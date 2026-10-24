Днес е ден за размисъл преди президентските избори в България. Предизборната кампания приключи в полунощ на 23 октомври, а до края на изборния ден на 25 октомври е забранена предизборната агитация, както и оповестяването на резултати за изхода от вота.
В неделя избирателите ще избират президент и вицепрезидент измежду 27 кандидатпрезидентски двойки. Броят им беше променен след решение на Централната избирателна комисия, с което една регистрация беше заличена. След замяна на кандидат двойките отново станаха 27.
„Тази двойка ще се яви на изборите, тъй като вчера беше и срокът, ако някой от регистрираните кандидатски двойки може да бъде заменен“, заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова при обяснението на процедурата.
Гласуването започва в 7 часа
Изборният ден на 25 октомври започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа. Ако пред избирателните секции има чакащи граждани, той може да бъде удължен до 21:00 часа.
В страната машинно гласуване ще има в 9373 секции, като в над 2200 от тях ще бъдат поставени по две устройства. Изключение са секциите с по-малко от 300 избиратели, където машинно гласуване не се провежда. В чужбина вотът ще се проведе в 613 секции в 60 държави, за които са предвидени 266 машини.
6,59 милиона души имат право на глас
По данни, оповестени от ЦИК, право на глас на президентските избори имат 6 590 000 души. Избирателите могат предварително да проверят номера на секцията и мястото, на което ще гласуват.
Президентските избори са насрочени с решение на Народното събрание за 25 октомври 2026 г. Ако на първия тур нито една кандидатпрезидентска двойка не получи необходимото мнозинство и избирателната активност, вторият тур ще се проведе на 1 ноември.
Източници: bntnews.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма да стане
Коментиран от #10
05:00 24.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Решение
Коментиран от #14
05:20 24.10.2026
4 Какви са тези
Как може да се провеждат избори, без от години да не се изчистват избирателните списъци.
За какво да гласувам, затова че от 2027 ще ми увеличат местни данъци и такси със СТО процента?
Затова че в начало на зимен сезон освен повишението юли на ток, вода. Парно и и топла вода общо с 11%, искат ново увеличение с 30% само парно, за незаконно върнатата СИ 30% и увеличените счетоводни на парно 40%? Че слагат данък върху ваучерите. Че увеличават Здравната без необлагаем минимум. Че един обикновен документ вече струва 50 лв. Че без Референдум ни натрапиха ойрото и похарчиха 68 милиарда лева за чужди интереси. Че цените в магазините са едни от най-високите в ЕС и на Балканите.
Тотално разочарование, "няма да вдигаме данъци", еми вдигнаха ги, и то така ги вдигат, че хората трябва да не ядат и да не купуват лекарства, за да платят Здравни, ток, вода, парно, местни данъци, мобилни. Референдумът на Дойран хваща прах, увеличават ми данъци преки и косвени, цени, и искат да им гласувам, няма да гласувам. Жалко, че не въведоха праг, ако 50% от българите не гласуват, изборите да са нищожни.
05:28 24.10.2026
5 Аз го измислих
Коментиран от #9
05:33 24.10.2026
6 До национален интерес
Плюс разпилян тотално патриотичен вот.
05:40 24.10.2026
7 И Киев е Руски
Коментиран от #11
05:47 24.10.2026
8 Ганчо
05:49 24.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Рибар
До коментар #1 от "Няма да стане":Да ти преседне дано рибата уловена по време на избори, след което да я по върнеш и получиш раз трой ство.
05:59 24.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Социологическите изследвания по време на
06:02 24.10.2026
13 Марибел
06:03 24.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Политико
Ако ви възбужда да ви блъскат и бият – чемодан – вокзал – США. Тук не е Вашингтон! Нали няма да внесем всички порядки оттам? Че гледам, някакви хора там си слагат палатки на булевардите и лежат напикани и дрогирани до смърт по тротоарите.
Шефката на парламента – Михаела, е едно изрусено момиче от село. Тя не ви е господар, точно обратното – тя и всички останали, дето щъкат в парламента и по министерствата, са ваши служители. Вие не сте роби от тръстикова плантация, та да ви блъска така някой, ако дръзнете да се доближите до „богоизбраните“.
В конкретния случай такова блъскане върху циментови плочки може да завърши и със смърт. Ама откъде толкова акъл да се сетиш, че вместо да блъскаш, може просто да застанеш пред вратата...
И като четете правилата за действие на служителите, не спирайте до първите изречения. Прочетете докрай. Ще стигнете и до задължението за опазване на живота и здравето на гражданите и неизползване на непропорционална сила.
Бабаитът е арестуван и отведен с белезници. Не забелязах някоя от политическите сили да не заклейми действията му, ама нашите привърженици на култа към политиците продължават да се тръшкат за правото на побой върху граж
Коментиран от #18
06:20 24.10.2026
18 Да те би трябвало да са служители на
До коментар #17 от "Политико":Народа. Обаче нали знаеш как завърши в Украйна сагата слуга на народа. Слугата на народа ги натика във война и няма отърсване вече пет години. Нещо повече въпросната Слуга на народа се опитва да натика във войната и други народи и не е без успех. С българите му се получава. Кажи речи ги е натикал. Слугата на народа. Докато се усетят и са вътре.
06:47 24.10.2026