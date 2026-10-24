Новини
Свят »
Тръмп и Бърнам обсъдиха добива на нефт в Северно море
  Тема: Енергийна трансформация

Тръмп и Бърнам обсъдиха добива на нефт в Северно море

24 Октомври, 2026 09:12 668 1

  • доналд тръмп-
  • анди бърнам-
  • северно море-
  • фолклендски острови-
  • украйна

Двамата лидери са засегнали още проучванията край Фолклендските острови, Украйна и ситуацията в Близкия изток

Тръмп и Бърнам обсъдиха добива на нефт в Северно море - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил с британския министър-председател Анди Бърнам експлоатацията на нефтени находища в Северно море. Разговорът между двамата се е състоял по телефона.

„Те започват да добиват нефт в Северно море“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом. Той добави, че от две години оказва натиск върху Великобритания да увеличи добива и заяви: „Анди ще го осъществи“.

Одобрението за „Джакдау“

Великобритания одобри разработването на газовото находище „Джакдау“ в Северно море. Решението сложи край на продължили години правни и политически спорове, но не означава, че е дадена зелена светлина за по-голямото нефтено находище „Роузбанк“.

От канцеларията на британския премиер съобщиха, че Тръмп и Бърнам са се съгласили одобрението за „Джакдау“ да донесе „значителни ползи“ за Великобритания. Двамата са приветствали и продължаващото сътрудничество между британски и американски компании, особено в областта на ядрената енергетика.

„Джакдау“ е газово, а не нефтено находище. То се намира в централната част на Северно море, на около 240 километра източно от Абърдийн. Британските власти все още не са взели решение за „Роузбанк“, което се намира западно от Шетландските острови и съдържа нефт и газ.

Фолклендските острови и Украйна

По време на разговора Бърнам е повдигнал и темата за проучванията за нефт край Фолклендските острови. Територията е самоуправляващо се британско отвъдморско владение, чийто суверенитет отдавна се оспорва от Аржентина.

Според канцеларията на британския премиер Бърнам е говорил за икономическите последици за Великобритания и САЩ от действията на Аржентина, насочени към спиране на сондирането. Той отново е подчертал значението на зачитането на правото на островитяните да разработват природните си ресурси.

Украйна също е била сред темите, макар Тръмп да определи обсъждането на конфликтите в Украйна и Иран като „много бегло“. Бърнам е подчертал, че Киев трябва да има пълен достъп до сателитната интернет система „Старлинк“, за да продължи да се защитава срещу руското нахлуване.

Британският премиер е приветствал усилията на Тръмп да привлече руския президент Владимир Путин към преговори. Двамата лидери са се договорили да работят с международни партньори за прекратяване на кръвопролитието.

В разговора е била засегната и ситуацията в Близкия изток. Бърнам е потвърдил подкрепата на Великобритания за Саудитска Арабия на фона на атаките на йеменските хуси.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    0 0 Отговор
    Светослава, това Анди Бърнам ли е или Киър Стармър на снимката?!

    10:06 24.10.2026