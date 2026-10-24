Над 80 дрона са унищожени над Ростовска област

Повече от 80 безпилотни летателни апарата са били унищожени над Ростовска област в нощта срещу 24 октомври, съобщи губернаторът Юрий Слюсарь. По думите му атаката е засегнала Ростов на Дон, Таганрог и девет района на региона.
Слюсарь посочи, че отломки от дрон са паднали на територията на филиал на „Ростовпассажиртранс“ в Ростов на Дон. Повредени са покривът и остъклението на сградата за техническо обслужване, както и 21 автобуса.
По данни на губернатора няма пострадали хора и не са възникнали пожари. Той уточни, че информацията за щетите и останалите последици от атаката се изяснява.
Атаката е засегнала няколко района
Освен в Ростов на Дон и Таганрог, свалени безпилотни апарати са съобщени над Верхнедонски, Боковски, Милеровски, Кашарски, Шолоховски, Милютински, Чертковски, Азовски и Мясниковски район.
Руските власти определят дроновете като украински. Украйна не е поела отговорност за конкретната атака. Съобщението на губернатора не съдържа данни за поражения по военни или промишлени обекти.
Ростовска област, която граничи с Украйна, редовно е обект на атаки с безпилотни апарати. В публикуваната информация не се посочва дали са предприети допълнителни ограничения за движението или работата на обществения транспорт след инцидента.
Източници: rbc.ru
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
07:58 24.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ПАНИКАТА И ОТЧАЯНИЕТО НА ПРОПАГАНДАТА
08:11 24.10.2026
5 80 дрона са унищожени
08:17 24.10.2026
6 Расии ПВО сила
Сила мощ
Коментиран от #7
08:22 24.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Зеленски
Коментиран от #9
08:27 24.10.2026
9 Спокойно...
До коментар #8 от "Зеленски":Руснаците така или иначе ще маршируват на Майдана, докато украинците свеждат знамената!
Коментиран от #10
08:37 24.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.