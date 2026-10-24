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Зеленски: Русия произвежда 140 балистични ракети месечно
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия произвежда 140 балистични ракети месечно

24 Октомври, 2026 04:50 760 13

  • русия-
  • украйна-
  • балистични ракети-
  • владимир зеленски-
  • санкции

Украинският президент твърди, че Москва разполага с около 700 такива ракети, а 70% от компонентите им идват от чужбина

Зеленски: Русия произвежда 140 балистични ракети месечно - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Русия произвежда около 140 балистични ракети месечно, а запасите ѝ вече достигат приблизително 700. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на онлайн участие в Hudson Institute.

По думите му значителна част от ракетното производство зависи от доставки от чужбина. „Около 70% от компонентите във всяка балистична ракета идват от други държави – от Азия, Съединените щати и Европа. Можете да спрете това, защото става дума за ваши компании“, каза Зеленски.

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Той призова международните партньори да затегнат контрола върху компаниите и посредниците, чрез които до Русия достигат електронни и други специализирани компоненти. Украинският президент определи ограничаването на тези доставки като възможен начин да бъде намален темпът на руското производство.

Различни оценки за руското производство

Оценката от около 140 ракети месечно съвпада с казаното от Зеленски пред „Дойче веле“ на 14 септември 2026 г. Тогава той заяви, че Русия произвежда по 140 балистични ракети на месец и посочи, че за противодействие на такъв обем са необходими значителни количества ракети-прехващачи.

На 4 октомври, по време на разговор с журналисти в Киев заедно с германския канцлер Фридрих Мерц, Зеленски даде малко по-широк диапазон – между 130 и 140 балистични ракети месечно. Тогава той каза още, че руският резерв включва до 700 балистични ракети и няколко хиляди ракети от други типове.

„Па наши данни в Русия има до 700 балистични ракети в запас и няколко хиляди други ракети. Това е техният резерв“, заяви Зеленски.

Компоненти от западни производители

Украинските власти от месеци предупреждават, че руските ракети продължават да съдържат чуждестранни компоненти въпреки санкциите. Говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат заяви през октомври, че при анализ на останки от руски ракети са откривани компоненти, произведени в Европа и САЩ само две-три седмици преди съответните удари.

Сред ракетите, използвани от Русия срещу Украйна, са „Искандер-М“, балистични ракети от комплекса С-400, „Кинжал“, „Циркон“ и „Оникс“. Част от тях са трудни за прехващане и изискват специализирани системи за противоракетна отбрана.

Източници: pravda.com.ua, amp.dw.com, zavtra.com.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    10 24 Отговор
    Не 140 а 1400

    Коментиран от #13

    04:53 24.10.2026

  • 2 Киро съм Брейка

    13 24 Отговор
    Зеленчо иска да даде и Одеса..! На там е тръгнало.

    04:54 24.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А НА МАЙДАНА

    9 16 Отговор
    ГА РУПАШЕ КУРАБИИ НЕ ЗНАЕШЕ ЛИ

    05:20 24.10.2026

  • 6 ФАКТ

    4 4 Отговор
    пУшИЯ приклу4и

    05:25 24.10.2026

  • 7 ГНУС 200

    1 5 Отговор
    ГРУЗЗ 200 КРАИ с ПУШИЯ... факт

    05:26 24.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ъхъ

    6 6 Отговор
    Фюрерът брои ракетите, които падат върху главата му! Найн майн фюрер, има и още, за други зелени неузрели кратуни!😁

    05:41 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Реалнос

    4 8 Отговор
    Русия губи от Украйна и това се знае дори от децата.

    05:47 24.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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