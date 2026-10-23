Русия може да изстрелва над 300 балистични ракети за месец

Русия може да изстреля над 300 балистични ракети за един месец, ако запази сегашния темп на ударите срещу Украйна. Това заяви началникът на управлението по комуникациите на Командването на Въздушните сили на Въоръжените сили на Украйна Юрий Игнат в интервю за РБК-Украйна.
По думите му за три дни руските сили са изстреляли почти 80 ракети. В първия ден са били изстреляни 39, във втория – 16, а в третия – 23 ракети. При запазване на тази интензивност броят на ракетите, атакуващи по балистична траектория, може да достигне 320 или дори повече за месец.
„Съмнявам се, защото именно сега те увеличават ракетните удари, но запасите им не са безкрайни“, каза Игнат. Той подчерта, че Украйна трябва да бъде готова за подобно развитие, въпреки че според него Русия вероятно няма да може дълго да поддържа същия темп.
Необходими са повече прехващачи
Представителят на украинските Въздушни сили заяви, че унищожаването на повече от 300 ракети месечно би изисквало голям брой прехващачи за системите за противовъздушна отбрана, предоставяни на Украйна от партньорите ѝ. Сред тях той посочи американските комплекси Patriot.
Какви са руските запаси
Според данни на Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна, цитирани от УНИАН, към октомври Русия е натрупала до 700 балистични ракети и няколко хиляди крилати ракети от различни типове. Украинското разузнаване оценява месечното производство на повече от 200 ракети, от които около 110 са балистични.
Отделно от ракетите Русия разполага с приблизително 6200 реактивни и стандартни дрона Shahed. Производството достига до 4000 реактивни дрона и до 2000 стандартни дрона месечно, според същата оценка на украинското разузнаване.
Източници: unian.net, nv.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 може и повече
Коментиран от #20
14:43 23.10.2026
2 ;миш
14:45 23.10.2026
3 Гюро Михайлов
Коментиран от #28
14:45 23.10.2026
4 Ай стига сте лъгали хората
Останаха им само лъкове и стрели
14:45 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 В японско летище
14:47 23.10.2026
7 койдазнай
Дали му е помогнало, не съм се интересувал.
Коментиран от #17, #45
14:47 23.10.2026
8 мара
14:47 23.10.2026
9 Лопата Орешник
Коментиран от #12
14:48 23.10.2026
10 ХалаПенйо
Казано е: камъните пааадат, падат от небето...
14:49 23.10.2026
11 Русия
14:50 23.10.2026
12 аритметика, 3 клас
До коментар #9 от "Лопата Орешник":Така си е! Но Путин е сложен за президент на Русия от Сорос и основната му задача е да я унищожи, както Ленин унищожи Руската Империя, а Горбачов СССР.
Така че, всичко се развива по план! По ГРА-ФИК!
Коментиран от #14
14:50 23.10.2026
13 ,САМО С РАКЕТИ
ТРЯБВА И КАБЗОНЧИЦИ НА ТЕРЕН.
Коментиран от #41
14:51 23.10.2026
14 Лопата Орешник
До коментар #12 от "аритметика, 3 клас":Радвам се, че си доволен от развитието! Щом всичко е по плана ти, спи спокойно и се наслаждавай на дните си!
Коментиран от #26
14:52 23.10.2026
15 Бизнес Инсайдър
Коментиран от #22
14:52 23.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 поручик Христо Иванов
До коментар #7 от "койдазнай":Лондон да благодарят на СССР че унищожиха кафявата чума !
14:53 23.10.2026
18 Германия не се
14:53 23.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Руснак без крак
До коментар #15 от "Бизнес Инсайдър":Утре влизам в Киев!Ако остана с 🙂↕️!
14:54 23.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Може може
Коментиран от #46
14:55 23.10.2026
25 А.Гюров Михайлов
14:55 23.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Матросов
До коментар #3 от "Гюро Михайлов":Червеното не е ли по-добре?
Коментиран от #36
14:57 23.10.2026
29 Няма кой да даде
До коментар #16 от "Може може":350 000 камиони "Студебейкър" за Катюшите.
Коментиран от #50
14:57 23.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Зеленrнom
14:58 23.10.2026
35 Счетоводство
14:58 23.10.2026
36 Хазаров
До коментар #28 от "Матросов":Шареното най-добре.
14:59 23.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ама Игнате,
15:00 23.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Азовчета
До коментар #13 от ",САМО С РАКЕТИ":В женски дрехи трябват...
15:03 23.10.2026
42 Гаврош
15:03 23.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Розав пудел с бустер
До коментар #7 от "койдазнай":Ой, милинкото то, пази Баба Алино и ни знай, чи "империята" преди 85 години ней била фалирала със 100% държавен дълг от фалшивия им БВП, хахаха
15:04 23.10.2026
46 Мишел
До коментар #24 от "Може може":Киев вони, защото му сринаха системата за ВиК.
Коментиран от #49, #52
15:05 23.10.2026
47 Преговорите насрочени за ноември,
15:06 23.10.2026
48 Еванина
- когато каже Путин.
15:06 23.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Браво
Коментиран от #68
15:09 23.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Мишел
До коментар #51 от "Цеко":Затова размените на телата са над 500 украински за двайсетина руски.
Коментиран от #63, #64, #65
15:12 23.10.2026
57 Ами
да свърши ракетите преди четери години.
Коментиран от #59, #62
15:15 23.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Интересно
До коментар #57 от "Ами":Точно така.
По западни изчисления на източните тролове.
15:18 23.10.2026
60 Че то
15:19 23.10.2026
61 Наблюдател
Повтарям това не са украински данни
15:19 23.10.2026
62 Има
До коментар #57 от "Ами":150 милиона ракети!
15:20 23.10.2026
63 Повечето от руските
До коментар #56 от "Мишел":трупове са от ФПВ дронове с разкъсани тела и не стават за разпознаване.
Коментиран от #67
15:25 23.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Интересно
До коментар #56 от "Мишел":Ти за цивилните жертви ли говориш?
Не е толкова. 1 към 30+. Руснаците не му мислят много.
15:34 23.10.2026
66 Захарова
15:36 23.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Интересно
До коментар #53 от "Браво":Нормално.
А Русия?
15:41 23.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 гост
15:58 23.10.2026