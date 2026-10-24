Ердоган поиска промяна в ООН: Съветът за сигурност вече не отговаря на нуждите на света

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за реформи в Съвета за сигурност на ООН, които да го направят по-справедлив, приобщаващ и способен да отговаря на очакванията на международната общност. Посланието му е по повод Деня на ООН и 81-вата годишнина от основаването на организацията.

„Стана особено важно да се създаде по-справедлива и приобщаваща структура на Съвета за сигурност на ООН, която да отговаря на очакванията на международната общност“, заявява Ердоган, цитиран от Анадолската агенция.

Посланието е разпространено от Дирекцията по комуникации на Турция в социалната платформа NSosyal. В него турският президент подчертава, че първоначалната мисия на ООН придобива все по-голямо значение заради натрупването на глобални предизвикателства.

Войни, хуманитарни катастрофи и климатични рискове

Ердоган изброява продължаващите войни, хуманитарните катастрофи, изменението на климата, глада и бедността сред проблемите, които показват необходимостта от действаща международна организация. Към тях той добавя расизма, ксенофобията и ислямофобията.

По думите му ООН е създадена след две световни войни с цел „да избави бъдещите поколения от бедствието на войната“. Организацията е поела значителни отговорности за поддържането на международния мир и сигурност, както и за насърчаването на развитието и просперитета.

Призив за по-стриктно спазване на Хартата

Турският президент призовава държавите да спазват по-категорично Хартата на ООН и да подкрепят реформи, насочени към повишаване на ефективността на основните органи на организацията.

Според Ердоган укрепването на способността на ООН да се справя с глобалните кризи е необходимо, за да може организацията да изпълнява своите отговорности в условията на продължаващи конфликти и хуманитарни проблеми.