Експлозии в Рияд, прехваната е балистична ракета

Няколко експлозии са чути в саудитската столица Рияд, след като жителите са получили предупреждения на мобилните си телефони за въздушна заплаха. Саудитската коалиция съобщи, че е прехванала и унищожила балистична ракета, изстреляна към града.

Йеменските хуси заявиха, че са атакували международното летище „Крал Халид“ с балистична ракета. Военният говорител на движението Яхя Сариа твърди, че ракетата е „поразила точно целта“, но твърдението не е независимо потвърдено. Хусите съобщиха и за атака с дрон срещу военновъздушната база „Крал Халид“ край Хамис Мушайт.

„Многократно сме изразявали готовност да използваме добрите си услуги, за да улесним диалога между воюващите страни“, заяви говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи. Техеран предложи да посредничи между Саудитска Арабия и хусите на фона на нарастващото напрежение.

Атаките срещу летището продължават

Съобщенията за експлозиите дойдоха ден след друга атака срещу летището в Рияд. Саудитската авиационна администрация съобщи, че при нея е загинал пакистански гражданин, а 11 души са били ранени. Операциите на „Крал Халид“ са били временно спрени.

При по-ранна атака срещу летището са загинали 12 души, а 309 са били ранени, съобщиха саудитските авиационни власти. Асошиейтед прес съобщи, че при взрива на 8 октомври са били прекъснати полетите, а на пътниците е било наредено да напуснат терминала и да оставят багажа си. Хусите поеха отговорност за атаката, но не представиха доказателства за твърденията си.

На 20 октомври саудитската коалиция съобщи и за нова балистична ракета, насочена към Рияд, която според изявлението е била прехваната. Последвалите атаки засегнаха и други летища в страната, включително „Крал Фахд“ в Дамам, където при нападение на 21 октомври загина един човек, а осем бяха ранени според саудитските авиационни власти.

Хусите и Саудитска Арабия си разменят удари, откакто през лятото боевете в Йемен отново се засилиха. Движението заявява, че атаките са насочени към саудитски летища и енергийни обекти, докато Рияд подкрепя военните действия срещу хусите в Йемен.

Източници: english.news.cn, apnews.com