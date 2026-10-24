Новини
Свят »
Русия »
Над 80 дрона са унищожени над Ростовска област
  Тема: Украйна

Над 80 дрона са унищожени над Ростовска област

24 Октомври, 2026 07:38 640 10

  • ростовска област-
  • дронове-
  • ростов на дон-
  • юрий слюсарь-
  • войната в украйна

Отломки са повредили сграда и 21 автобуса в Ростов на Дон. По данни на губернатора няма пострадали и пожари

Над 80 дрона са унищожени над Ростовска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Повече от 80 безпилотни летателни апарата са били унищожени над Ростовска област в нощта срещу 24 октомври, съобщи губернаторът Юрий Слюсарь. По думите му атаката е засегнала Ростов на Дон, Таганрог и девет района на региона.

Слюсарь посочи, че отломки от дрон са паднали на територията на филиал на „Ростовпассажиртранс“ в Ростов на Дон. Повредени са покривът и остъклението на сградата за техническо обслужване, както и 21 автобуса.

Още новини от Украйна

„В Ростов в резултат на падането на отломки от БПЛА на територията на един от филиалите на „Ростовпассажиртранс“ са повредени покривът и остъклението на сградата за техническо обслужване и 21 автобуса“, заяви Юрий Слюсарь.

По данни на губернатора няма пострадали хора и не са възникнали пожари. Той уточни, че информацията за щетите и останалите последици от атаката се изяснява.

Атаката е засегнала няколко района

Освен в Ростов на Дон и Таганрог, свалени безпилотни апарати са съобщени над Верхнедонски, Боковски, Милеровски, Кашарски, Шолоховски, Милютински, Чертковски, Азовски и Мясниковски район.

Руските власти определят дроновете като украински. Украйна не е поела отговорност за конкретната атака. Съобщението на губернатора не съдържа данни за поражения по военни или промишлени обекти.

Ростовска област, която граничи с Украйна, редовно е обект на атаки с безпилотни апарати. В публикуваната информация не се посочва дали са предприети допълнителни ограничения за движението или работата на обществения транспорт след инцидента.

Източници: rbc.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 2 Отговор
    Нищо де, това са последните 80 дрона на Русия, и ракети няма, и пералните с чипове се свършиха...

    07:58 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ПАНИКАТА И ОТЧАЯНИЕТО НА ПРОПАГАНДАТА

    4 4 Отговор
    Вече са съвсем очевидни. Зеления пак ще риве по телевизията.

    08:11 24.10.2026

  • 5 80 дрона са унищожени

    4 0 Отговор
    А колко са неунищожениете?

    08:17 24.10.2026

  • 6 Расии ПВО сила

    2 2 Отговор
    С една рафинерия свалят по 100 дрона
    Сила мощ

    Коментиран от #7

    08:22 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зеленски

    4 0 Отговор
    "- Руснаците имаха парадни униформи в колите си с които да маршируват на Майдана след края на 3 дневната операция" муахахах

    Коментиран от #9

    08:27 24.10.2026

  • 9 Спокойно...

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Зеленски":

    Руснаците така или иначе ще маршируват на Майдана, докато украинците свеждат знамената!

    Коментиран от #10

    08:37 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания