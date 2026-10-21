Следващият кръг преговори между САЩ, Русия и Украйна може да се проведе в Абу Даби

Следващият кръг от тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна може да се състои в Абу Даби. Това заяви съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков в интервю за руския държавен телевизионен канал „Вести“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Гледаме към Абу Даби. Споразумяхме се това да се случи някъде към средата на ноември“, посочи Ушаков.
Той изрази и мнението, че конфликтът между Русия и Украйна наближава своя край. Съветникът обаче подчерта, че е трудно да се каже колко близо е приключването му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Навални
Коментиран от #2, #3
18:27 21.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бай той Толстой
Коментиран от #6
18:34 21.10.2026
6 Здравко Ахилесов
До коментар #5 от "Бай той Толстой":Крайно време беше!
18:36 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Стоянчо Пуканката
18:37 21.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Днес 21 октомври, Американският
Коментиран от #11
18:41 21.10.2026
11 Укротрол с рак
До коментар #10 от "Днес 21 октомври, Американският":Ама как така бе? Аз рак хванах от омраза към Русия, а вие с такива новини ще ме довършите!
Коментиран от #13
18:43 21.10.2026
12 Пламен
18:44 21.10.2026
13 Оня с парчето
До коментар #11 от "Укротрол с рак":Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти мине.
Коментиран от #15
18:44 21.10.2026
14 Зеленосополски
18:45 21.10.2026
15 Укротрол с рак
До коментар #13 от "Оня с парчето":Всички приятели така ми казват и всеки ден ме лекуват така, но не ми минава! Може пък ти да си чудотворец?
18:47 21.10.2026
16 Докъде се докара бункерният плъх
Коментиран от #19
18:47 21.10.2026
17 Един
18:47 21.10.2026
18 Така трябва
18:48 21.10.2026
19 Ха ха ха ха
До коментар #16 от "Докъде се докара бункерният плъх":Укротрол раковоболен, явно само ти не разбираш причината за дългата война? Казваш 5 години продължава? Ами за тези 5 години, руснаците положиха в земята 5 милиона укри. Явно за тебе това не е достатъчно и искаш още укри да приритат?
18:51 21.10.2026
20 Коментар
18:52 21.10.2026