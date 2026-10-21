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Следващият кръг преговори между САЩ, Русия и Украйна може да се проведе в Абу Даби
  Тема: Украйна

Следващият кръг преговори между САЩ, Русия и Украйна може да се проведе в Абу Даби

21 Октомври, 2026 18:25 587 20

  • русия-
  • преговори-
  • сащ-
  • украйна-
  • абу даби

Юрий Ушаков посочи, че страните са се договорили за среща около средата на ноември. Съветникът на Кремъл смята, че конфликтът между Москва и Киев наближава края си, но уточни, че е трудно да се определи колко близо е той.

Следващият кръг преговори между САЩ, Русия и Украйна може да се проведе в Абу Даби - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Следващият кръг от тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна може да се състои в Абу Даби. Това заяви съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков в интервю за руския държавен телевизионен канал „Вести“, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Гледаме към Абу Даби. Споразумяхме се това да се случи някъде към средата на ноември“, посочи Ушаков.

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Той изрази и мнението, че конфликтът между Русия и Украйна наближава своя край. Съветникът обаче подчерта, че е трудно да се каже колко близо е приключването му.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Навални

    6 0 Отговор
    Ако не ми докарате зеления гарван лично ще дойда и ще си го прибера в землянката..!

    Коментиран от #2, #3

    18:27 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бай той Толстой

    6 1 Отговор
    Американска демагогия.Научиха се😁

    Коментиран от #6

    18:34 21.10.2026

  • 6 Здравко Ахилесов

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бай той Толстой":

    Крайно време беше!

    18:36 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стоянчо Пуканката

    5 1 Отговор
    ...а може и в Бишкек. А по- следващите преговори могат да се проведат в Дар ес Салам. А още по- следващите в Могадишо....

    18:37 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Днес 21 октомври, Американският

    4 2 Отговор
    пратеник Стив Уиткоф, по време на срещата с президента Владимир Путин в двореца Константиновски в Санкт Петербург е започнал да прави комплименти и да хвали неговия "хуманизъм". Уиткоф е сравнил кремълския "ШЕФ" с американския президент Доналд Тръмп. Американският служител ласкаво е казал на Путин, че високо цени неговите хуманитарни възгледи и изразил уважение към него. "Говориш толкова много за президента Тръмп като хуманист. Вие също сте хуманист, господине. Много го оценявам. Изразявам уважението си към вас," казал Виткоф, заливайки Путин с похвали. От своя страна собственикът на Кремъл открито и той е поласкал президента на САЩ Доналд Тръмп за вниманието му към "уреждането на кризата в Украйна". Като е казал, че той го прави също "по хуманитарни причини."

    Коментиран от #11

    18:41 21.10.2026

  • 11 Укротрол с рак

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Днес 21 октомври, Американският":

    Ама как така бе? Аз рак хванах от омраза към Русия, а вие с такива новини ще ме довършите!

    Коментиран от #13

    18:43 21.10.2026

  • 12 Пламен

    3 1 Отговор
    Среща в Абу Даби, че Украйна гори!

    18:44 21.10.2026

  • 13 Оня с парчето

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Укротрол с рак":

    Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти мине.

    Коментиран от #15

    18:44 21.10.2026

  • 14 Зеленосополски

    3 1 Отговор
    Края на конфликта с Русия идва с края на Украйна.

    18:45 21.10.2026

  • 15 Укротрол с рак

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Оня с парчето":

    Всички приятели така ми казват и всеки ден ме лекуват така, но не ми минава! Може пък ти да си чудотворец?

    18:47 21.10.2026

  • 16 Докъде се докара бункерният плъх

    1 2 Отговор
    Да се моли на големите да го вадят от калта,в която пета година е затънал и войската му и страната му.

    Коментиран от #19

    18:47 21.10.2026

  • 17 Един

    1 2 Отговор
    Може и в Хага.

    18:47 21.10.2026

  • 18 Така трябва

    1 2 Отговор
    Пратеникът на САЩ се отнася с необходимото уважение към президента Владимир Владимирович. А бай Дън го наричаше престъпник.

    18:48 21.10.2026

  • 19 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Докъде се докара бункерният плъх":

    Укротрол раковоболен, явно само ти не разбираш причината за дългата война? Казваш 5 години продължава? Ами за тези 5 години, руснаците положиха в земята 5 милиона укри. Явно за тебе това не е достатъчно и искаш още укри да приритат?

    18:51 21.10.2026

  • 20 Коментар

    1 0 Отговор
    Двама дърти и подли ,руски фашисти на снимката .

    18:52 21.10.2026

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