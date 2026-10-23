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Никушор Дан: Русия търси ескалация, а не край на войната
  Тема: Украйна

Никушор Дан: Русия търси ескалация, а не край на войната

23 Октомври, 2026 04:37, обновена 23 Октомври, 2026 04:39 307 2

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Румънският президент заяви пред Bloomberg, че Москва засилва натиска и се опитва да създава напрежение в европейските общества

Никушор Дан: Русия търси ескалация, а не край на войната - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Русия се стреми да засили войната в Украйна, вместо да работи за нейното прекратяване. Това заяви румънският президент Никушор Дан в интервю за Bloomberg от Брюксел.

„Русия се опитва да ескалира войната, а не да я доведе до край“, каза Дан, цитиран в рамките на разговора. По думите му Москва оказва все по-силен натиск и се стреми да създава напрежение в европейските общества, за да отслаби подкрепата за Киев.

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Подкрепата за Украйна ще продължи

Румънският президент заяви, че Румъния и Европа ще продължат да подкрепят Украйна във войната с Русия. „Сигналът, който трябва да изпратим към света, е, че сме ангажирани да подкрепяме Украйна до края на тази война, а след това и за възстановяването“, каза Дан.

Той посочи, че според него Русия не показва готовност за реални преговори. Позицията му беше изразена на фона на засилени дипломатически усилия за прекратяване на конфликта и на продължаващи руски атаки срещу украинска инфраструктура.

Атаки срещу кораби в Черно море

Интервюто беше дадено след поредица от инциденти с дронове в Черно море. Най-малко седем товарни кораба бяха засегнати от атаки през октомври край бреговете на Румъния и България. При инцидентите са загинали двама души, а най-малко 25 са били обявени за изчезнали, съобщи Асошиейтед прес.

Дан заяви, че два дрона са ударили плавателни съдове, но не посочи публично кой стои зад атаките. Румънските власти разследват случаите. Според президента обаче руски компоненти са откривани в останки от дронове, достигнали до румънска територия.

Румъния и други държави от НАТО са изправени пред нарастващ риск от разпространяване на последиците от войната извън украинска територия. По думите на Дан Черно море няма да бъде напълно сигурно, докато войната не приключи.

Букурещ иска допълнителни способности срещу дронове

Румънският президент каза, че страната му ще поиска от съюзниците допълнително оборудване и способности за противодействие на дронове. Той припомни, че през последните месеци са регистрирани многобройни навлизания на безпилотни летателни апарати близо до румънската граница и въздушно пространство.

НАТО вече увеличи присъствието си по източния фланг и засили координацията с държавите от Черноморския регион. Следващият фокус за Румъния остава защитата на корабоплаването и ограничаването на риска от нови инциденти, докато войната в Украйна продължава.

Източници: finance.yahoo.com, radioromania.ro, apnews.com


Румъния
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  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ТОЯ Е НАЗНАЧЕН ОТ ТРЕТИЯ ОПИТ
    ....
    НЕ Е ИЗБРАН :)

    04:52 23.10.2026

  • 2 Затова Румъния е държава

    0 0 Отговор
    Имат президент патриот, а не руска подметка.

    04:54 23.10.2026

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