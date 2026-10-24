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Тръмп: Кейти Захария се ужаси от журналистите
  Тема: Известни личности

Тръмп: Кейти Захария се ужаси от журналистите

24 Октомври, 2026 04:16 891 2

  • доналд тръмп-
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  • прессекретар-
  • журналисти

Президентът защити бившата си прессекретарка, която остана на поста само пет дни и проведе един брифинг

Тръмп: Кейти Захария се ужаси от журналистите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп заяви, че бившата прессекретарка на Белия дом Кейти Захария се е уплашила от поведението на журналистите при първия си брифинг. Президентът направи коментара си по време на изява пред свои привърженици във Флорида.

„Само 6-7% от тях са наистина добри журналисти. Но те крещяха. Искаха да знаят за толкова много различни неща – „Ами това? Ами онова?“, каза Тръмп, цитиран от Mediaite.

Той допълни, че не е изненадващо защо Захария се е почувствала зле, когато е влязла в залата за брифинги и репортерите са започнали да ѝ задават въпроси.

„Казах ѝ: „Знаеш ли какво? Има по-приятни начини да изкарваш прехраната си. Наистина ли искаш да се занимаваш с тези маниаци? Можеш, ако искаш, но има и по-лесни начини да си изкарваш прехраната“, разказа президентът.

Пет дни на поста

Захария беше назначена за прессекретар на Белия дом на 12 октомври, след като Каролайн Левит напусна длъжността през август. Новата говорителка проведе първия си и единствен брифинг на 13 октомври.

Събитието продължи около 15 минути. След приблизително 10 минути подготвени изявления Захария отговори на въпроси от журналисти на Breitbart, Fox News и Daily Mail. Представянето ѝ беше широко критикувано, включително от коментатори, близки до администрацията на Тръмп.

В интервю за Fox News Захария заяви, че е получила материалите за брифинга едва сутринта в деня на събитието. „Имах много малко време за подготовка“, каза тя.

Спорове около квалификацията ѝ

Около краткия ѝ мандат възникнаха и въпроси за юридическото ѝ образование. Захария е завършила право, но призна, че не е издържала адвокатския изпит. Преди това тя многократно е била представяна в телевизионни участия като юрист.

На 16 октомври Белият дом съобщи, че Захария „преминава към друга роля“ в администрацията. Според NBC News и CBS News тя е напуснала поста след пет дни. Засега няма официално обявен постоянен наследник на длъжността.

Източници: mediaite.com, nbcchicago.com, cbsnews.com


САЩ
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