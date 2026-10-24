Седем души са в неизвестност след срутване в Найроби

Седем души са в неизвестност след срутването на многоетажна сграда в строеж в района Ийстли в Найроби, Кения. Спасителни екипи продължават да претърсват огромната купчина бетон и метал, като вече са установили контакт с част от изчезналите.

Сградата се е срутила около обяд на 23 октомври на оживена търговска улица. Данните за височината ѝ се разминават: AFP я описва като 16-етажна, а Кенийската радио-телевизионна корпорация - като 18-етажна. На мястото са били разположени магазини на приземния етаж и в сутерена.

Шейсет и шестима работници са излезли невредими

Министърът на вътрешните работи Кипчумба Муркомен съобщи, че на строителната площадка са работили 67 души. Шейсет и шестима са успели да се измъкнат без наранявания, а един пострадал е настанен в болница в стабилно състояние.

„Седем души са обявени за изчезнали. Спасителният екип е установил контакт с част от тях и усилията продължават, за да бъдат извадени от развалините“, заяви Муркомен.

Той уточни, че на приземния етаж и в сутерена са били заети 11 търговски обекта. По-рано полицията съобщи, че от развалините е била извадена жена, а спасителите са чули и гласа на друг човек.

Причината за срутването още не е установена

В операцията участват кенийските въоръжени сили, полицията, властите на Найроби, Националната младежка служба и Червеният кръст на Кения. Работата е затруднена от тесния достъп между съседни високи сгради и от опасността разрушената конструкция да се наклони допълнително към съседна постройка.

Губернаторът на Найроби Джонсън Сакайя каза, че сградата е била одобрена за строеж, но не е имала удостоверение за обитаване. По думите му това означава, че използването на долните помещения като магазини е било незаконно.

Причината за срутването не е съобщена. Муркомен заяви, че ще бъде извършено многостранно разследване с участието на полицията, местните строителни инспектори, Националната строителна служба и технически експерти. Полицията е използвала сълзотворен газ, за да разпръсне насъбралите се хора и да осигури достъп на спасителните екипи.

Източници: apnews.com, afp.com, kbc.co.ke