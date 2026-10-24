Тръмп: Кейти Захария се ужаси от журналистите

Доналд Тръмп заяви, че бившата прессекретарка на Белия дом Кейти Захария се е уплашила от поведението на журналистите при първия си брифинг. Президентът направи коментара си по време на изява пред свои привърженици във Флорида.
„Само 6-7% от тях са наистина добри журналисти. Но те крещяха. Искаха да знаят за толкова много различни неща – „Ами това? Ами онова?“, каза Тръмп, цитиран от Mediaite.
Той допълни, че не е изненадващо защо Захария се е почувствала зле, когато е влязла в залата за брифинги и репортерите са започнали да ѝ задават въпроси.
Пет дни на поста
Захария беше назначена за прессекретар на Белия дом на 12 октомври, след като Каролайн Левит напусна длъжността през август. Новата говорителка проведе първия си и единствен брифинг на 13 октомври.
Събитието продължи около 15 минути. След приблизително 10 минути подготвени изявления Захария отговори на въпроси от журналисти на Breitbart, Fox News и Daily Mail. Представянето ѝ беше широко критикувано, включително от коментатори, близки до администрацията на Тръмп.
В интервю за Fox News Захария заяви, че е получила материалите за брифинга едва сутринта в деня на събитието. „Имах много малко време за подготовка“, каза тя.
Спорове около квалификацията ѝ
Около краткия ѝ мандат възникнаха и въпроси за юридическото ѝ образование. Захария е завършила право, но призна, че не е издържала адвокатския изпит. Преди това тя многократно е била представяна в телевизионни участия като юрист.
На 16 октомври Белият дом съобщи, че Захария „преминава към друга роля“ в администрацията. Според NBC News и CBS News тя е напуснала поста след пет дни. Засега няма официално обявен постоянен наследник на длъжността.
Източници: mediaite.com, nbcchicago.com, cbsnews.com
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