Саудитската коалиция свали ракета, летяща към Рияд

Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила балистична ракета, изстреляна от хусите към столицата Рияд. Това съобщи генерал-майор Турки ал Малики, официален представител на водената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен.

„Саудитската противовъздушна отбрана прехвана и унищожи балистична ракета, изстреляна от хусите към Рияд“, заяви ал Малики.

По данни на „Сауди Газет“ коалицията е съобщила и за втора балистична ракета, насочена към град Хамис Мушайт в югозападната част на кралството. И двете ракети са били прехванати и унищожени. Съобщено е също за два дрона, насочени към южната част на Саудитска Арабия.

Преди това саудитската гражданска защита е издала предупреждение за потенциална опасност в Рияд. След сигнала в столицата са били чути експлозии, а по-късно властите са обявили, че опасността е отминала. Жителите са призовани да следват указанията за безопасност и да не се събират или да заснемат местата на инцидентите.

Новите съобщения идват на фона на рязко изостряне на бойните действия между Саудитска Арабия и хусите през октомври. Летище „Крал Халид“ в Рияд беше частично отворено на 21 октомври след поредица от атаки и временно прекъсване на полетите.

Саудитска Арабия оглавява военна коалиция в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен от март 2015 г. Хусите, които контролират столицата Сана и други райони на страната, извършиха през последните седмици серия от ракетни и безпилотни атаки срещу саудитска територия. Към съобщенията за прехванатите ракети към Рияд и Хамис Мушайт не бяха добавени данни за жертви или материални щети.

Източници: saudigazette.com.sa, arabnews.com, apnews.com