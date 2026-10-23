Путин: Спорните земи в Източна Украйна са руски

Руският президент Владимир Путин заяви, че териториите в Източна Украйна, за които Москва претендира, са исторически руски земи. Изявлението бе направено в интервю за руска държавна телевизия на фона на подготвяните нови опити за преговори за прекратяване на войната.

Ройтерс предаде, че Путин е обвързал териториалните претенции на Русия с бъдещото уреждане на конфликта.

„Русия е готова да възобнови тристранните преговори с Украйна и Съединените щати, но за постигане на окончателно мирно споразумение, а не на кратковременно прекратяване на огъня“, заяви Путин. По думите му основна тема трябва да бъдат гаранциите за сигурност както за Русия, така и за Украйна. Той добави, че разговорите трябва да обхванат и по-широките въпроси на европейската сигурност.

Териториалният спор остава основната пречка

Русия претендира за цялата територия на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. Москва обяви анексирането на четирите области през 2022 г., след референдуми, които Киев и повечето западни държави отхвърлиха като незаконни. Руските сили не контролират напълно нито една от четирите области.

Повечето държави продължават да признават тези територии за част от Украйна. Според Ройтерс именно бъдещето на Донецка област е сред най-трудните въпроси в преговорите, тъй като Русия настоява за контрол над цялата област, а украинското ръководство отхвърля отстъпването на територии.

Преговорите може да бъдат подновени след 10 ноември

Съветникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков съобщи, че руският президент по принцип е дал съгласие за възобновяване на тристранните разговори след 10 ноември. По данни на Асошиейтед прес срещата между Путин и американския пратеник Стив Уиткоф в Санкт Петербург е продължила около три часа.

Очаква се евентуалните разговори да бъдат насочени към изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна след края на конфликта. Досегашните срещи между трите страни не доведоха до пробив по териториалния въпрос, въпреки че бяха постигнати договорености за обмен на военнопленници.

Източници: apnews.com, streetinsider.com