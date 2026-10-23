Доминик Хашек разкритикува Уиткоф заради думите му за Путин

Двукратният носител на Купа „Стенли“ Доминик Хашек разкритикува специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф заради определението му за Владимир Путин. Бившият чешки вратар сподели позицията си в социалната мрежа X след срещата между Уиткоф и руския президент в Санкт Петербург.

„Да наречеш Путин – престъпник, убиец и терорист, отговорен за смъртта или нараняването на милион украинци – „хуманист“ е шамар в лицето на всички украинци и на целия демократичен свят. Самото произнасяне на подобни думи е престъпление, тъй като легитимира кървавата кампания на Путин.

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„Путин е хуманист.“ Не! Путин е масов убиец, престъпник и терорист! Този специален пратеник на Тръмп унижи Съединените щати както никой друг през последните 80 години. За съжаление, с това изявление той унижи и своите съюзници“, написа Хашек.

По време на разговорите на 21 октомври Уиткоф определи Путин като човеколюбец. „Толкова често говорите, че моят президент Доналд Тръмп е хуманист. Вие също сте хуманист, сър, и аз ви отдавам почит, възхищавам ви се и ви благодаря отново“, каза американският пратеник.

Думите му бяха отправени във връзка с освобождаването на 74-годишния американец Стивън Хъбард, който беше задържан в Русия. Според CBS News американските власти са определили Хъбард като неправомерно задържан. Освобождаването му беше представено като един от конкретните резултати от контактите между Вашингтон и Москва.

Хашек от години критикува подкрепата за Путин

Хашек отдавна заема публична позиция срещу руската агресия срещу Украйна и срещу използването на спорта за политическа пропаганда. Той многократно е критикувал руски спортисти, които демонстрират подкрепа към Путин, както и организации, които продължават да им дават международна платформа.

Реакцията му срещу Уиткоф се вписва в тази последователна позиция. Хашек поставя под съмнение оценката за Путин на фона на продължаващата руска война срещу Украйна и на международните обвинения срещу руския президент за действия, свързани с конфликта.

Бившият вратар спечели Купа „Стенли“ с „Детройт Ред Уингс“ през 2002 и 2008 г. През 2014 г. беше приет в Залата на славата на хокея.

Москва заяви готовност за нови разговори

Основна тема на срещата между Уиткоф и Путин беше войната в Украйна. След разговорите Кремъл заяви, че Русия по принцип е готова да възобнови тристранните преговори с Украйна и САЩ. Според съобщенията на Axios разговорите могат да бъдат подновени през ноември.

Източници: cbsnews.com, axios.com, lemonde.fr