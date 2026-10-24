Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Саудитска Арабия »
Саудитската коалиция свали ракета, летяща към Рияд

Саудитската коалиция свали ракета, летяща към Рияд

24 Октомври, 2026 05:20 544 0

  • риад-
  • хуси-
  • саудитска арабия-
  • балистична ракета-
  • турки ал малики

Поразени са още ракета към Хамис Мушайт и два дрона, съобщи генерал Турки ал Малики. В столицата е било издадено предупреждение за опасност

Саудитската коалиция свали ракета, летяща към Рияд - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила балистична ракета, изстреляна от хусите към столицата Рияд. Това съобщи генерал-майор Турки ал Малики, официален представител на водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен.

„Саудитската противовъздушна отбрана прехвана и унищожи балистична ракета, изстреляна от хусите към Рияд“, заяви ал Малики.

По данни на „Сауди Газет“ коалицията е съобщила и за втора балистична ракета, насочена към град Хамис Мушайт в югозападната част на кралството. И двете ракети са били прехванати и унищожени. Съобщено е също за два дрона, насочени към южната част на Саудитска Арабия.

Преди това саудитската гражданска защита е издала предупреждение за потенциална опасност в Рияд. След сигнала в столицата са били чути експлозии, а по-късно властите са обявили, че опасността е отминала. Жителите са призовани да следват указанията за безопасност и да не се събират или да заснемат местата на инцидентите.

Новите съобщения идват на фона на рязко изостряне на бойните действия между Саудитска Арабия и хусите през октомври. Летище „Крал Халид“ в Рияд беше частично отворено на 21 октомври след поредица от атаки и временно прекъсване на полетите.

Саудитска Арабия оглавява военна коалиция в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен от март 2015 г. Хусите, които контролират столицата Сана и други райони на страната, извършиха през последните седмици серия от ракетни и безпилотни атаки срещу саудитска територия. Към съобщенията за прехванатите ракети към Рияд и Хамис Мушайт не бяха добавени данни за жертви или материални щети.

Източници: saudigazette.com.sa, arabnews.com, apnews.com


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