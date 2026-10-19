Съдът разглежда арест за двама обвиняеми за палежа на „Старлинк“

Софийският градски съд разглежда искане на прокуратурата за издаване на Европейска заповед за арест спрямо двама обвиняеми за подпалването на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“. За заседанието съобщиха от пресцентъра на съда.

Имената на двамата не се съобщават. Към момента няма информация за постановено решение по искането на прокуратурата.

Разследването продължава

И.д. главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че има заподозрени за палежа. По-рано беше съобщено, че са подпалени 11 антени, използвани за комуникация със сателитната система „Старлинк“.

По време на изслушване в Народното събрание премиерът Румен Радев заяви:

„Води се разследване, още малко търпение и ще има резултат“.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че са предприети допълнителни мерки за охрана на подобни обекти от структури на МВР. По думите му отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици.

За палежа по-рано съобщи Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, част от „Демократична България“. Производството продължава, а съдът следва да се произнесе по искането за европейска заповед за арест.

Източници: bntnews.bg, bta.bg