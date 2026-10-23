Почина актьорът Том Скерит, звезда от „Пришълецът“ и „Топ Гън“

Актьорът Том Скерит, познат с ролите си в „Пришълецът“, „Топ Гън“ и сериала „Пикет Фенс“, е починал на 93 години. Той е издъхнал в сряда, 21 октомври, от естествена смърт, съобщи семейството му. Смъртта е потвърдена и от неговия представител.

„Докато светът познаваше Том чрез забележителната му актьорска кариера, ние го познавахме с чувството му за хумор, любопитството, мъдростта, щедростта и любовта, която внасяше в живота ни“, се казва в изявлението на близките му.

Капитанът на „Ностромо“ и инструкторът от „Топ Гън“

Скерит е роден на 25 август 1933 г. в Детройт. Преди да започне актьорската си кариера, служи във Военновъздушните сили на САЩ, учи в университета „Уейн Стейт“ и в Калифорнийския университет в Лос Анджелис.

Прави филмовия си дебют през 1962 г. във военната драма „War Hunt“, в която участват още Робърт Редфорд и Сидни Полак. Пробивът му идва с ролята на хирургa Дюк Форест в „M*A*S*H“ на Робърт Олтман от 1970 г.

В „Пришълецът“ на Ридли Скот от 1979 г. Скерит играе капитан Далас, командир на обречения космически кораб „Ностромо“. Години по-късно той се появява в друг емблематичен филм – „Топ Гън“, където е командир Майк „Вайпър“ Меткалф, инструкторът на героя на Том Круз.

„Когато прочетох сценария, едно от нещата, които ми харесаха най-много, беше, че жената се превръща в героинята. Това много ми допадна“, казва Скерит за „Пришълецът“ в интервю, цитирано от Ройтерс.

„Еми“ за „Пикет Фенс“

Една от най-запомнящите се роли на Скерит е тази на шерифа Джими Брок в сериала „Пикет Фенс“, излъчван между 1992 и 1996 г. За изпълнението си той е номиниран два пъти за награда „Еми“, като печели отличието за най-добър актьор в драматичен сериал през 1993 г.

Сред останалите му значими участия са „Повратна точка“, „Стоманени магнолии“, „Реката на живота“, „Контакт“, „Смъртоносна зона“, „Сълзите на слънцето“ и „Тед“. Работи в киното и телевизията повече от шест десетилетия, като често изпълнява роли на военни, полицаи, бащи и авторитетни фигури.

Том Скерит оставя пет деца. Той е бил женен три пъти.

Източници: apnews.com, au.variety.com, uol.com.br