Днес е ден за размисъл преди президентските избори в България. Предизборната кампания приключи в полунощ на 23 октомври, а до края на изборния ден на 25 октомври е забранена предизборната агитация, както и оповестяването на резултати за изхода от вота.

В неделя избирателите ще избират президент и вицепрезидент измежду 27 кандидатпрезидентски двойки. Броят им беше променен след решение на Централната избирателна комисия, с което една регистрация беше заличена. След замяна на кандидат двойките отново станаха 27.

„Тази двойка ще се яви на изборите, тъй като вчера беше и срокът, ако някой от регистрираните кандидатски двойки може да бъде заменен“, заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова при обяснението на процедурата.

Гласуването започва в 7 часа

Изборният ден на 25 октомври започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа. Ако пред избирателните секции има чакащи граждани, той може да бъде удължен до 21:00 часа.

В страната машинно гласуване ще има в 9373 секции, като в над 2200 от тях ще бъдат поставени по две устройства. Изключение са секциите с по-малко от 300 избиратели, където машинно гласуване не се провежда. В чужбина вотът ще се проведе в 613 секции в 60 държави, за които са предвидени 266 машини.

6,59 милиона души имат право на глас

По данни, оповестени от ЦИК, право на глас на президентските избори имат 6 590 000 души. Избирателите могат предварително да проверят номера на секцията и мястото, на което ще гласуват.

Президентските избори са насрочени с решение на Народното събрание за 25 октомври 2026 г. Ако на първия тур нито една кандидатпрезидентска двойка не получи необходимото мнозинство и избирателната активност, вторият тур ще се проведе на 1 ноември.

Източници: bntnews.bg, bta.bg