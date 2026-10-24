Пратеник на Тръмп: Разногласията между САЩ и Израел за Иран са огромен проблем

Разногласията между САЩ и Израел по въпроса за Иран са „огромен проблем“, заяви американският посланик в Турция и специален пратеник на президента Доналд Тръмп за Сирия Том Барък. Той говори на Глобалния форум по сигурността в Доха, Катар.

Барък отхвърли тезата, че Тръмп е влязъл във войната, следвайки решението на Израел. Изказването му идва на фона на публични различия между Вашингтон и израелското правителство за това как трябва да приключи конфликтът и какви да бъдат условията към Техеран.

Разминаване в целите

Израел настоява за дългосрочно ограничаване на ядрената програма на Иран, включително изнасяне на обогатения уран, прекратяване на обогатяването и постоянни международни проверки. Израелската страна иска също ограничения върху иранската ракетна програма и подкрепата за въоръжени групировки в региона.

Вашингтон поставя по-силен акцент върху прекратяването на военните действия, отварянето на Ормузкия проток и постигането на споразумение, което президентът Тръмп да представи като дипломатически резултат. В преговорите Израел не участва пряко.

Разликите се задълбочиха след спорове за израелски удари по иранска енергийна инфраструктура и за действията на Израел срещу „Хизбула“ в Ливан. Според анализ на Атлантическия съвет Вашингтон е по-заинтересован от прекратяване на конфликта, докато Израел смята, че допълнителният военен натиск може да отслаби иранския режим и неговите ядрени и ракетни способности.

Дипломатическият канал остава отворен

Катарското външно министерство съобщи, че посредниците продължават да предават послания между САЩ и Иран. „Фактът, че не чуваме много за преговорите, е добър знак, че си вършим работата правилно“, заяви говорителят на ведомството Маджед ал-Ансари.

Седемдневното предложение на Иран за прекратяване на войната остава на масата, като Вашингтон все още не е дал публичен отговор. Планът предвижда отваряне на Ормузкия проток и подновяване на ядрените преговори в замяна на американски отстъпки, сред които прекратяване на морската блокада и облекчаване на санкциите.

Барък заяви още, че САЩ не се отказват от Близкия изток, но променят подхода си. „Споразумението не е да контролираме, а да не напускаме“, каза той, като добави, че регионалните държави трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност.

Американският дипломат посочи, че Вашингтон е участвал в 23 опита за смяна на режими в по-широкия Близък изток и че „нито един от тях не е проработил“. По думите му бъдещето на региона трябва да се търси чрез преговори, а не чрез продължителни военни намеси.

Източници: aljazeera.com, investing.com