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Ден за размисъл преди президентските избори в България
  Тема: Избори

Ден за размисъл преди президентските избори в България

24 Октомври, 2026 04:56 565 18

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Кампанията приключи, а в неделя 27 кандидатпрезидентски двойки ще се борят за гласовете на избирателите

Ден за размисъл преди президентските избори в България - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес е ден за размисъл преди президентските избори в България. Предизборната кампания приключи в полунощ на 23 октомври, а до края на изборния ден на 25 октомври е забранена предизборната агитация, както и оповестяването на резултати за изхода от вота.

В неделя избирателите ще избират президент и вицепрезидент измежду 27 кандидатпрезидентски двойки. Броят им беше променен след решение на Централната избирателна комисия, с което една регистрация беше заличена. След замяна на кандидат двойките отново станаха 27.

„Тази двойка ще се яви на изборите, тъй като вчера беше и срокът, ако някой от регистрираните кандидатски двойки може да бъде заменен“, заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова при обяснението на процедурата.

Гласуването започва в 7 часа

Изборният ден на 25 октомври започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа. Ако пред избирателните секции има чакащи граждани, той може да бъде удължен до 21:00 часа.

В страната машинно гласуване ще има в 9373 секции, като в над 2200 от тях ще бъдат поставени по две устройства. Изключение са секциите с по-малко от 300 избиратели, където машинно гласуване не се провежда. В чужбина вотът ще се проведе в 613 секции в 60 държави, за които са предвидени 266 машини.

6,59 милиона души имат право на глас

По данни, оповестени от ЦИК, право на глас на президентските избори имат 6 590 000 души. Избирателите могат предварително да проверят номера на секцията и мястото, на което ще гласуват.

Президентските избори са насрочени с решение на Народното събрание за 25 октомври 2026 г. Ако на първия тур нито една кандидатпрезидентска двойка не получи необходимото мнозинство и избирателната активност, вторият тур ще се проведе на 1 ноември.

Източници: bntnews.bg, bta.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма да стане

    5 4 Отговор
    Аз отивам за риба

    Коментиран от #10

    05:00 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Решение

    4 3 Отговор
    Аз размисли - Няма да гласувам !

    Коментиран от #14

    05:20 24.10.2026

  • 4 Какви са тези

    2 1 Отговор
    шест милиона и половина, като реално сме 5.5 милиона, с около 800 000 деца, които нямат право на глас. Този един милион мъртви души решават изборите.
    Как може да се провеждат избори, без от години да не се изчистват избирателните списъци.
    За какво да гласувам, затова че от 2027 ще ми увеличат местни данъци и такси със СТО процента?
    Затова че в начало на зимен сезон освен повишението юли на ток, вода. Парно и и топла вода общо с 11%, искат ново увеличение с 30% само парно, за незаконно върнатата СИ 30% и увеличените счетоводни на парно 40%? Че слагат данък върху ваучерите. Че увеличават Здравната без необлагаем минимум. Че един обикновен документ вече струва 50 лв. Че без Референдум ни натрапиха ойрото и похарчиха 68 милиарда лева за чужди интереси. Че цените в магазините са едни от най-високите в ЕС и на Балканите.
    Тотално разочарование, "няма да вдигаме данъци", еми вдигнаха ги, и то така ги вдигат, че хората трябва да не ядат и да не купуват лекарства, за да платят Здравни, ток, вода, парно, местни данъци, мобилни. Референдумът на Дойран хваща прах, увеличават ми данъци преки и косвени, цени, и искат да им гласувам, няма да гласувам. Жалко, че не въведоха праг, ако 50% от българите не гласуват, изборите да са нищожни.

    05:28 24.10.2026

  • 5 Аз го измислих

    5 0 Отговор
    Мислих, мислих, мислих и реших да гласувам за партия защитаваща националния интерес, където има смели хора, а не подлоги и марионетки на сатанонски сили.

    Коментиран от #9

    05:33 24.10.2026

  • 6 До национален интерес

    0 1 Отговор
    Голяма грешка на една от национално отговорните партии, беше че лидерът им сам се издигна за Президент. А хората щяха да гласуват за Вицето му да е Президент с гражданска квота, в пъти по-умерен и диалогичен.
    Плюс разпилян тотално патриотичен вот.

    05:40 24.10.2026

  • 7 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Съседите приключиха играта. Който иска война знае за кого да гласува

    Коментиран от #11

    05:47 24.10.2026

  • 8 Ганчо

    3 0 Отговор
    Аз не мисля. Не ми трябва такъв ден.

    05:49 24.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Рибар

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Няма да стане":

    Да ти преседне дано рибата уловена по време на избори, след което да я по върнеш и получиш раз трой ство.

    05:59 24.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Социологическите изследвания по време на

    5 0 Отговор
    Избори са недопустими и трябваше да бъдат забранени от новото мнозинство но то не ги забрани. Реши да се ползва от тях. Да не им изиграе това решение лоша шега . Все някога.

    06:02 24.10.2026

  • 13 Марибел

    0 0 Отговор
    А тираджийте спаниш и шпрахен зи лой с големите заплати дали ще гласуват или пък са прекалено егоцентрични и отново ще гледат отстрани упреквайки и прославяйки с недобро България, политиката, първата си жена....

    06:03 24.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Политико

    2 2 Отговор
    Има нещо милиони пъти по-страшно и от бабаитлъка на служителя на НСО, който блъсна Колтуклиева, както и от травмите ѝ. Това е робската психика в мнозина наши сънародници, които се впуснаха да пишат коментари под публикациите, колко нормално било поведението му и как така правели в САЩ.

    Ако ви възбужда да ви блъскат и бият – чемодан – вокзал – США. Тук не е Вашингтон! Нали няма да внесем всички порядки оттам? Че гледам, някакви хора там си слагат палатки на булевардите и лежат напикани и дрогирани до смърт по тротоарите.

    Шефката на парламента – Михаела, е едно изрусено момиче от село. Тя не ви е господар, точно обратното – тя и всички останали, дето щъкат в парламента и по министерствата, са ваши служители. Вие не сте роби от тръстикова плантация, та да ви блъска така някой, ако дръзнете да се доближите до „богоизбраните“.

    В конкретния случай такова блъскане върху циментови плочки може да завърши и със смърт. Ама откъде толкова акъл да се сетиш, че вместо да блъскаш, може просто да застанеш пред вратата...

    И като четете правилата за действие на служителите, не спирайте до първите изречения. Прочетете докрай. Ще стигнете и до задължението за опазване на живота и здравето на гражданите и неизползване на непропорционална сила.

    Бабаитът е арестуван и отведен с белезници. Не забелязах някоя от политическите сили да не заклейми действията му, ама нашите привърженици на култа към политиците продължават да се тръшкат за правото на побой върху граж

    Коментиран от #18

    06:20 24.10.2026

  • 18 Да те би трябвало да са служители на

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Политико":

    Народа. Обаче нали знаеш как завърши в Украйна сагата слуга на народа. Слугата на народа ги натика във война и няма отърсване вече пет години. Нещо повече въпросната Слуга на народа се опитва да натика във войната и други народи и не е без успех. С българите му се получава. Кажи речи ги е натикал. Слугата на народа. Докато се усетят и са вътре.

    06:47 24.10.2026

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