Русия може да изстрелва над 300 балистични ракети за месец

Русия може да изстреля над 300 балистични ракети за един месец, ако запази сегашния темп на ударите срещу Украйна. Това заяви началникът на управлението по комуникациите на Командването на Въздушните сили на Въоръжените сили на Украйна Юрий Игнат в интервю за РБК-Украйна.

По думите му за три дни руските сили са изстреляли почти 80 ракети. В първия ден са били изстреляни 39, във втория – 16, а в третия – 23 ракети. При запазване на тази интензивност броят на ракетите, атакуващи по балистична траектория, може да достигне 320 или дори повече за месец.

„Съмнявам се, защото именно сега те увеличават ракетните удари, но запасите им не са безкрайни“, каза Игнат. Той подчерта, че Украйна трябва да бъде готова за подобно развитие, въпреки че според него Русия вероятно няма да може дълго да поддържа същия темп.

Необходими са повече прехващачи

Представителят на украинските Въздушни сили заяви, че унищожаването на повече от 300 ракети месечно би изисквало голям брой прехващачи за системите за противовъздушна отбрана, предоставяни на Украйна от партньорите ѝ. Сред тях той посочи американските комплекси Patriot.

Какви са руските запаси

Според данни на Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна, цитирани от УНИАН, към октомври Русия е натрупала до 700 балистични ракети и няколко хиляди крилати ракети от различни типове. Украинското разузнаване оценява месечното производство на повече от 200 ракети, от които около 110 са балистични.

Отделно от ракетите Русия разполага с приблизително 6200 реактивни и стандартни дрона Shahed. Производството достига до 4000 реактивни дрона и до 2000 стандартни дрона месечно, според същата оценка на украинското разузнаване.

Източници: unian.net, nv.ua