
11:56 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Историк
12:02 19.10.2026
6 Това се отнася за случаят в Полша
До коментар #4 от "Никой":У нас и в Литва са руснаци
12:02 19.10.2026
7 Да ама не
До коментар #2 от "честен ционист":С немски такива са.За това е цялото мълчание.
Коментиран от #8
12:10 19.10.2026
8 Руснаци
До коментар #7 от "Да ама не":По произход. Затова Мунчо мълчи.
Коментиран от #11
12:13 19.10.2026
9 Стандарти
До коментар #3 от "Имената не се споменават":Когато една укр, се развихри с нож във Варна всички медии дружно написаха ,че била латвийка по спомен.Нищо,че същата беше с такъв паспорт от скоро.Така,че моля да спазвате същия стандарт.След като е с немски паспорт е немски гражданин точка!
Коментиран от #12
12:14 19.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дали
До коментар #8 от "Руснаци":Някакви доказателства или просто понеже е модерно да се плюе по тях?Нещо за едни украинци, дето ги хванаха да шпионират у нас информация някаква или не е политкоректно?
12:17 19.10.2026
12 в кафявата ти
До коментар #9 от "Стандарти":точка?
12:19 19.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.