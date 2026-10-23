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Путин: Спорните земи в Източна Украйна са руски
  Тема: Украйна

Путин: Спорните земи в Източна Украйна са руски

23 Октомври, 2026 04:13 596 23

  • владимир путин-
  • източна украйна-
  • мирни преговори-
  • русия-
  • териториални претенции

Руският президент заяви, че Москва е готова да възобнови преговорите със САЩ и Украйна, но настоява за окончателно мирно споразумение

Путин: Спорните земи в Източна Украйна са руски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че териториите в Източна Украйна, за които Москва претендира, са исторически руски земи. Изявлението бе направено в интервю за руска държавна телевизия на фона на подготвяните нови опити за преговори за прекратяване на войната.

Ройтерс предаде, че Путин е обвързал териториалните претенции на Русия с бъдещото уреждане на конфликта.

„Русия е готова да възобнови тристранните преговори с Украйна и Съединените щати, но за постигане на окончателно мирно споразумение, а не на кратковременно прекратяване на огъня“, заяви Путин. По думите му основна тема трябва да бъдат гаранциите за сигурност както за Русия, така и за Украйна. Той добави, че разговорите трябва да обхванат и по-широките въпроси на европейската сигурност.

Териториалният спор остава основната пречка

Русия претендира за цялата територия на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. Москва обяви анексирането на четирите области през 2022 г., след референдуми, които Киев и повечето западни държави отхвърлиха като незаконни. Руските сили не контролират напълно нито една от четирите области.

Повечето държави продължават да признават тези територии за част от Украйна. Според Ройтерс именно бъдещето на Донецка област е сред най-трудните въпроси в преговорите, тъй като Русия настоява за контрол над цялата област, а украинското ръководство отхвърля отстъпването на територии.

Преговорите може да бъдат подновени след 10 ноември

Съветникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков съобщи, че руският президент по принцип е дал съгласие за възобновяване на тристранните разговори след 10 ноември. По данни на Асошиейтед прес срещата между Путин и американския пратеник Стив Уиткоф в Санкт Петербург е продължила около три часа.

Очаква се евентуалните разговори да бъдат насочени към изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна след края на конфликта. Досегашните срещи между трите страни не доведоха до пробив по териториалния въпрос, въпреки че бяха постигнати договорености за обмен на военнопленници.

Източници: apnews.com, streetinsider.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А Сибир

    10 3 Отговор
    е исторически КИТАЙСКИ.

    04:22 23.10.2026

  • 5 Руски ли?

    4 1 Отговор
    Що пък да са руски?

    И кажете, какво е казал без фалшификации? "Pyccкие" ли е казал? Или "Poccийские"?

    04:23 23.10.2026

  • 6 Новодворская за Путин

    5 1 Отговор
    - Тия нищо не мога?
    - А защо?
    - Защото са птеродактили. Да сте чули птеродаткилите да са построили нещо? Те могат само да разхищават.

    04:26 23.10.2026

  • 7 Сикорский

    5 1 Отговор
    Русия може да бъде само или съюзник на Европа или суровинен придатък на Китай.

    04:28 23.10.2026

  • 8 Великият геополитик Путин

    9 2 Отговор
    Миналата седмица увеличи отстъпката на Китай от 43% на 57% за горивата.

    04:31 23.10.2026

  • 9 Име

    7 1 Отговор
    Такава държава като РФ няма да има.

    Коментиран от #12

    04:37 23.10.2026

  • 10 Хан Кубрат

    7 0 Отговор
    Тоя пак се е надрусал. Какви ги дрънка?

    Тия земи са български.

    04:38 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Доктор

    5 0 Отговор
    Кво му дават на тоя .

    04:40 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Оценка

    11 1 Отговор
    Фашистът изобщо не е в час. До вчера твърдеше, че на Русия не и трябват нови територии.

    04:45 23.10.2026

  • 18 Навални

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Член":

    Я надуй дядо кавала.

    04:45 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лечител

    4 0 Отговор
    Късият фюрер страда от параноя и когнитивен дисонанс. Всяко негово изказване е напълно неадекватно и компрометирано.

    04:53 23.10.2026

  • 22 Ха ха

    3 0 Отговор
    Отиди в Киев и го кажи насаме на Зеленски.

    04:53 23.10.2026

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 2 Отговор
    ИЗКОННИ РУСКИ ЗЕМИ
    .....
    ТОЧНИЯ ЦИТАТ :)
    ....
    А ГРОБА НА ХАН КУБРАТ Е НА 50 КМ ОТ КИЕВ
    И БЕШЕ ОСКВЕРНЕН ОТ ФАШИСТИТЕ

    04:53 23.10.2026

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