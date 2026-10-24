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Макрон: Стрелбата край Париж е расистки терористичен акт

Макрон: Стрелбата край Париж е расистки терористичен акт

24 Октомври, 2026 04:18 853 9

  • еманюел макрон-
  • франция-
  • трап-
  • тероризъм-
  • стрелба

При нападението в Трап и Ла Верие бе убит човек, а петима са ранени. Задържан е 39-годишен местен жител

Макрон: Стрелбата край Париж е расистки терористичен акт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон определи като „расистки терористичен акт“ стрелбата в Трап и съседната община Ла Верие, западно от Париж. При нападението е убит 26-годишен мъж, а по последни данни са ранени петима души, сред които 12-годишно момиче.

Стрелбата е започнала на 23 октомври. По данни на френските власти нападателят е открил огън по минувачи от автомобил на няколко места, включително в близост до детска площадка. Първоначално бе съобщено за четирима ранени, но по-късно броят им е актуализиран на петима.

Заподозреният е 39-годишен местен жител. Той е задържан от полицията по-малко от 20 минути след началото на стрелбата. Националната прокуратура за борба с тероризма е поела разследването, което включва убийство и опити за убийство във връзка с терористична дейност.

Проверява се расисткият мотив

Прокуратурата проверява дали жертвите са били избрани заради предполагаемата им раса, етническа принадлежност, националност или религия. Мотивите на задържания все още се изясняват, а окончателни заключения за вината му не са обявени.

„Това е повратен момент, защото за първи път се сблъскваме с предварително планиран терористичен акт, насочен към убийството на наши съграждани, на нашите деца, заради цвета на кожата им или религията им“, заяви Макрон при посещението си в района.

Държавният глава допълни, че нападението представлява повратна точка за Републиката. Кметът на Трап, Али Рабех, също определи стрелбата като расистка и ислямофобска.

Открит е обезопасен апартамент

В рамките на разследването в жилището на заподозрения са открити три газови бутилки, свързани с електрически кабели и таймер. Апартаментът е бил обезопасен с участието на сапьори.

Член на близкото семейство на задържания е бил поставен под полицейска охрана за разпит. Националната прокуратура проверява както подготовката на нападението, така и възможните мотиви за избора на жертвите.

Източници: apnews.com, lemonde.fr, boursorama.com


Франция
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  • 1 Боздуган

    20 1 Отговор
    М.н.г те грабят и палят, някой се защитава и е расист. Какво да ви харесвам на демокрацията, Макроне?

    04:25 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 8 Петар

    4 0 Отговор
    Джен... трият на ред

    06:23 24.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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