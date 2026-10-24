Ердоган поиска промяна в ООН: Съветът за сигурност вече не отговаря на нуждите на света

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за реформи в Съвета за сигурност на ООН, които да го направят по-справедлив, приобщаващ и способен да отговаря на очакванията на международната общност. Посланието му е по повод Деня на ООН и 81-вата годишнина от основаването на организацията.
„Стана особено важно да се създаде по-справедлива и приобщаваща структура на Съвета за сигурност на ООН, която да отговаря на очакванията на международната общност“, заявява Ердоган, цитиран от Анадолската агенция.
Посланието е разпространено от Дирекцията по комуникации на Турция в социалната платформа NSosyal. В него турският президент подчертава, че първоначалната мисия на ООН придобива все по-голямо значение заради натрупването на глобални предизвикателства.
Войни, хуманитарни катастрофи и климатични рискове
Ердоган изброява продължаващите войни, хуманитарните катастрофи, изменението на климата, глада и бедността сред проблемите, които показват необходимостта от действаща международна организация. Към тях той добавя расизма, ксенофобията и ислямофобията.
По думите му ООН е създадена след две световни войни с цел „да избави бъдещите поколения от бедствието на войната“. Организацията е поела значителни отговорности за поддържането на международния мир и сигурност, както и за насърчаването на развитието и просперитета.
Призив за по-стриктно спазване на Хартата
Турският президент призовава държавите да спазват по-категорично Хартата на ООН и да подкрепят реформи, насочени към повишаване на ефективността на основните органи на организацията.
Според Ердоган укрепването на способността на ООН да се справя с глобалните кризи е необходимо, за да може организацията да изпълнява своите отговорности в условията на продължаващи конфликти и хуманитарни проблеми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ООН до сега нито един проблем
18:34 24.10.2026
4 Констатация
18:38 24.10.2026
5 Ами сега?
А къде остава най сериозния проблем християнофобията, от която в момента света страда най много? Няма вълна от християни преселили се в ислямския свят и да се опитват да го дестабилизират отвътре, докато обратното вече е масово явление. Злоупотребата с толерантността и хуманността на християнския свят е на всяка крачка и във всяка држава. Какво надделява в ислямофобията на фона на християнофобията? Ердоган като говори за справедливост нека да бъде откровен, а не да се опитва да внушава в подсъзнанието на хората, че само "другите" са виновни!
Коментиран от #6, #7
18:45 24.10.2026
6 Абе
До коментар #5 от "Ами сега?":Кой смуче богатствата на мюсюлманските държави преди и сега,Африка плаща 500милиарда годишно на Франция данък колонизатор,а сащ смуче петрола Русия също и хората гладни тръгват към Европа
19:35 24.10.2026
7 И така
До коментар #5 от "Ами сега?":Докажете християнофобия с пример за подпалена Библия(свещена книга) на обществено място без предтекст от мюсюлмани докато обратното е правено много пъти.
19:36 24.10.2026