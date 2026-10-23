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Русия може да изстрелва над 300 балистични ракети за месец
  Тема: Украйна

Русия може да изстрелва над 300 балистични ракети за месец

23 Октомври, 2026 14:41 1 163 71

  • украйна-
  • русия-
  • балистични ракети-
  • юрий игнат-
  • patriot

Юрий Игнат заяви, че Украйна трябва да е готова за подобна интензивност, но се съмнява, че Москва ще може дълго да поддържа темпа

Русия може да изстрелва над 300 балистични ракети за месец - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия може да изстреля над 300 балистични ракети за един месец, ако запази сегашния темп на ударите срещу Украйна. Това заяви началникът на управлението по комуникациите на Командването на Въздушните сили на Въоръжените сили на Украйна Юрий Игнат в интервю за РБК-Украйна.

По думите му за три дни руските сили са изстреляли почти 80 ракети. В първия ден са били изстреляни 39, във втория – 16, а в третия – 23 ракети. При запазване на тази интензивност броят на ракетите, атакуващи по балистична траектория, може да достигне 320 или дори повече за месец.

„Съмнявам се, защото именно сега те увеличават ракетните удари, но запасите им не са безкрайни“, каза Игнат. Той подчерта, че Украйна трябва да бъде готова за подобно развитие, въпреки че според него Русия вероятно няма да може дълго да поддържа същия темп.

Необходими са повече прехващачи

Представителят на украинските Въздушни сили заяви, че унищожаването на повече от 300 ракети месечно би изисквало голям брой прехващачи за системите за противовъздушна отбрана, предоставяни на Украйна от партньорите ѝ. Сред тях той посочи американските комплекси Patriot.

Какви са руските запаси

Според данни на Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна, цитирани от УНИАН, към октомври Русия е натрупала до 700 балистични ракети и няколко хиляди крилати ракети от различни типове. Украинското разузнаване оценява месечното производство на повече от 200 ракети, от които около 110 са балистични.

Отделно от ракетите Русия разполага с приблизително 6200 реактивни и стандартни дрона Shahed. Производството достига до 4000 реактивни дрона и до 2000 стандартни дрона месечно, според същата оценка на украинското разузнаване.

Източници: unian.net, nv.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 може и повече

    20 2 Отговор
    бъдете сигурни.... а може и по тежки

    Коментиран от #20

    14:43 23.10.2026

  • 2 ;миш

    5 8 Отговор
    И,ние толкова,ама на ден.Понеже сме от НАТО.

    14:45 23.10.2026

  • 3 Гюро Михайлов

    14 2 Отговор
    Вдигайте бялото знаме

    Коментиран от #28

    14:45 23.10.2026

  • 4 Ай стига сте лъгали хората

    28 2 Отговор
    Русия от 2022 г няма оръжие
    Останаха им само лъкове и стрели

    14:45 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 В японско летище

    13 2 Отговор
    Путин лично запали украинския самолет с коктейл Молотов.

    14:47 23.10.2026

  • 7 койдазнай

    2 16 Отговор
    Абе Хитлер е изстрелвал по Лондон в пъти повече. Общо е изстрелял над 7000 хиперзвукови ракети по Британската Империя.
    Дали му е помогнало, не съм се интересувал.

    Коментиран от #17, #45

    14:47 23.10.2026

  • 8 мара

    15 2 Отговор
    ама тип лопата ли ще са или какво, че нали нямаха вече

    14:47 23.10.2026

  • 9 Лопата Орешник

    19 3 Отговор
    Наивници! Русия може да изстреля толкова за час! Всяка точка на кълбото може да бъде изтрита за минути без никаква употреба на ядрено оръжие! Ако някой не разбира това, то той няма никаква връзка с реалността!

    Коментиран от #12

    14:48 23.10.2026

  • 10 ХалаПенйо

    10 1 Отговор
    Налузвайте каските.
    Казано е: камъните пааадат, падат от небето...

    14:49 23.10.2026

  • 11 Русия

    12 1 Отговор
    Грешна информация,за фашисти и евро-либерали може от сърце да отделим 900 !!!

    14:50 23.10.2026

  • 12 аритметика, 3 клас

    4 18 Отговор

    До коментар #9 от "Лопата Орешник":

    Така си е! Но Путин е сложен за президент на Русия от Сорос и основната му задача е да я унищожи, както Ленин унищожи Руската Империя, а Горбачов СССР.
    Така че, всичко се развива по план! По ГРА-ФИК!

    Коментиран от #14

    14:50 23.10.2026

  • 13 ,САМО С РАКЕТИ

    4 10 Отговор
    НЯМА ДА СТАНЕ.

    ТРЯБВА И КАБЗОНЧИЦИ НА ТЕРЕН.

    Коментиран от #41

    14:51 23.10.2026

  • 14 Лопата Орешник

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "аритметика, 3 клас":

    Радвам се, че си доволен от развитието! Щом всичко е по плана ти, спи спокойно и се наслаждавай на дните си!

