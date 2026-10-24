Над 80 дрона са унищожени над Ростовска област

Повече от 80 безпилотни летателни апарата са били унищожени над Ростовска област в нощта срещу 24 октомври, съобщи губернаторът Юрий Слюсарь. По думите му атаката е засегнала Ростов на Дон, Таганрог и девет района на региона.

Слюсарь посочи, че отломки от дрон са паднали на територията на филиал на „Ростовпассажиртранс“ в Ростов на Дон. Повредени са покривът и остъклението на сградата за техническо обслужване, както и 21 автобуса.

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„В Ростов в резултат на падането на отломки от БПЛА на територията на един от филиалите на „Ростовпассажиртранс“ са повредени покривът и остъклението на сградата за техническо обслужване и 21 автобуса“, заяви Юрий Слюсарь.

По данни на губернатора няма пострадали хора и не са възникнали пожари. Той уточни, че информацията за щетите и останалите последици от атаката се изяснява.

Атаката е засегнала няколко района

Освен в Ростов на Дон и Таганрог, свалени безпилотни апарати са съобщени над Верхнедонски, Боковски, Милеровски, Кашарски, Шолоховски, Милютински, Чертковски, Азовски и Мясниковски район.

Руските власти определят дроновете като украински. Украйна не е поела отговорност за конкретната атака. Съобщението на губернатора не съдържа данни за поражения по военни или промишлени обекти.

Ростовска област, която граничи с Украйна, редовно е обект на атаки с безпилотни апарати. В публикуваната информация не се посочва дали са предприети допълнителни ограничения за движението или работата на обществения транспорт след инцидента.

Източници: rbc.ru