Тръмп и Бърнам обсъдиха добива на нефт в Северно море

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил с британския министър-председател Анди Бърнам експлоатацията на нефтени находища в Северно море. Разговорът между двамата се е състоял по телефона.

„Те започват да добиват нефт в Северно море“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом. Той добави, че от две години оказва натиск върху Великобритания да увеличи добива и заяви: „Анди ще го осъществи“.

Одобрението за „Джакдау“

Великобритания одобри разработването на газовото находище „Джакдау“ в Северно море. Решението сложи край на продължили години правни и политически спорове, но не означава, че е дадена зелена светлина за по-голямото нефтено находище „Роузбанк“.

От канцеларията на британския премиер съобщиха, че Тръмп и Бърнам са се съгласили одобрението за „Джакдау“ да донесе „значителни ползи“ за Великобритания. Двамата са приветствали и продължаващото сътрудничество между британски и американски компании, особено в областта на ядрената енергетика.

„Джакдау“ е газово, а не нефтено находище. То се намира в централната част на Северно море, на около 240 километра източно от Абърдийн. Британските власти все още не са взели решение за „Роузбанк“, което се намира западно от Шетландските острови и съдържа нефт и газ.

Фолклендските острови и Украйна

По време на разговора Бърнам е повдигнал и темата за проучванията за нефт край Фолклендските острови. Територията е самоуправляващо се британско отвъдморско владение, чийто суверенитет отдавна се оспорва от Аржентина.

Според канцеларията на британския премиер Бърнам е говорил за икономическите последици за Великобритания и САЩ от действията на Аржентина, насочени към спиране на сондирането. Той отново е подчертал значението на зачитането на правото на островитяните да разработват природните си ресурси.

Украйна също е била сред темите, макар Тръмп да определи обсъждането на конфликтите в Украйна и Иран като „много бегло“. Бърнам е подчертал, че Киев трябва да има пълен достъп до сателитната интернет система „Старлинк“, за да продължи да се защитава срещу руското нахлуване.

Британският премиер е приветствал усилията на Тръмп да привлече руския президент Владимир Путин към преговори. Двамата лидери са се договорили да работят с международни партньори за прекратяване на кръвопролитието.

В разговора е била засегната и ситуацията в Близкия изток. Бърнам е потвърдил подкрепата на Великобритания за Саудитска Арабия на фона на атаките на йеменските хуси.