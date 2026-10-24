Съд в САЩ: Задържаните имигранти нямат право на гаранция

Задържаните имигранти, които не са били законно допуснати в Съединените щати, нямат конституционно право на изслушване за освобождаване под гаранция. Това постанови с 10 гласа срещу 7 пълният състав на Апелативния съд на Пети федерален окръг, който разглежда дела от Тексас, Луизиана и Мисисипи.

Решението позволява на федералните власти да задържат имигранти по време на производствата за депортиране, дори когато те са живели в страната дълги години, нямат криминално минало и имат семейства в САЩ.

Делото е за трима дългогодишни жители

Производството е свързано с трима мъже от Мексико и Хондурас, задържани в Тексас между ноември 2025 г. и февруари 2026 г. при проверки на пътя. Всеки от тях е живял в САЩ най-малко 14 години, работил е в страната и има деца, които са американски граждани.

Те са били задържани от имиграционните власти без възможност да се явят пред имиграционен съдия и да поискат освобождаване под гаранция. По информация на Ройтерс спорът е възникнал след промяна в политиката на администрацията на Доналд Тръмп от юли 2025 г., с която по-широка група имигранти започна да бъде третирана като подлежаща на задължително задържане.

Съдия Кори Уилсън, назначен от Тръмп, написа, че хората, които не са били законно допуснати в страната, имат само правата, изрично предоставени от Конгреса. Според него, ако задържаните искат да се освободят от физическото ограничение, „могат да го направят във всеки момент, като се съгласят да напуснат страната“.

Съдът отмени решение за срок от 90 дни

През юли състав от трима съдии на същия апелативен съд постанови, че имигрантите не могат да бъдат задържани повече от 90 дни без изслушване, на което да поискат освобождаване. Пълният състав на съда обаче преразгледа делото и отмени тази позиция.

Съдия Дейна Дъглас, назначена от президента Джо Байдън, не се съгласи с мнозинството. Тя предупреди, че „неконтролираната изпълнителна власт да арестува и задържа безсрочно“ напомня за опасни периоди от историята.

Пред „Тексас Трибюн“ адвокатката Ребека Каслър от Американския имиграционен съвет заяви, че решението превръща правото на надлежен процес в „празна черупка“ за имигрантите в Тексас, Луизиана и Мисисипи.

Спорът ще стигне до Върховния съд

Решението е задължително в трите щата от юрисдикцията на Пети окръг, но не урежда въпроса за цялата страна. Други федерални съдилища са стигали до различни изводи за това дали имигранти, задържани във вътрешността на САЩ, трябва да получават изслушване за гаранция.

Върховният съд на САЩ вече е приел за разглеждане сходен спор, свързан със законовите основания за задължително задържане. Въпросът пред върховните съдии ще бъде разграничен от конституционния въпрос, по който се произнесе Пети окръг.

Докато няма окончателно решение на Върховния съд, достъпът до изслушване за гаранция ще зависи от правния статут на задържания, основанието за задържането и федералния апелативен окръг, в който се води делото.

Източници: investing.com, texastribune.org