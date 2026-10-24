Куба осъди заплахите на Тръмп за следваща мишена след Иран

Кубинският външен министър Бруно Родригес осъди изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп за възможни действия срещу Куба след приключването на американската операция в Иран.

„По нашите брегове има красиви плажове, но и кучешки зъби, негостоприемни за онези, които пристигат с враждебни намерения и стремеж към господство“, написа Родригес в социалната мрежа X.

Тръмп спомена американски военен кораб

Американският президент направи изявлението си на предизборен митинг във Форт Майърс, Флорида. Тръмп каза, че американски военни кораби, които се връщат от Близкия изток, могат да преминат покрай Куба след действията на Вашингтон срещу Иран.

„Ще се погрижим за Куба на връщане от Иран“, заяви Тръмп, цитиран от Ройтерс. По думите му един от корабите може да спре на около 50 ярда, или приблизително 46 метра, от кубинския бряг, след което държавният секретар Марко Рубио ще бъде изпратен да „довърши сделката“.

Тръмп не посочи дата за подобно действие и не обяви издадена заповед за военна операция. Асошиейтед прес определи думите му като възобновяване на по-ранни предложения за интервенция в Куба.

Рубио призова за сътрудничество с ЦРУ

В същия ден Марко Рубио публикува в X призив към хората, които търсят промяна в Куба, да използват момента и да работят дискретно с Централното разузнавателно управление на САЩ. Той не уточни как би изглеждало подобно сътрудничество.

Вашингтон и Хавана са провеждали разговори през последните месеци, но публично не е обявено споразумение. Администрацията на Тръмп твърди, че иска промяна в политиката на кубинското правителство, докато Хавана настоява за суверенитета си и за прекратяване на американското ембарго, което е в сила от повече от шест десетилетия.

Изявленията прозвучаха дни преди междинните избори в САЩ, насрочени за 3 ноември. Според Асошиейтед прес Тръмп по-рано е заявявал, че Куба може да бъде „следващата“ страна за американска намеса, но също така е допускал, че спорът може да бъде решен без военни действия.

Източници: apnews.com, investing.com, ansalatina.com