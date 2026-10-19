Новини
Крими »
Съдът разглежда арест за двама обвиняеми за палежа на „Старлинк“
  Тема: Киберсигурност

Съдът разглежда арест за двама обвиняеми за палежа на „Старлинк“

19 Октомври, 2026 11:43 770 14

  • старлинк-
  • европейска заповед за арест-
  • софийски градски съд-
  • палеж-
  • мвр

Прокуратурата иска издаване на Европейска заповед за арест спрямо двама души. Те са обвинени за подпалването на антени за сателитната система

Съдът разглежда арест за двама обвиняеми за палежа на „Старлинк“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският градски съд разглежда искане на прокуратурата за издаване на Европейска заповед за арест спрямо двама обвиняеми за подпалването на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“. За заседанието съобщиха от пресцентъра на съда.

Имената на двамата не се съобщават. Към момента няма информация за постановено решение по искането на прокуратурата.

Разследването продължава

И.д. главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че има заподозрени за палежа. По-рано беше съобщено, че са подпалени 11 антени, използвани за комуникация със сателитната система „Старлинк“.

По време на изслушване в Народното събрание премиерът Румен Радев заяви:

„Води се разследване, още малко търпение и ще има резултат“.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че са предприети допълнителни мерки за охрана на подобни обекти от структури на МВР. По думите му отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици.

За палежа по-рано съобщи Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, част от „Демократична България“. Производството продължава, а съдът следва да се произнесе по искането за европейска заповед за арест.

Източници: bntnews.bg, bta.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    7 0 Отговор
    Подпалили и избягали от територията . Полицията 48 ч. крие т.е. се чуди ?

    11:47 19.10.2026

  • 2 честен ционист

    3 1 Отговор
    Европейска заповед, това ще рече, че са или украинци, или руснаци.

    Коментиран от #7

    11:48 19.10.2026

  • 3 Имената не се споменават

    5 11 Отговор
    защото са руснаци с германски паспорти.
    Не сме и очаквали друго от слугата на Путин-Радев.

    Коментиран от #9

    11:56 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Историк

    6 6 Отговор
    Защо крият имената,каква народност са и защо има международна заповед за задържане? Пропуснаха ли пак да си свършат работата и защо? В Полша веднага арестуваха и съобщиха имената на диверсантите ?Защо криха 4 дни този саботаж срещу Украйна? Кой има интерес и защо управляващите отново прикриват руската агресия? Тя в интерес на България ли е, защото който работи срещу българските интереси е национален предател.

    12:02 19.10.2026

  • 6 Това се отнася за случаят в Полша

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Никой":

    У нас и в Литва са руснаци

    12:02 19.10.2026

  • 7 Да ама не

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    С немски такива са.За това е цялото мълчание.

    Коментиран от #8

    12:10 19.10.2026

  • 8 Руснаци

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Да ама не":

    По произход. Затова Мунчо мълчи.

    Коментиран от #11

    12:13 19.10.2026

  • 9 Стандарти

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Имената не се споменават":

    Когато една укр, се развихри с нож във Варна всички медии дружно написаха ,че била латвийка по спомен.Нищо,че същата беше с такъв паспорт от скоро.Така,че моля да спазвате същия стандарт.След като е с немски паспорт е немски гражданин точка!

    Коментиран от #12

    12:14 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дали

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Руснаци":

    Някакви доказателства или просто понеже е модерно да се плюе по тях?Нещо за едни украинци, дето ги хванаха да шпионират у нас информация някаква или не е политкоректно?

    12:17 19.10.2026

  • 12 в кафявата ти

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Стандарти":

    точка?

    12:19 19.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.