    Коментиран от #26

    14:52 23.10.2026

  • 15 Бизнес Инсайдър

    11 1 Отговор
    ФейкНюууз,Фейк Нюууз!!!Руснаците се бият с лопати и се придвижват с магарета ,трофейните чипове за ракети от перални и тостери са на привършване ,а освен това няма какво да ядат поради липса на картофи и яйца и мръзнат защото нямат парно ,а в Москва започва зимата 😂😂😂👈!

    Коментиран от #22

    14:52 23.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 поручик Христо Иванов

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    Лондон да благодарят на СССР че унищожиха кафявата чума !

    14:53 23.10.2026

  • 18 Германия не се

    7 1 Отговор
    предаде след много повече бомбандировки от англоамериканците. Само над Дрезден( 4 пъти по-малък от Киев) са хвърлени 8000 тона бомби равняващи се на 16 000 ракети "Искандер" по 500кг. взрив. Нито англичаните или японците клекнаха след бомбите по Лондон и Токио. Същото беше и с бомбандирането на Ханой от американците. Така, че не стъпи ли кашишкият крак на територията няма победа.

    14:53 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Руснак без крак

    1 8 Отговор

    До коментар #15 от "Бизнес Инсайдър":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с 🙂‍↕️!

    14:54 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Може може

    5 1 Отговор
    Руснаците изстрелват с катапулти бидони с фекалии по Киев даже

    Коментиран от #46

    14:55 23.10.2026

  • 25 А.Гюров Михайлов

    5 1 Отговор
    Украинците да вдигат и да развяват белите кюлоти с жълтичко отпред и кафявичко отзад .

    14:55 23.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Матросов

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гюро Михайлов":

    Червеното не е ли по-добре?

    Коментиран от #36

    14:57 23.10.2026

  • 29 Няма кой да даде

    1 6 Отговор

    До коментар #16 от "Може може":

    350 000 камиони "Студебейкър" за Катюшите.

    Коментиран от #50

    14:57 23.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Зеленrнom

    5 1 Отговор
    Шарени, дайте ми още пари.

    14:58 23.10.2026

  • 35 Счетоводство

    8 1 Отговор
    Може , може , но първо трябва да има цели по които да хаби ракети за милиони .

    14:58 23.10.2026

  • 36 Хазаров

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Матросов":

    Шареното най-добре.

    14:59 23.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ама Игнате,

    4 0 Отговор
    това са лопати.

    15:00 23.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Азовчета

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от ",САМО С РАКЕТИ":

    В женски дрехи трябват...

    15:03 23.10.2026

  • 42 Гаврош

    7 0 Отговор
    Не е възможно! Това е пропаганда от Русия! Нали им свършваха ракетите, чиповете и щяха да се бият с лопати и тояги!???

    15:03 23.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Розав пудел с бустер

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    Ой, милинкото то, пази Баба Алино и ни знай, чи "империята" преди 85 години ней била фалирала със 100% държавен дълг от фалшивия им БВП, хахаха

    15:04 23.10.2026

  • 46 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Може може":

    Киев вони, защото му сринаха системата за ВиК.

    Коментиран от #49, #52

    15:05 23.10.2026

  • 47 Преговорите насрочени за ноември,

    7 0 Отговор
    в Абу Даби, ще се проведат в тристранен формат с участието на Русия, САЩ и Украйна. Представители на ЕС не са желани и няма да участват.

    15:06 23.10.2026

  • 48 Еванина

    8 0 Отговор
    Попитали радио Ереван, кога ще свърши войната в Украйна:
    - когато каже Путин.

    15:06 23.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Браво

    4 0 Отговор
    Украйна е полигон за тестване на руските ракети, дронове и бомби.

    Коментиран от #68

    15:09 23.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Мишел

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "Цеко":

    Затова размените на телата са над 500 украински за двайсетина руски.

    Коментиран от #63, #64, #65

    15:12 23.10.2026

  • 57 Ами

    3 1 Отговор
    То по западни изчисления Русия трябваше
    да свърши ракетите преди четери години.

    Коментиран от #59, #62

    15:15 23.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Интересно

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "Ами":

    Точно така.
    По западни изчисления на източните тролове.

    15:18 23.10.2026

  • 60 Че то

    0 1 Отговор
    има ли толкова цели,ако не броим бабите натовки?

    15:19 23.10.2026

  • 61 Наблюдател

    1 1 Отговор
    САЩ изнесоха свои данни за руските загуби през м се септември и те са над 50 000 убити и ранени от които 28 000 са убити има го в Блумбъег
    Повтарям това не са украински данни

    15:19 23.10.2026

  • 62 Има

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Ами":

    150 милиона ракети!

    15:20 23.10.2026

  • 63 Повечето от руските

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "Мишел":

    трупове са от ФПВ дронове с разкъсани тела и не стават за разпознаване.

    Коментиран от #67

    15:25 23.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Мишел":

    Ти за цивилните жертви ли говориш?
    Не е толкова. 1 към 30+. Руснаците не му мислят много.

    15:34 23.10.2026

  • 66 Захарова

    0 1 Отговор
    Ким Чен спешно приет в болница в Пекин!За съжаление информацията не е потвърдена!ТАСС!

    15:36 23.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Браво":

    Нормално.
    А Русия?

    15:41 23.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 гост

    0 0 Отговор
    Повече може ,с тези от Корея и Иран

    15:58 23.10.2026

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