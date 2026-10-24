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Полша не планира да разполага ядрени бойни глави на своя територия

Полша не планира да разполага ядрени бойни глави на своя територия

24 Октомври, 2026 04:53 547 1

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Варшава иска по-голяма роля в ядреното възпиране на НАТО и разговаря с Франция за европейски ядрен щит

Полша не планира да разполага ядрени бойни глави на своя територия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Полша не планира да разполага ядрени бойни глави на своя територия, въпреки че иска по-голямо участие в ядреното възпиране на НАТО и води разговори с Франция за европейски ядрен щит. Това заяви заместник-министърът на отбраната Павел Залевски, цитиран от Ройтерс.

„Полша не иска ядрени бойни глави на своя територия“, каза Залевски в отговор на въпрос дали бъдещото американско военно присъствие в страната може да включва ядрени способности. По думите му Варшава се стреми към участие в програмата на НАТО за ядрено споделяне, но това не означава автоматично складиране на ядрени оръжия в Полша.

Различни сигнали от полските власти

Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш потвърди, че Полша остава „силно заинтересована“ от участие в натовската програма и води разговори за включване в европейска система за ядрена защита. Той обаче не посочи срок за вземане на конкретни решения и заяви, че първо са необходими консултации с европейските съюзници.

Тази позиция се различава от настояването на президентската канцелария за по-твърд подход. Съветникът на президента Карол Навроцки по международната политика Марчин Пшидaч определи отказа от разполагане на съюзнически ядрени оръжия като несъответстващ на досегашната държавна политика. Според него възможността Полша да приеме ядрени сили би имала възпиращ ефект спрямо Русия.

Какво обсъжда Варшава

Дебатът в Полша се развива по две отделни линии. Първата е свързана с програмата на НАТО за ядрено споделяне, в която американски ядрени оръжия се съхраняват в европейски държави, а съюзниците участват с инфраструктура, самолети и планиране. Втората е френската инициатива за разширяване на европейското ядрено възпиране извън националната територия на Франция.

Френският президент Еманюел Макрон започна консултации с няколко европейски държави, сред които Полша, Германия, Белгия, Нидерландия, Гърция, Дания, Швеция и Великобритания. Предложението не представлява готов договор за прехвърляне на ядрени оръжия, а рамка за обсъждане на общи действия, стратегически консултации и евентуално присъствие на френски ядрени способности при криза.

Полша настоява и за постоянно американско военно присъствие. През юни Косиняк-Камиш съобщи, че Вашингтон е реагирал положително на предложението за нова постоянна база, но това решение не е обвързано с разполагането на ядрени бойни глави.

Източници: streetinsider.com, apnews.com, notesfrompoland.com


Полша
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  • 1 Панитата:

    1 0 Отговор
    Искам да е голям но не много твърд.
    Да боли по малко

    04:58 24.10.2026

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